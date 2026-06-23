京都の道の駅が鮎たちに占領される！

1年中楽しめる！季節ごとに‟ワクワクする”イベントのある道の駅

一般財団法人和知ふるさと振興センター

道の駅和の目的(コンセプト)は「お客様にワクワクを提供する道の駅」。お客様にワクワクしてもらう為、春夏秋冬の季節ごとにわざわざ足を運びたくなる脅威の企画を実施。

それが「ざんまい」シリーズ。季節ごとに100種類のスイーツや料理・商品を企画・実施し

デパートの催事にも負けず劣らずの魅力でお客様に1年中楽しんでいただいている。

【目玉企画 驚異の『ざんまいシリーズ』が人気】

100種類の苺スイーツ＆商品「春ざんまい」

鮎ガーデン＆100種類の鮎商品「鮎ざんまい」

100種類の和栗スイーツ＆商品「栗ざんまい」

50種類のお餅の食べ比べ「餅ざんまい」

■道の駅和 夏の風物詩「鮎ガーデン」

道の駅開業以来、地元の夏の風物詩として親しまれてきたのが「鮎ガーデン」

道の駅和(なごみ)裏の由良川畔の特設会場にて由良川と河岸段丘と呼ばれる緩やかな山並みの大自然を感じながら食べる焼き立ての“鮎の塩焼き”とはまさに絶品！

BBQ形式でビールとお肉も最高。そして最も人気なのが「鮎つかみ」施設内の小川に鮎を放流し、素早く泳ぐ鮎を掴まえるもの。特にお子様に大人気で、掴まえた鮎は買取でその場で捕った鮎を焼いて食べるのが最高。これを目的に遠方からファミリー層が訪れる人気スポットとなっている。

京阪神の広いエリアから訪れる「鮎ガーデン」

■「鮎ガーデン」人気のヒミツ！

１、会場内に流れる川に鮎を放流し、掴まえる「鮎つかみ」が大人気！

２、大自然の中で食べる鮎の塩焼きとビールが最高のシチュエーション

３，生けすに泳いでいる鮎をその場で焼くので「新鮮」すぎる鮎

４、道の駅店内でもゆったり食べれる持ち帰り専門コーナーも人気

５、新鮮な鮎が気軽な価格で食べられるのも魅力（1尾600円、3尾以上は1尾500円）

生けす・水槽を活き活きと泳ぐ鮎

由良川の清流に気持ち良さそう

期間中鮮度を保つようしっかり管理

だから美味しい！

ガーデン内の小川に鮎を放流

素早い鮎を掴まえられるかな？

大人気！鮎つかみ。

鮎つかみは予約無しでもOK！です。

掴んだ鮎は買取となります。

さっきまでスイスイと泳いでた鮎。

元気いっぱいをすぐに焼きます。

風情ある「囲炉裏鮎」

持ち帰り専用です。

生きたまま焼いた鮎の塩焼きは

新鮮すぎるから美味しい！

お子様大好き顔出しパネル新設

思い出にどうぞ！

■鮎ガーデンメニュー

大名物鮎の塩焼きから、自慢のホルモン、地元の和牛など川沿いのBBQは最高です！

お子様には鮎のかたちのマシュマロがおススメ！レアな鮎の骨酒などもあります。

超新鮮鮎の塩焼き(1尾600円)

開業以来大好評！特製ダレが人気ホルモン

地元丹波和牛セット

【地元和知産】ジビエ焼肉 猪肉

レアな鮎の骨酒も面白い！

お子様には鮎型のマシュマロ

■24時間ネット予約で簡単に予約ができる

https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e014172301/32391

■塩焼き＆BBQの後は目玉デザート(道の駅和名物)

暑い鮎ガーデンあとは道の駅和自慢の大人気スイーツがお出迎え！

昨年秋、TVで取り上げられ大行列をつくった

看板スイーツ「モンブランモンブラン」

和栗ソフトクリームは暑い夏に最高の滑らかさ。

このモンブランモンブランを求めて遠方から訪れる方もいる道の駅和自慢の逸品！

地元の逸品「美山牛乳」を瞬間氷結し削った

革命的なかき氷「モーモー美山」

さらさらな食感と美山牛乳そのままの風味がはまります。その上にモンブランを搾ったその名も

「雪の上のモンブラン」は昨年大ブレーク！

■同時開催100種類の鮎づくし「鮎ざんまい」―鮎と言えば‟道の駅和“―

「鮎ざんまい」は鮎好きにはたまらない企画。鮎の生息する清流地に連絡し、地域単位で

鮎商品を集結。その数100種。地域ごとに鮎に対する思いが伝わってくる。鮎でこれだけの種類と品数が揃っているのは見たことがない。道の駅和ならではの企画。

またキッチンの鮎料理も充実。高価な鮎をできるだけリーズナブルにご提供。

全国の鮎の生息する清流地より全国鮎自慢の商品を一挙に100種取り寄せ。

地域が違えば、鮎も違う、味付けも違う。

鮎の食べ比べは最高の贅沢なワクワク！

今年は手づくり清流ジオラマなど演出も強化。

道の駅和は鮎づくし！鮎まみれ！

鮎と言えば‟道の駅和”と呼ばれる日も近いかも。

◆鮎グルメも凄い！この水準はもはや道の駅ではない！

超豪華鮎御膳

この品質でこの価格は考えられない！

自家製鮎そうめん

鮎の良質な苦みがたまらない！

レアな鮎にゅうめん

鮎1.5尾分練り込んだ麺は食べる価値あり！

ここしかない鮎ドッグ

骨まで食べれる鮎の唐揚げを一尾はさみました！

◆お子様にも楽しめる「鮎ざんまい」 ガチャ＆ぬいぐるみ

鮎づくし「鮎ざんまい」は他にも1等5,000円の商品券、2等特大鮎ぬいぐるみが当たる「鮎ざんまいガチャ」やお子様・女性に大人気の鮎ぬいぐるみ販売など楽しめるものが目白押し！

大人から子供まで、男女問わず皆が楽しめるのが鮎ざんまい！

■開催・営業時間

6月21日～9月30日 定休日：火曜日（8月は火曜も休まず営業）

平日：11：00～18：00（ラストオーダー17：30）

土日祝：11：00～20：30（ラストオーダー20：00）※入店18：30まで

お席は最大二時間制。鮎つかみは予約必要なし

■詳細は

道の駅和公式サイト https://wachi-nagomi.com

道の駅和公式Instagram wachi.nagomi

■場所

京都府船井郡京丹波町坂原上モジリ11

京都縦貫道丹波IC降り約20分

京都縦貫道和知IC降り約6分

■まとめ

道の駅和はココを目的に訪れる「目的地型道の駅」その目的の中でも最も人気の高いのが

「鮎ガーデン」京阪神エリアの幅広い地域から1～2時間かけてでも訪れる人気スポット！

特に夏休みのお出かけには大自然の中にお楽しみスポットとしてお勧め！

道の駅和は「お客様にワクワクを提供する道の駅」をテーマにお客様がとにかくワクワクする企画・イベントを常に行い、1年中いつ行っても楽しめる道の駅としての活動を行う。

【運営】

道の駅和（なごみ）

一般財団法人和知ふるさと振興センター