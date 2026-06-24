韓国・日本で人気を博した『熱血江湖』IPを原作とする放置系新作モバイルゲーム 『熱血江湖：火竜伝』

SESISOFT Co., Ltd.

株式会社SESISOFTは、韓国で高い人気を誇る漫画『熱血江湖』を題材に、新たに放置型ゲームとして再解釈したモバイルRPG『熱血江湖：火竜伝』の事前登録を開始したと発表した。

『熱血江湖：火竜伝』は、原作漫画の重厚な世界観をベースに、主人公・韓飛官が武林の平和を守るため、数々の強者たちに立ち向かいながら成長していく王道武侠RPGだ。特に、モバイル環境に最適化された放置システムを採用しており、忙しい現代人でも複雑な操作を必要とせず、いつでもどこでも手軽にキャラクターを育成し、迫力あふれる武功アクションを楽しめるよう設計されている。洗練されたUIとゲームシステムにより、快適なプレイ体験を実現している点も大きな魅力となっている。

本作の事前登録は、正式サービス開始までの期間中、Google PlayおよびApp Storeにて受付中だ。

また、正式サービス開始後には、事前登録を行ったすべてのユーザーに、ゲーム内で使用できる豪華アイテムをプレゼントする予定である。日本サービス開始を記念して特別に制作された限定コスチューム「雪蓮」をはじめ、「仲間召喚券」や「武功召喚券」など、序盤のスタートダッシュに役立つさまざまな報酬をもれなく獲得することができる。

『熱血江湖：火竜伝』の事前登録キャンペーンの詳細や、今後の正式サービス開始に関する最新情報については、公式コミュニティおよび事前登録サイトにて確認できる。

「『熱血江湖：火竜伝』は、累計発行部数850万部を誇る韓国屈指の武侠漫画『熱血江湖』をモバイル向けに完全再構築した新作放置型RPGである。

主人公・韓飛官と譚花燐が繰り広げる冒険の感動を忠実に再現しながら、忙しい現代人でも複雑な操作を必要とせず、いつでもどこでも手軽にキャラクターを育成できる放置システムと最適化されたUIを採用している。

本作では今回の事前登録を皮切りに、アジアをはじめ世界中の武侠ゲームファンへ向けて、原作『熱血江湖』の魅力と存在感を改めて発信していく予定である。

「熱血江湖: 火竜伝」とは？

「『熱血江湖：火竜伝』は、累計発行部数850万部を誇る韓国屈指の武侠漫画『熱血江湖』をモバイル向けに完全再構築した新作放置型RPGである。

主人公・韓飛官と譚花燐が繰り広げる冒険の感動を忠実に再現しながら、忙しい現代人でも複雑な操作を必要とせず、いつでもどこでも手軽にキャラクターを育成できる放置システムと最適化されたUIを採用している。

本作では今回の事前登録を皮切りに、アジアをはじめ世界中の武侠ゲームファンへ向けて、原作『熱血江湖』の魅力と存在感を改めて発信していく予定である。

- タイトル : 「熱血江湖：火竜伝」- ジャンル : 放置系RPG- 配信日 : 2026年 07月 15日- 価格 : 基本無料（アイテム課金あり）- プラットフォーム : App Store, Google Play- 公式サイト : https://yulgang-jp.sesisoft.com/(https://yulgang-jp.sesisoft.com)- コピーライト : 熱血江湖 (C) 2025 Jeon Keuk Jin/Yang Jae Hyun, Dominus Games Inc. (C) SESISOFT Co., Ltd. (C) CLE Games Co.,Ltd. All rights reserved.- 開発 : SESISOFT / CLE GAMES

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SESISOFT 会社紹介

株式会社SESISOFT(http://www.sesisoft.com)

2009年に創業したSESISOFT（本社：韓国・ソウル）は、ゲームの開発およびパブリッシングを手掛けるゲーム会社です。

韓国では『天上碑M』、『この素晴らしい世界に祝福を！M』、『九雲夢M』をはじめ、10タイトルを超えるゲームをサービスしています。

また、2025年には武侠モバイルMMORPG『天上碑M』の日本サービスを開始するなど、日本市場においても積極的な事業展開を進めています。