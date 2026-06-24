【ＢＳ日テレ】樋口日奈主演 新ドラマ『酒巻さんと不思議な BAR』スタンミじゃぱん、高木ひとみ〇（ぽんぽこ）らゲスト陣＆場面写真を一挙解禁！【当選者のお名前入り】直筆サインチェキが当たるキャンペーンも

株式会社ＢＳ日本

樋口日奈が“悩める 29 歳”を等身大で演じる新ドラマ『酒巻さんと不思議な BAR』。物語の舞台となる不思議なBAR のマスター役と、第1話～第6話のゲストを一挙解禁いたします！ さらに、7 月 2 日（木）よる 9時54 分の初回放送開始に合わせて、【当選者のお名前入り】サインチェキが当たる超豪華プレゼントキャンペーンの実施も決定いたしました！

■ 不思議な空間を見守る寡黙なマスターと、一癖も二癖もある“お酒の擬人化”たち！ゲストを一挙解禁マスター役：福津健創#1 ビール役（麦野）：杉山ひこひこ#2 ハイボール役（樽崎涼）：スタンミじゃぱん#3 ウイスキー役（樽崎深）：冨家ノリマサ#4 日本酒役（米倉清香）：信川清順#5 麦焼酎役（麦島）：ラブ守永#6 ノンアルレモンサワー役（白不檸檬）：高木ひとみ〇（ぽんぽこ）

【放送局】 ＢＳ日テレ

【番組名】 『酒巻さんと不思議なBAR』

【放送日時】 7月2日（木）スタート 毎週木曜よる9時54分～10時00分放送（全6話）

番組概要

とある場所にひっそり佇むBAR。仕事や恋愛、人間関係に悩む29歳・酒巻雫（樋口日奈）が迷い込んだ、不思議な空間。雫がグラスを傾けると、目の前に現れるのは、飲んだお酒の特徴を宿す「お酒の擬人化」キャラクターたち。一癖も二癖もあるお酒たちのウィットに富んだアドバイスが、雫の心を優しく溶かし、「自分らしい生き方」を見つけるヒントを与える。今を生きる大人たちへ贈る、5分間のヒューマンドラマ。

■#2～#6 のあらすじを公開！

#2 ハイボール編

過保護な母親に鬱陶しさを感じる酒巻雫（樋口日奈）。彼女の前にハイボールの化身・樽崎涼（スタンミじゃぱん）が現れ…

#3 ウイスキー編

元カレからの唐突な連絡に復縁の期待を抱く酒巻雫（樋口日奈）の前に、ウイスキーの化身・樽崎深（冨家ノリマサ）が現れ…

#4 日本酒編

出産を経てノリが変わった親友との距離感に寂しさを覚える酒巻雫（樋口日奈）。そんな彼女の前に、和服姿の日本酒の化身・米倉清香（信川清順）が現れ…

#5 焼酎編

出世した同期への嫉妬や会社で企画が通らない不満を募らせる酒巻雫（樋口日奈）。彼女の前に麦焼酎の化身・麦島（ラブ守永）が現れ…

#6 ノンアルレモンサワー編

悩みが解消しお酒が現れなくなった酒巻雫（樋口日奈）の前に、ノンアルレモンサワーの化身・白不檸檬（高木ひとみ〇）が現れ…

【番組特別企画】＼世界に一つだけ！／【当選者のお名前入り】樋口日奈さん直筆サインチェキを抽選で 3 名様にプレゼント！

ドラマの放送を記念し、7 月 2 日（木）よる 9 時 54 分の初回放送開始と同時に、プレゼントキャ

ンペーンを開催することが決定いたしました！ なんと今回のプレゼントは、主演・樋口日奈さんの

直筆サイン入りチェキ。さらに、ご当選者様のお名前も入れさせていただく、世界に一つだけの特

別仕様となっております！ 応募方法などの詳細は、初回放送時および番組公式 SNS にて発表い

たします。

関連情報：

ＢＳ日テレ「酒巻さんと不思議なBAR」HP：https://www.bs4.jp/sakamaki-bar

ＢＳ日テレ【公式】失恋酒診断 HP：https://www.bs4.jp/s_shindan/

「酒巻さんと不思議なBAR」公式X：https://x.com/sakamaki_bs4

「酒巻さんと不思議なBAR」公式Instagram：https://www.instagram.com/sakamaki_bs4

「酒巻さんと不思議なBAR」公式Threads：https://www.threads.com/@sakamaki_bs4

「酒巻さんと不思議なBAR」公式TikTok：https://www.tiktok.com/@sakamaki_bs4