6人組アイドルグループ・Devil ANTHEM. が、『Fantastic 90 2026ver.』を本日配信リリース！

株式会社massenext

音楽エージェントサイト「ZULA（読み：ズーラ、 https://zula.jp/ ）」を運営する株式会社massenext（東京都港区）は、Devil ANTHEM.の『Fantastic 90 2026ver.』を本日配信リリースした。『Fantastic 90 2026ver.』は、各種音楽ストリーミングサービス、及びダウンロードサービスにて配信中。

「雲外蒼天～ライブシーンから叩き上がる～」をスローガンに掲げ、さらなる飛躍を目指す6人組アイドルグループ・Devil ANTHEM.。

2027年1月11日には、グループ結成12周年を記念した過去最大キャパシティとなる幕張イベントホールでのワンマンライブも決定しており、ライブシーンを駆け上がり続ける彼女たちが、『Fantastic 90 2026ver.』を本日配信リリースした。

本作は、現体制のハイクオリティなサウンドで過去曲を再レコーディングする企画「REDEVIVAL（リデビバル）」の第五弾。これまでに第一弾「ar 2025ver.」、第二弾「そわそわチョコレート 2026ver.」、第三弾「絆という羽 2026ver.」、第四弾「Devil ANTHEM.～キミのハートを征服中～ 2026ver.」をリリースしており、今作では2022年7月にリリースされた『Fantastic 90』を現メンバーで再レコーディングした。

キュートな歌詞と高揚感あふれるサウンドが溶け合う爽快なサマーチューンを、2026ver.として新たに再構築。

リリースから約4年の時を経て、成長を遂げた現メンバーの洗練された歌声が加わることで、当時の瑞々しい夏らしさはそのままに、より深みと力強さを備えた一曲へと生まれ変わった。

2025年12月よりスタートした再レコーディング企画「REDEVIVAL（リデビバル）」も、次回作でいよいよ完結。これまでの歩みを締めくくる最後の一曲に、期待は高まるばかりだ。

さらに、2025年12月にKT Zepp Yokohamaで開催されたツアーファイナル公演にて発表されたKanadevia Hall（旧TDCH）でのワンマンライブを明日6月25日に控え、グループとしてさらなる成長を証明する瞬間が目前に迫っている。

飛躍を続けるDevil ANTHEM.の“今”を、ぜひその目で目撃してほしい。

Devil ANTHEM.『Fantastic 90 2026ver.』は、各ストリーミングおよびダウンロードサイトにて配信中。

・リリース情報

タイトル：Fantastic 90 2026ver.

アーティスト名 : Devil ANTHEM.

作詞・作曲・編曲：AILI

配信リリース日：2026年6月24日

配信サービス： https://zula.lnk.to/UTLH3PZL

・ライブ情報

2026年6月25日（木）

Devil ANTHEM. ONE MAN LIVE 2026「雲外蒼天」

会場：東京都・Kanadevia Hall

時間：OPEN 18:00／START 19:00

チケット：https://eplus.jp/devilanthem/

2026年8月22日（土）、23日（日）

Devil ANTHEM. presents「でびぱっぱ夏祭 2026 ～東の陣～」

会場：三崎公園野外音楽堂

時間：OPEN 9:45／START10:30

チケット：https://eplus.jp/devilanthem/

2026年9月20日（日）、21日（月祝）

Devil ANTHEM. presents「でびぱっぱ夏祭 2026 ～西の陣～」

大阪城野外音楽堂

OPEN 10:30／START11:15

チケット：https://eplus.jp/devilanthem/

2027年1月11日（月・祝）

Devil ANTHEM. 結成12周年記念ワンマンライブ

会場：千葉県・幕張メッセ 幕張イベントホール

・アーティスト情報

Devil ANTHEM.

2026年のスローガンに「雲外蒼天～ライブシーンから叩き上がる～」を掲げ、どこよりも楽しく沸けるライブを追求するアイドルグループ。「悪魔の聖歌」という名前の意味のごとく、天界から人々を幸せにするために降り立った小悪魔天使が繰り広げる真っ直ぐなパフォーマンスが真骨頂の6人組。通称デビアン。

サウンド面に関してはUK HARDCORE、HAPPY HARDCORE、DUBSTEPなどのデジタルサウンドからROCK、POPS様々なジャンルを取り入れ、すべてにおいて感度の高いサウンドを追求している。

Devil ANTHEM. Official HP：https://devilanthem.net

Devil ANTHEM. Official YouTube Channel：https://www.youtube.com/c/DevilANTHEM

Devil ANTHEM. Official X：https://x.com/devilanthem

Devil ANTHEM. Official Instagram：https://www.instagram.com/devilanthem._official

Devil ANTHEM. Official TikTok：https://www.tiktok.com/@devilanthem._official

・ZULAについて

株式会社 massenext （東京都港区） が運営する「ZULA(ズーラ)」は、 最先端のディストリビューションシステム「Zu-MAP」と豊富なエージェント実績を駆使し、アーティストがよりフレキシブルに世界に楽曲配信が出来るようサポートするデジタルディストリビューターです。

私たちZULAは、新時代のアーティスト至上主義を哲学とし、インディペンデントなアーティストやレーベルのパートナーであり続けます。

ZULA公式サイト：http://www.zula.jp

ZULA公式X：https://twitter.com/ZULA_JP

ZULA公式Instagram：https://www.instagram.com/zula_jp/

ZULA公式TikTok：https://www.tiktok.com/@zula_jp