cosmosyの新曲「Stay Alive」が新木曜ドラマ『親愛なる夫へ～完璧な妻の嘘～』の主題歌に決定！

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

cosmosyの新曲「Stay Alive」が2026年7月2日（木）より放送をスタートする、読売テレビ・日本テレビ系 新木曜ドラマ『親愛なる夫へ～完璧な妻の嘘～』の主題歌に決定しました。

『親愛なる夫へ～完璧な妻の嘘～』は田中麗奈×古川雄大がW主演を務め、完全オリジナル脚本で描く夫婦心理サスペンス。本作は、行き過ぎた愛情ゆえに夫を支配する狂愛妻・坂井麻衣子役を田中麗奈が演じ、妻の束縛から逃れたいと願う夫・坂井優一役を古川雄大が演じます。

麻衣子の“謎の死“をきっかけに、完璧だったはずの日常が崩れていくとともに、麻衣子の死の真相に迫る中で、知られざる麻衣子の嘘や裏の顔が次々と明らかになっていく、予測不能な展開で描かれる、完全オリジナル・夫婦心理サスペンスとなっています。

cosmosyの「Stay Alive」はこのドラマのために書き下ろした新曲で、作品のミステリアスな雰囲気に寄り添うようにサウンドメイキングされつつ、従来のcosmosyらしさも感じられる楽曲になっております。歌詞の「愛することへの恐怖」と「それでも生き続けようとする意志」の対比が軸になっている楽曲で、単純なラブソングではなく、愛する行為そのものへの自己批判と、それでも手を放せない人間の弱さを描写した楽曲になっております。番組と合わせて、「Stay Alive」も是非ご視聴ください。

読売テレビ・日本テレビ系 新木曜ドラマ『親愛なる夫へ～完璧な妻の嘘～』概要

タイトル 『親愛なる夫へ～完璧な妻の嘘～』

■放送枠・放送日

2026年7月2日（木）スタート （※初回放送は24時09分～）

プラチナイト枠 毎週木曜日よる11:59～0:54 全9話

読売テレビ・日本テレビ系全国ネット（30局）

■出演者：

田中麗奈 古川雄大 尾崎匠海（INI） 星乃あんな 有澤樟太郎 日比美思

岐洲匠 ／ 鈴木杏樹 池田鉄洋 渋谷謙人 ／ 田中偉登 前田公輝

■脚本： 遠山絵梨香 （主な作品・・・NTV「肝臓を奪われた妻」・YTV「恋愛禁止」ほか）

■演出

横尾初喜 （主な作品・・・映画「おいしくて泣くとき」・CTV「霧尾ファンクラブ」ほか）

林雅貴 （主な作品・・・NTV「多すぎる恋と殺人」・YTV「オクトー～感情捜査官・心野朱梨～」ほか）

松崎亮磨 （主な作品・・・ABC「あなたの恋人、強奪します。」ほか）

■音楽： 田熊理秀 ハセガワダイスケ

■スタッフ

チーフプロデューサー： 中間利彦（読売テレビ）

プロデューサー： 廣田晃二（読売テレビ） 大沼知朗（吉本興業） 橋本竜太（UNITED PRODUCTIONS）

■制作プロダクション： UNITED PRODUCTIONS

■制作協力： 吉本興業

■制作著作： 読売テレビ

■番組公式HP・SNSアカウント

【公式HP】https://www.ytv.co.jp/dear-husband/

【公式X】@shinainaru_ytv

【公式Instagram】@shinainaru_ytv

【公式TikTok】@shinainaru_ytv

推奨ハッシュタグ： ＃親愛なる夫へ

cosmosy GLOBAL MEMBERSHIP サイトページ

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3/31 Digital 2nd EP album「~ of the world ~」Link Fire

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cosmosy Profile

himesha（ヒメシャ）、de_hana（ディハナ）、kamion（カミオン）、a’mei（エイメイ）の4人からなるグローバルガールズグループ。

日本特有の繊細な感性と大胆なパフォーマンス、洗練されたビジュアルを融合させ、異世界と現実の境界を越えた壮大なストーリーを展開。さらに、日本・韓国・アメリカをはじめとするグローバル市場を見据えた多文化的なアプローチで、世界中のファンが共感できる音楽とエンターテインメントを発信している。

グループ名には、宇宙で最初に神が創り出した花とされる「cosmos（コスモス）」の象徴性と、花言葉である“純潔”の意味が込められている。また、グループ名の「Y」にはYouth（青春）と純愛の象徴として、4人が世界中で大きな花を咲かせてほしいという願いが込められている。

2025年4月にリリースしたデビュー曲「Lucky=One」のミュージックビデオは公開直後から世界中で大きな反響を呼び、YouTube再生回数1,000万回を突破。日本のみならず、韓国、北米、東南アジアを中心にグローバルファンダムを急速に拡大している。

韓国を拠点に活動しながら、アメリカでの現地プロモーションを実施するなど、活動の幅を世界へと広げている。音楽とパフォーマンスを武器に、国境や言語を超えて支持を集める次世代グローバルガールズグループとして注目を集めている。

■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。 映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

【 代 表 】小林 智

【 設 立 】2023年5月1日

【 URL 】https://fanystudio.com/