リーフラス株式会社

子ども向けスポーツスクールの運営や部活動地域展開支援などを行うリーフラス株式会社(LEIFRAS CO.,LTD.、Nasdaq：LFS、本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：伊藤 清隆)は、当社初となる「保育事業」への本格参入と、より良い保育・教育環境の実現に向け、愛知県内で保育施設等7拠点を運営する株式会社SWIFT JAPANと、共に素晴らしい保育・教育環境を築くため、株式譲渡契約を締結いたしました（実行予定日：2026年7月1日）。卓越した運営実績を持つ同社を当社グループに迎え、共に成長を目指す戦略的パートナーシップを強化いたします。

1. グループ化の背景：社会課題「小1の壁」の解消に向けた新たな挑戦

共働き世帯の増加に伴い、小学校入学を機に預け先が不足する「小1の壁（学童待機児童問題）」や、質の高い保育へのニーズは過去最高水準に達しています。当社はこれらの社会課題を解決するため、こども家庭庁が推進する国策「はじめの100か月（妊娠期から小学校入学までの切れ目ない支援）」の理念に共鳴し、保育・学童事業の拡充を決断いたしました。

2. 両社の持続的成長に向けた新たな提供価値

本件は、お子様の成長に「０歳」から長期的に寄り添い、双方の保育・教育環境をより豊かにしていくための重要なパートナーシップです。

１.0歳からの切れ目ない支援体制による長期的な成長サポート

SWIFT JAPAN社が地域で築き上げてきた園児や保護者の皆様との強固な信頼関係を起点とし、卒園後も当社の「スポーツスクール」や「放課後等デイサービス」へスムーズにご案内できるエコシステムを構築します。お子様の成長に長期的に寄り添うことで、地域社会における次世代の教育プラットフォームとしての役割を深めてまいります。

２.「選ばれる園」の素晴らしいノウハウの共有とさらなる発展

保育事業におけるゼロからの施設開設には多大な時間を要しますが、名古屋市の教育熱心なエリアにおいて定員充足率ほぼ100％を誇る「選ばれる園」を展開する同社がグループに参画することで、安定した保育環境を共有し、より質の高い保育サービスの提供を追求します。

３.双方の強みを活かした提供価値の向上と安定成長

同社が持つ公的給付に基づく地域に根ざした安定的な保育環境に、当社の強みである「スポーツを通じた非認知能力育成メソッド」を新たに提供していく予定です。保育の質をさらに高め、お子様と保護者様の満足度を向上させます。

3. 従業員・保護者の皆様へ：地域に根差した運営を継承し、共に歩む未来へ

対象施設が地域から厚い信頼を得ている最大の理由は、現場で働く職員の皆さまと日々築いてきた保護者との関係性にあります。そのため、現在の園長および保育士の皆様の雇用や運営体制はそのまま継続していただき、当社は裏方として採用・教育・システム面から全面的なバックアップを行います。現場の皆様が安心して長く働ける環境を共に整えることで、より質の高い保育サービスを地域へ提供してまいります。

■ 代表取締役CEO 伊藤清隆 コメント

私たちは創業以来、『ココロに体力を。』を掲げ、スポーツを通じて子どもたちの非認知能力を育むことに取り組んできました。今回のグループ化は、単なる事業の拡大ではなく、子どもたちの成長を『0歳』から支え、保護者の皆さまが安心して子育てできる環境を地域社会とともにつくる挑戦です。SWIFT JAPANの皆様が築き上げてきた素晴らしいブランドと想いを引き継ぎ、スポーツの枠を超えて子どもたちの成長を支える次世代の教育プラットフォームへと進化してまいります。

■ 【参考資料】対象会社および株式取得の概要

対象会社： 株式会社 SWIFT JAPAN

所在地： 愛知県名古屋市東区新出来 1-5-4

代表者： 代表取締役 中川 幸俊

設立： 2013年2月

事業内容： 保育施設の運営（小規模認可保育所5園、企業主導型保育所1園、学童保育1施設）

対象施設のエリア： 愛知県名古屋市（東区・昭和区等）および春日井市を中心とした計7施設

株式取得の概要： 取得株式数：60株（発行済株式の100%）／株式譲渡実行日：2026年7月1日（予定）

【株式会社SWIFT JAPAN 会社概要】

社名： 株式会社SWIFT JAPAN

所在地： 愛知県名古屋市東区新出来1-5-4

代表者： 代表取締役 中川 幸俊

設立： 2013年2月

事業内容： 保育施設の運営（小規模認可保育所5園、企業主導型保育所1園、学童保育1施設）

取得施設のエリア： 愛知県名古屋市（東区・昭和区等）および春日井市を中心とした計7施設

株式取得の概要： 取得株式数：60株（発行済株式の100%）／株式譲渡実行日：2026年7月1日（予定）

【リーフラス株式会社 会社概要】

社名： リーフラス株式会社（LEIFRAS CO.,LTD.）

上場市場： Nasdaq Capital Market

ティッカー（米国証券コード）： LFS

所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー20階

代表者： 代表取締役CEO 伊藤 清隆

設立： 2001年8月28日

資本金： 784,666,480円（資本準備金を含む）

事業内容： スポーツスクール事業 イベント事業 アライアンス事業

部活動支援事業 地域共動事業 ヘルスケア事業

放課後等デイサービス『LEIF』『FLEI』『ILFE』事業

ホームページ： https://www.leifras.co.jp/

IRサイト： https://ir.leifras.co.jp/jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

本件に関する詳細や、取材のお申し込みは、下記までお問い合わせください。

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