美空ひばりの未発表曲「二人きりで」が本日（６／２４）配信スタート！ミュージックビデオも同時公開！！芸能生活８０周年記念の４枚組ＣＤ「歌の宝石箱」のボーナス・トラックにも収録

日本コロムビア株式会社写真提供：ひばりプロダクション

美空ひばりが1956（昭和31）年に録音した話題の未発表曲「二人きりで」が、

本日（6月24日）より配信シングルとしてリリースされ、ミュージックビデオも公開された。また、同時発売となった4枚組CD「歌の宝石箱」のボーナス・トラックとしても収録される。「歌の宝石箱」は美空ひばりの芸能生活80周年記念企画アルバムであり、オリジナルヒット曲のほか、名曲カバーやテレビCMなどで使用されたジャズなども収録された豪華な内容となっている。



本アルバムに収録される未発表楽曲「二人きりで」は、当時18歳だった美空ひばりの若き日の歌声で、揺れる少女の恋心を歌い上げた作品。同時公開されたミュージックビデオは、AIクリエイティブコンテスト「コロテック（COLOTEK）」で二冠を達成している気鋭の映像クリエイターで、その後日本コロムビアグループのCCOに就任した青木俊樹を中心に、AIクリエイターのnerukoさんと、Int.Labさんが制作したもの。昭和と令和の横浜を舞台に、ひばりの持つ時代を超えた歌声の魅力を描いた映像作品となっている。



ミュージックビデオ

https://www.youtube.com/watch?v=yneb2Z1VWVk





青木俊樹 日本コロムビアグループCCO／ミュージックビデオ制作プロデューサー

「二人きりで」という楽曲には、テーブルを挟んで向き合うふたりだけの、小さく閉じた世界があるように感じました。

ひばりさんの歌声には、その空間をそっと包み込み、時代を超えて届く光のようなものがあります。

本作の映像の軸になっているのは、裏庭で踊る一人の女性です。昭和の記憶と現在の情景の間で揺れながら、ひばりさんの歌声と出会うことで、胸元の黒いリボンがほどけ、淡い水色へと変わっていく。これは「歌の力」を人物の内側に起こる変化として描く試みです。

「もう一歩が踏み出せない」という感覚は、昭和も令和も変わらない。横浜の街を舞台に、時代の異なる恋の断片を重ねたのは、ひばりさんの歌声が特定の時代に属するものではなく、いつの時代の誰かの背中をそっと押してきた歌であることを伝えたかったからです。

この歌声に携わる機会をいただけたことを、心より光栄に思います。



neruko

「二人きりで」のミュージックビデオ制作ではキャラクターデザインを担当しました。日本の音楽史に残る偉大なアーティストの貴重な未発表曲に携わることができ、心より光栄に思います。AI技術を用いて美空ひばりさんの楽曲を描き出すにあたり、往年のファンの方々が持つ大切なイメージを尊重しつつ、初めて彼女の音楽に触れる世代にも親しみを持っていただけるデザインを意識しました。 陽の当たる庭で伸びやかに踊る姿を通して、時代を超えて語り継がれる歌声の魅力と、新しい表現の形を感じていただければ幸いです



Int.Lab

美空ひばりさんの未公開楽曲のミュージックビデオ制作を担当させていただくことになり、驚きとともに、大変光栄な機会となりました。「二人きりで」には、テーブルで向かい合う二人だけの、小さな閉じた世界を感じました。一方で、ひばりさんの歌声にいつも感じるのは、人々の営みの逞しさとけなげさ、そして、私たちが生きる日々のまばゆさです。そんなふたつの感覚が重なる場所として、今回の映像では、あえて日差しの差す裏庭に彼らの世界を描きました。表現の形が新しいものへと移り変わっていっても、時代をこえて変わらない情景を、ひばりさんに見守っていて欲しい。そんな願いを込めて制作しました。





（配信シングル）美空ひばり「二人きりで」

発売日：2026年6月24日

品番：COKM-46540

発売元：日本コロムビア

配信URL：https://HibariMisora.lnk.to/Futarikiride



（4枚組CD）

美空ひばり「歌の宝石箱」

発売日：2026年6月24日

品番：COCP-42702～5

定価：\11.000（税抜価格 \10,000）

発売元：日本コロムビア



配信URL：https://HibariMisora.lnk.to/UtanoHousekibako



【収録曲】

【DISC1】(オリジナル曲)

1.川の流れのように

2.みだれ髪

3.愛燦燦

4.しのぶ

5.裏町酒場

6.おまえに惚れた

7.歌は我が命

8.雑草の歌

9.ひとりぼっち

10.一本の鉛筆

11.ある女の詩

12.人生一路

13.別れてもありがとう

14.むらさきの夜明け

15.芸道一代

16.真赤な太陽

17.悲しい酒（セリフ入り）

18.柔

19.哀愁出船

【DISC2】(オリジナル曲)

1.ひばりの佐渡情話

2.車屋さん

3.哀愁波止場

4.大川ながし

5.花笠道中

6.長崎の蝶々さん

7.港町十三番地

8.波止場だよ、お父つぁん

9.素適なランデブー

10.娘船頭さん

11.日和下駄

12.ひばりのマドロスさん

13.津軽のふるさと

14.お祭りマンボ

15.リンゴ追分

16.あの丘越えて

17.ひばりの花売娘

18.私は街の子

19.越後獅子の唄

20.東京キッド

21.悲しき口笛

【DISC3】(名曲カバー)

1.ラヴ・イズ・オーヴァー-

2.昴 -すばる

3.恋人よ

4.矢切の渡し

5.大阪しぐれ

6.舟唄

7.風雪ながれ旅

8.夢追い酒

9.そっとおやすみ

10.遠くへ行きたい

11.王将

12.無法松の一生(度胸千両入り)

13.別れの一本杉

14.君の名は

15.青い山脈

16.東京ブギウギ

17.蘇州夜曲

18.誰か故郷を想わざる

19.旅の夜風

20.影を慕いて

【DISC4】(外国曲カバー)

1.スターダスト

2.ラヴ

3.歩いて帰ろう

4.トゥ・ヤング

5.魅惑のワルツ

6.慕情

7.虹の彼方

8.ラブレター

9.ペイパー・ムーン

10.恋人よ我に帰れ

11.プリテンド

12.月光価千金

13.ダニー・ボーイ

14.ラ・ノビア

15.セ・マニフィック

16.愛の讃歌

17.薔薇色の人生

18. A列車で行こう

19.上海

20.マイ・ウェイ(LIVE音源)

＜ボーナス・トラック＞

21.二人きりで

美空ひばり 日本コロムビア アーティストページ

https://columbia.jp/artist-info/hibari/