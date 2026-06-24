3D LIVE「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -BEGINNING-」公演ロゴが公開！さらにパワーアップした公演の開催概要も決定！！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

大人気クロスメディアコンテンツ『うたの☆プリンスさまっ♪』の3D LIVE第6回公演となる「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -BEGINNING-」のロゴが公開！

また、公演概要も決定し、2027年3月18日（木）～3月22日（月・祝）の計5日間、幕張メッセでの上演が決定。これまでの4日間開催からさらなる進化を遂げ、シリーズ初となる規模で展開いたします。

「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE」は、シャイニング事務所に所属するアイドルグループ「ST☆RISH」「QUARTET NIGHT」と、レイジングエンターテインメントに所属するアイドルグループ「HE★VENS」による合同LIVE。

2021～2023年に開催された「ST☆RISH」と「QUARTET NIGHT」による『SHINING STAR STAGE』から2024年より「HE★VENS」を加えた『ALL STAR STAGE』へ。18人でお届けする『ALL STAR STAGE』第4弾の本LIVEのコンセプトは「-BEGINNING-」。披露楽曲が一部異なるType Daybreak／Type Daylightの2バージョンでお送りいたします。

さらに、シートプランがリニューアル！

最前中央3ブロックのお席のご用意・当日グッズ購入優先レーンへのご案内付きのSS席アップグレードが登場！

18人全員で紡ぐ新たなステージ。詳細は、続報をお待ちください！

■公演概要

・公演名：3D LIVE「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -BEGINNING-」

・日程：2027年3月18日（木）～2027年3月22日（月・祝）

・会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1）

※☆…Type Daybreak、★…Type Daylight

※Type Daybreak／Type Daylightでは、セットリストが一部異なります。

※どちらの公演も全員出演します。

・出演

ST☆RISH

QUARTET NIGHT

HE★VENS

※本公演は3D LIVEとなります。キャストの登壇予定はございません。

■チケット

・SS席 16,000円（税込）

+アップグレード 10,000円（税込）

特典(1)最前中央3ブロックのお席のご用意

特典(2)当日グッズ購入優先レーンへご案内

特典(3)ボイスドラマ付きグリーティングチケット風カード SS席ver.（Type Daybreak／Type Daylight）

特典(4)日替わりピンズ

・SS席 16,000円（税込）

特典(1)ボイスドラマ付きグリーティングチケット風カード SS席ver.（Type Daybreak／Type Daylight）

特典(2)日替わりピンズ

・S席 12,000円（税込）

特典(1)ボイスメッセージ付きグリーティングチケット風カード S席ver.（Type Daybreak／Type Daylight）

特典(2)日替わりピンズ

・A席 9,800円（税込）

■チケット販売予定

１.「Type Daybreak」ビデオグラム最速先行抽選販売

２.「Type Daylight」ビデオグラム最速先行抽選販売

３.SS席アップグレード一次抽選受付

４.「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」アプリ先行抽選販売

５.SS席アップグレード二次抽選受付

６.プレオーダー先行抽選販売

７.一般販売

※詳細は後日お知らせいたします。

※アップグレード受付とは

ビデオグラム最速先行、および「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」アプリ先行にて、SS席チケットをご当選・ご入金された方を対象に、アップグレード席へのお申込みを後日受付、抽選いたします。

■主催：うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE製作委員会

■著作権表記：(C)うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE製作委員会

■公式サイト： https://asshc.utapri-sss.com/

■公式X：https://x.com/utapri_sss #utapriASSBE

＜『うたの☆プリンスさまっ♪』とは＞

2010 年にゲーム第 1 作をリリース以来、CD・アニメ・アプリゲーム・イベントなどメディアミックス展開を広げ、 2025 年 6 月に 15 周年を迎えたコンテンツ。個性豊かなアイドルたちが繰り広げる物語を、音楽クリエイター集団・ Elements Garden が手がける魅力的な音楽と共にお届けしています。