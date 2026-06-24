「命を余すことなく使い切る。廃棄される鹿皮から地域の未来をつくる『Redeer』プロジェクト」

CACTUS

北海道北見市の「タコスと革製品の店 CACTUS」では、オホーツク産エゾシカ肉を提供する一方、多くの鹿皮が廃棄されている現状を知りました。

「命をいただくのであれば、肉だけでなく皮まで余すことなく活かしたい。」

その想いから生まれたのが、鹿革ブランド

「Redeer（リディア）」です。

Redeerは、「Re（再生）」と「deer（鹿）」を組み合わせた造語で、廃棄される鹿皮に新たな価値を与え、地域資源として循環させることを目指しています。

食肉利用から鹿皮活用まで「命を余す事なく使い切る」取り組みを共に進める株式会社オホーツクジビエ

本プロジェクトは、オホーツク地域でエゾシカの食肉加工を手掛ける 株式会社オホーツクジビエ の協力のもと進められています。

鹿肉を仕入れる中で、食肉として活用された後の鹿皮の多くが廃棄されている現状を知ったことが、この取り組みの原点でした。

株式会社オホーツクジビエの協力により、これまで活用が難しかった鹿皮を革資源として活用できる環境が整い、「命を余すことなく使い切る」という理念のもと、鹿肉だけでなく鹿革としても価値を生み出す取り組みが実現しています。

本プロジェクトでは地域福祉との連携にも取り組んでいます。

革製品の製作工程の一部については、北見市の就労支援事業所であるNPO法人とむての森様にご協力いただいています。

鞣された鹿革を製品ごとの型紙に合わせて切断する作業を担っていただくことで、廃棄されていた鹿皮に新たな価値を生み出すだけでなく、地域の福祉事業との連携による新しい循環づくりにも挑戦しています。

Redeerは、食肉加工事業者である株式会社オホーツクジビエ様、NPO法人とむての森様をはじめとする地域の皆さまと共に、オホーツクならではの持続可能な循環モデルの構築を進めています。

「一頭のエゾシカからいただいた命を、最後まで大切に使い切る。」

オホーツクから始まる新しい循環の輪を、全国へ。

野生のぬくもりを、その手に。

野生の強さは、その「優しさ」に宿る。

鹿革ならではの、まるで素肌のようにしっとりとした手触りと、驚くほどのやわらかさ。自然の中を生き抜いてきた野生の力強さと、包み込むような優しさをあわせ持つ素材です。

使い込むほどに手に馴染み、少しずつ深みを増していく風合い。その変化もまた、鹿革ならではの魅力です。

「捨てられるはずだった命に新たな価値を与え、毎日にそっと寄り添う。そんな想いを込めて、一つひとつ製作しています。」

鹿革 名刺入れ

「はじめまして」の瞬間を、やさしくつなぐ。

人と人が出会い、想いを交わす名刺交換。

その大切な瞬間に寄り添う名刺入れを、柔らかな鹿革で仕立てました。

鹿革ならではのしっとりとした手触りと、使うほどに増していく風合いが、あなただけの一品へと育っていきます。新たな出会いを重ねながら、長く愛用していただきたいアイテムです。

鹿革 通院ポーチ

大切な「命」に寄り添う。

診察券やお薬手帳、予約票など、健康を支える大切なものをひとつにまとめる通院ポーチです。

鹿革ならではのしっとりとした手触りと、やさしく包み込むような柔らかさ。バッグから取り出すたびに、自然のぬくもりが心を穏やかにしてくれます。

「命をつなぐ」という想いを込めて、あなたや大切な人の健やかな毎日にそっと寄り添うアイテムに仕立てました。

【現在クラウドファンディング挑戦中】

「捨てられるはずだった鹿皮に、新たな価値を。現在CAMPFIREにて挑戦中」

Redeerでは現在、廃棄されている鹿皮の有効活用を広げるため、クラウドファンディングに挑戦しています。

オホーツクで捕獲されたエゾシカの命を余すことなく活かし、地域福祉との連携による新たな循環を生み出す取り組みとして、多くの方々にこの活動を知っていただきたいと考えています。

ご支援はもちろん、この活動を一人でも多くの方に知っていただくことが大きな力になります。

「捨てられるはずだった鹿皮に、新たな価値を。」

Redeerはこれからも、オホーツクの資源と人をつなぎながら、持続可能な地域循環モデルの実現を目指してまいります。

CAMPFIRE ～鹿革に新たな価値を～ :https://camp-fire.jp/projects/940819/view?list=watched