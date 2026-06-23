専門機関のデータから導き出した「本当に効果的な脱炭素アクション」とは？　「カーボンバジェット」をテーマにしたゲームをローンチ　ー地球温暖化防止全国ネット、金沢工業大学と連携し、全国展開を開始ー

株式会社LODU

株式会社LODU（石川県野々市市、代表 亀田 樹（以下、LODUロデュ））は、2026年6月5日（金）、金沢工業大学大学院 虎ノ門キャンパス（東京都港区）にて、カーボンバジェットをテーマとした協力型ボードゲーム「カーボンバジェットゲーム」の完成を記念したお披露目体験会を開催いたしました。

カーボンバジェットとは、地球の平均気温上昇を特定の目標（1.5℃や2℃以内）に抑えるために、人類が今後排出できる二酸化炭素の総量を意味します。このままのペースで二酸化炭素を排出していくと、近い未来にバジェットを使い果たしてしまうといわれています。

本イベントには、クラウドファンディングでご支援いただいた方々を中心に16名が参加し、チームに分かれてゲームを体験。参加者はゲームを通じて、カーボンバジェット（炭素排出許容量）の概念や、地域特性に応じた効果的な脱炭素アクションについて学びを深めました。

今後は、一般社団法人地球温暖化防止全国ネットおよび金沢工業大学と連携し、地域地球温暖化防止活動推進センターへのゲーム無償配布とゲームのファシリテーター育成を通じて、全国の教育現場・地域コミュニティへの展開を本格的に行っていきます。

1. 開発の背景

気候変動対策の重要性が広く認識される一方で、「個人レベルで何ができるのか」「どの行動が効果的なのか」がわかりにくいという課題があります。LODUは、国立環境研究所と地球環境戦略研究機関（IGES）が共同出版した「国内52都市における脱炭素型ライフスタイルの選択肢カーボンフットプリントと削減効果データブック」を基に、科学的根拠に基づいたゲーミフィケーション教材を金沢工業大学と共同で約2年かけて開発しました。

本ゲームでは、プレイヤーが各地域のリーダーとなり、協力しながら脱炭素アクションを広めていきます。ゲーム中に炭素削減効果が大きいカードは、現実世界でも効果が大きいアクションとなっており、遊びながら実践的な知識を習得できる点が特徴です。

2. ゲーム概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/85972/table/17_1_0e2b6f2425c51e8e2489f9d583e4901e.jpg?v=202606240951 ]ゲームで得られる3つの学び

(1) カーボンバジェットの概念の理解

(2) アクションによる温室効果ガス削減効果の違い

(3) 地域差による温室効果ガス削減効果の違い

3. お披露目体験会 開催概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/85972/table/17_2_ad86a25c71c34a245e4dda3496504b92.jpg?v=202606240951 ]

当日のプログラム[表3: https://prtimes.jp/data/corp/85972/table/17_3_6ee51926588caf4a9bf81e58094b7f63.jpg?v=202606240951 ]

企業スポンサー様・共同開発者コメント

当日のイベントでは、企業スポンサーと共同開発者からコメントをいただきました（一部抜粋）。

ダイヤモンドスポンサー 株式会社UPDATER 様

社会を変えていくためには “楽しさ（Fun）”と“興味（Interest）”が重要。このゲームはまさにその両方を備えており、遊びながら具体的なアクションを知ることができる。企業や親御さんまで含め、いろんな行動変容に繋がる素晴らしいものができたと感じている。我々もファシリテーターとして各地域でご一緒したい。

オリジナルカードスポンサー 旭化成ホームズ株式会社 様

いろんなテーブルから「ヘーベルハウスにしなきゃ」という声が聞こえてきたのは心強い。このゲームを通じて子どもたちがお母さんお父さんに「家を変えよう」と言ってくれるのが楽しみ。難しい話ではなく、ゲームを通して、“強い” “環境にやさしい” という入り口から学んでいただけることで、企業としての価値も上がる。ぜひ皆さんと一緒に広めていきたい。

共同開発者 一般社団法人 地球温暖化防止全国ネット 様

ゲームとしての完成度が高く、没入感のあるストーリーの流れを感じた。特に自分のライフスタイルを振り返るワークへの接続が秀逸で、行動変容までを組み込めている点が素晴らしい。家庭部門のCO2削減は自治体で最も難しいと言われているが、全国の地域センターと連携し、日本中に広めていきたい。

共同開発者 金沢工業大学 様

プロトタイプから2年をかけ、本当の意味で課題解決できるゲームを目指して開発してきた。ゲームだけでは何も変わらないので、皆さんが行っている効果的な取り組みを “加速する装置” として設計した。小学生から大人まで、さらには世界中の人々を巻き込める力がある。スタンフォード大学や国連とも連携しながら、日本発でグローバルに広げていきたい。

4. 今後の展開

本イベントはゲーム完成のスタート地点であり、今後は株式会社LODU・地球温暖化防止全国ネット・金沢工業大学の3組織が連携し、段階的に全国展開を進めてまいります。

【Phase 1】2026年6月～7月：製品発送・先行イベント

クラウドファンディング支援者およびスポンサー企業へのリターン品・製品版ゲームの発送を順次開始します。

また、6月～7月は開発者3組織が中心となり、各地での周知活動を進めます。共同開発者である地球温暖化防止全国ネットとの連携により、2026年7月に九州の地域地球温暖化防止活動推進センターと連携したイベントの実施が決定しています。

【Phase 2】2026年8月：初代ファシリテーター研修

2026年8月中に、金沢工業大学 平本教授と共同で「初代ファシリテーター研修」を実施します。本研修では、今回の体験会よりもさらに踏み込んだ内容として、ゲームを活用した学びの促進手法や、カーボンバジェットの本質的な理解を深めるためのファシリテーション技術を習得いただきます。この研修を皮切りに、ゲームを全国に広める担い手を育成していきます。

【Phase 3】2026年9月以降：全国展開の本格始動

ファシリテーター研修の修了者を中心に、全国の教育現場・地域コミュニティへの展開を本格化します。具体的には以下の施策を予定しています。

全国の地域地球温暖化防止活動推進センター向けに、ゲーム無償配布とファシリテーター研修を実施

スポンサー企業様へのファシリテーター研修プログラムにおけるゲーム活用の連携

LODUおよびパートナーの関係コミュニティにおける体験会の実施

地球温暖化防止全国ネットが運営する教育者向けサイト「学びBOX」にて、ゲームデータおよび学習教材の無料ダウンロード版を公開。（教育関係者であれば誰でも印刷して活用可能に）

5. 共同開発者と企業スポンサーのご紹介

共同開発者

一般社団法人 地球温暖化防止全国ネット

全国58カ所の地域地球温暖化防止活動推進センターを会員とする中間支援組織。環境大臣より全国センター（JCCCA）に指定され、地域と自治体・国の施策をつなぎ、脱炭素の普及啓発を推進している。

金沢工業大学

「自ら考え行動する創造的探究・実践人材」の育成を教育目標に掲げ、チームで課題解決に取り組むプロジェクト型教育を特色とする、石川県の工科系私立大学。SDGs推進活動にも注力しており、ゲーミフィケーション教材を活用しながら、学生が地域や企業と連携し、持続可能な社会の実現に向けた課題解決に挑む教育研究を推進している。

企業スポンサー

株式会社UPDATER（旧みんな電力）

株式会社UPDATERは、「社会課題をオモシロく解決する」を掲げ、脱炭素やウェルビーイングを軸に事業を展開する企業です。世界初の電力トレーサビリティサービス「みんな電力」をはじめ、再生可能エネルギーの普及や行動変容の促進に取り組んでいます。第4回ジャパンSDGsアワード内閣総理大臣賞受賞、B Corp認証取得。

旭化成ホームズ株式会社

ロングライフ住宅「HEBEL HAUS」を展開する旭化成グループの住宅事業会社。耐震・断熱・環境性能に優れた都市型住宅のリーディングカンパニーとして、1972年の設立以来、住まいの長寿命化に取り組む。

会社名：株式会社LODU

代表者：代表取締役 亀田 樹

所在地：〒921-8815 石川県野々市市本町2丁目1番21号

設 立：2021年6月16日

事業内容：

SDGs・サステナビリティに関する教育ゲーム教材の開発・提供

研修・ワークショップの実施、ゲームを活用した組織開発・地域活性化支援

URL：https://lodu.co.jp/