人生の節目に寄り添うジュエリーブランド「ViJoia（ヴィジョイア）」がローンチ

ViJoia

ViJoia（ヴィジョイア）は、「Every milestone deserves a jewel.（すべての節目に、ジュエリーを。）」をコンセプトにした、人生を纏うジュエリーブランドです。

ブランド名の「ViJoia」は、ポルトガル語の“Joia da Vida（人生の宝石）”に由来しています。

欧米では、ジュエリーは誰かにもらうものだけではなく、自分自身の成長や人生の節目を祝うために買う文化があります。ViJoiaは、「自分の人生の大切な瞬間を自分で祝う文化」を日本に広めたいという思いから生まれました。結婚や出産、記念日といった特別な出来事はもちろん、個人の達成や新しい挑戦、人生の転機など、それぞれの節目を祝福し、その想いを形に残せるジュエリーを提案します。

約90年受け継がれる職人技

ViJoiaのジュエリーは、日本有数のジュエリー産地である山梨県甲府にて、一点一点丁寧に製作しています。

製作を担うのは、約90年にわたりジュエリーづくりを続けている老舗工房。長年受け継がれてきた高度な技術と美意識によって、細部まで美しく仕上げられています。

大量生産では実現できない繊細な手仕事と品質へのこだわりを通じて、世代を超えて受け継がれる価値を提供します。

上質なゴールドジュエリーをもっと身近に

ViJoiaが目指すのは、特別な日だけのジュエリーではなく、日常に自然と溶け込みながら人生とともに歩むジュエリーです。

トレンドに左右されることなく、10年後も20年後も、そしてその先の世代へと受け継がれる普遍的なデザインを追求。厳選した天然石と上質なゴールドを使用し、長く愛用できる品質にこだわっています。

また、「本物のゴールドジュエリーをもっと気軽に楽しんでほしい」という想いから、地金は10Kイエローゴールドと、18Kイエローゴールドの2種類で展開。長く受け継ぎたい一本なら18K、毎日気軽に楽しみたいなら10Kと選べる選択肢が豊富なのが特徴です。

日常使いしやすい価格帯とタイムレスなデザインの両立を目指しています。

ファーストコレクション

【The Milestone】

The Milestoneは、人生の節目を祝福するために生まれたViJoiaを象徴するシグネチャーコレクション。

子どもの誕生、結婚や記念日、新たな挑戦や目標の達成など、大切な瞬間をかたちとして残し、身につけるたびにその時の記憶を思い出せる存在であってほしいという想いを込めました。

ダイヤモンドを含む12種類の誕生石を用い、それぞれの人生の物語や想いを込められるジュエリーとしてデザインしました。イエローゴールドのシンプルなベゼルセッティングが石の美しさを引き立てています。

商品ラインナップは、リング、ペンダント、ピアスの3型展開（価格帯：税込96,800円～税込312,400円）。シンプルで普遍的なデザインにより、世代を超えて長く愛用いただけます。誕生石のサイズはSサイズとMサイズの2種類からセレクトでき、Mサイズは刻印可能なため、イニシャルや日付など、大切な記憶をさりげなく刻むことができます。また、ダイヤモンドのクラリティはVS+以上と、グレードにも拘っています。

【The Everyday】

The Everydayは、毎日身につけたくなるゴールドジュエリーを目指したデイリーコレクション。

特別な日だけでなく、日々の積み重ねが人生を紡いでいく。だからこそ、ViJoiaは毎日身につけたくなること、どんなスタイルにも自然に馴染むことを大切にしています。

装飾を削ぎ落としたミニマルなデザインと、曲線美、ゴールドそのものの美しさを楽しめる仕立てが特徴です。流行に左右されず、どんなスタイルにも自然と馴染みながら、身につける人の日常に静かに寄り添います。

商品ラインナップはリングとピアスの2型展開（価格帯：税込159,500円～税込324,500円）。The Milestone同様、地金は10Kイエローゴールドと18Kイエローゴールドから選ぶことができ、それぞれのライフスタイルや価値観に合わせてお楽しみいただけます。リングは刻印可能なのでメッセージや名前を刻んでより特別な1本に。

The MilestoneThe Everyday

人生を纏うジュエリーとして

ViJoiaは、ジュエリーを単なる装飾品ではなく、その人の人生を映し出す存在だと考えています。身につけるたびに、その時の想いや挑戦、喜びを思い出せる。そしていつか大切な人へ受け継がれていくもの。

人生には、言葉では残しきれない大切な瞬間があります。

いつか振り返ったとき、そのジュエリーが人生の節目を思い出させてくれるように。

ViJoiaが贈るのは、人生そのものを纏うジュエリーです。

尚、ブランドローンチを祝し、6月30日（火）まで期間限定10％OFFのLaunch Celebrationを開催中。

【ブランド概要】

ブランド名：ViJoia（ヴィジョイア）

ブランドコンセプト：Every milestone deserves a jewel.（すべての節目に、ジュエリーを。）

公式サイト：https://vijoia.com

Instagram：@vijoia.official