8月5日（水）発売、東野圭吾ガリレオシリーズ最新長編『永遠の記憶』ついに明かされる「ガリレオ、最後の謎」――書影も初公開！

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：飯窪成幸）は、2026年8月5日（水）に、東野圭吾氏のガリレオシリーズ最新長編『永遠の記憶』を発売することを決定しました。

累計1600万部を誇る人気シリーズの最新刊がいよいよ登場。

本日は書影を初公開。一足先に、冒頭のストーリーが明かされます。

暗い背景にぽっかりとうかぶ「懐中時計」を描いてくださったのは、文庫最新刊『透明な螺旋』の装画も手掛けた吉實恵さんです。表紙の裏側には、ストーリーに重要な役割を果たす「あるもの」が描かれています。

シリーズ第９弾『沈黙のパレード』では、容疑者たちの「沈黙」に湯川が迫り、第10弾『透明な螺旋』では、ガリレオの「ルーツ」が描かれました。

最新長編では、「ガリレオ、最後の謎」が提示されます。

気になるあらすじは、こちら。

◆あらすじ

内海薫が刺された。

犯人は70歳ほどの老人。飛び降り自殺を図るも失敗し、

取り調べには黙秘を貫く。

やがて内海に恨みを抱く若い娘が捜査線上に浮かぶが、

老人との関係は不明。それどころか、内海への本当の復讐はこれからだった。

彼女が迫った「究極の選択」とは一体――。

一方、湯川と草薙は、老人の“ある持ち物”を手掛かりに、

「忘れてはいけない謎」の扉を開く。

◆『永遠の記憶』について

2023年4月に著書100冊・国内累計発行部数1億部を突破した同氏。『永遠の記憶』は、106冊目の著書となります。

2025年には作家生活40周年を迎え、著作104冊を対象に読者による人気投票を実施。ガリレオシリーズ3作目の『容疑者Xの献身』が、25周年に続き2度目の1位を獲得しました。

そして今年、2026年は、「ガリレオ」こと湯川学が登場してちょうど30年。

最新作は、30周年の節目にふさわしい、シリーズ最高峰の謎をお届けします。進化し続ける「ガリレオ」を、お楽しみください。

◆絶賛予約受付中

●文藝春秋BOOKS予約ページ

https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163921327

●Amazon予約ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/416392132X?tag=bunshun_hp-22&linkCode=as1&creative=6339(https://www.amazon.co.jp/dp/416392132X?tag=bunshun_hp-22&linkCode=as1&creative=6339)

などでお申し込みください。

◆誕生30周年、累計1600万部突破！ 「ガリレオ」シリーズとは

シリーズ第1作「燃える」が初めてオール讀物に掲載されたのは、ちょうど30年前の1996年10月。それから約2年後、「刑事は奇怪な事件を抱えて天才物理学者の扉を叩く」のキャッチコピーとともに、単行本『探偵ガリレオ』として発売されました。

ガリレオと称される天才物理学者・湯川学が、常識を超えた謎に挑むミステリー。最先端科学、さらには専門知識を必要とするトリックを扱った本シリーズは、理系出身の著者ならではの独創性を誇ります。既刊作品は10作、直木賞受賞作の『容疑者Xの献身』や「週刊文春ミステリーベスト10」で第1位に輝いた『沈黙のパレード』をはじめ、どれを読んでも傑作ぞろいのシリーズです。

◆福山雅治主演で、映像化も大ヒット！

福山雅治が湯川学役を、北村一輝が刑事・草薙役を、柴咲コウが内海薫役を演じ、フジテレビ系列で放送された連続ドラマ「ガリレオ」は、驚異の「最高視聴率24.7％」を叩き出しました。映画では、『容疑者Xの献身』（2008年）、『真夏の方程式』（2013年）、『沈黙のパレード』（2022年）の累計興行収入が112億円を突破。日本のエンターテインメント史に燦然と輝く、絶対的メガヒット・シリーズとなっています。

特設サイトはこちらから。

https://www.bunshun.co.jp/galileo/?topbnr

◆著者プロフィール

東野圭吾（ひがしの・けいご）

1958年、大阪府生まれ。大阪府立大学工学部電気工学科卒業。85年『放課後』で江戸川乱歩賞を受賞しデビュー。99年『秘密』で日本推理作家協会賞、2006年『容疑者Ｘの献身』で直木賞、12年『ナミヤ雑貨店の奇蹟』で中央公論文芸賞、13年『夢幻花』で柴田錬三郎賞、14年『祈りの幕が下りる時』で吉川英治文学賞、24年日本ミステリー文学大賞を受賞。23年、国内累計発行部数が1億部を突破する。同年に紫綬褒章を受章。

『聖女の救済』『真夏の方程式』『沈黙のパレード』『透明な螺旋』などのガリレオシリーズのほか、『魔女と過ごした七日間』『あなたが誰かを殺した』『ブラック・ショーマンと覚醒する女たち』『架空犯』『クスノキの女神』『マスカレード・ライフ』など著書多数。

◆書誌情報

書名：『永遠の記憶』

著者：東野圭吾

発売：2026年8月5日（水）

定価：2,310円（本体2,100円＋税10％）

体裁：四六判上製カバー装