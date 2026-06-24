熟酵史上初の薬用ローション！新商品『熟酵 リンクル薬用美白（※1）ローション』販売開始！

株式会社まごころ総合美容

多くのお客様のお声にお応えし、熟酵シリーズから『熟酵 リンクル薬用美白（※1）ローション』の販売を開始いたします。「シワ改善」「美白（※1）」「肌をやわらげる」熟酵史上初となる薬用ローションです。

熟成発酵にこだわり、コラーゲン（※2）やヒアルロン酸（※3）などの保湿成分も配合。角質層までうるおいを届け、しっとりハリ肌へ導きます。

製品特徴

『熟酵 リンクル薬用美白（※1）ローション』（販売名：リンクル薬用美白ローションＪＭ）

内容量：95ml

メーカー希望小売価格：6,600円（税込）

内容量：145ml

メーカー希望小売価格：8,800円（税込）

■医薬部外品

■シワ改善、美白（※1）

■厳選された発酵の独自処方配合

（ご使用方法）

洗顔後、適量を手にとり、お肌にやさしくなじませてください。

2026年7月3日（金）発売予定

＊まごころ総合美容の公式オンラインショップと、ショップチャンネル（ジュピターショップチャンネル株式会社）のみでの販売となります。

※1 メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ

※2 加水分解コラーゲン液（４）（保湿成分）

※3 ヒアルロン酸ナトリウム（２）（保湿成分）

ショップチャンネル特別販売

放送予定時間

2026年7月4日（土）15時

2026年7月9日（木）9時

※ショップチャンネル限定のお買い得価格で販売します。

※放送時間や内容は予告なく変更になる場合があります。

TVのCSチャンネル055ch他、ショップチャンネルのインターネットサイト・公式アプリ・公式YouTubeからもご覧いただけます。

ショップチャンネル公式HP

https://www.shopch.jp/

『熟酵』について

株式会社まごころ総合美容（代表取締役：長嶋まさこ）が販売する『熟酵』は、2017年よりショップチャンネルと自社公式オンラインショップで販売している基礎化粧品です。

カリスマエステティシャンとして1万人以上の様々なお肌をケアしてきた長嶋まさこが「エステの感動を届けたい！」との想いから、特別に国内海外で研究をした「熟成発酵」の独自開発原料配合の化粧品を開発。

多くのお客様からご支持をいただき、9周年を迎えました。

熟酵シリーズ公式HP

https://magokoro39.jp/jukukou/

～公式オンラインショップ～

株式会社まごころ総合美容｜ご注文フォーム

https://organic.magokoro39.jp/shop_form.html

※企業様からのお問い合わせは、HPのお問い合わせフォームよりお願いいたします。

株式会社まごころ総合美容

https://magokoro39.jp/contactus/