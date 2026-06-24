どの神社にも、神様がいる――とは限りません。『神様がいる神社 いない神社』

株式会社飛鳥新社

株式会社飛鳥新社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：土井尚久）は、書籍『神様がいる神社 いない神社』（あらかし時雨／著）を6月24日に発売いたします。

本書が投げかけるのは、これまでの神社本にはあまりなかった視点です。

「その神社に、本当に神様はいるのか？」

どんな神社にも、必ず神様がいる。

有名な神社なら、必ずご利益がある。

そう思って参拝している人は少なくありません。

けれど著者は、神社の中には、神様がすでに離れてしまった場所、いわば「空の社」があるといいます。

さらに、神様ではない“別のモノ”が棲み着いている場所もある――。

本書では、霊感がない人でもわかる「神様がいる神社／いない神社」の見分け方、神様とつながりやすくなる参拝のコツ、願いが届きやすくなるための考え方を、わかりやすく紹介します。

有名神社だから安心、とは限らない

「人気のパワースポットに行ったのに、なぜか疲れて帰ってきた」

「有名な金運神社に何度も通っているのに、運が上向かない」

「神社に行くのは好きだけれど、自分に合っている場所なのかわからない」

そんな経験をしたことがある人にこそ、本書は新しい“神社との向き合い方”を教えてくれます。

神社選びで大切なのは、知名度やご利益のジャンルだけではありません。

その場所に神様がいるのか。

自分の願いが届きやすい状態になっているのか。

そして、神様ではないものに引き寄せられていないか。

本書では、参拝前・参拝中・参拝後に確認したいサインや、神様に歓迎されているときの感覚、避けたほうがいい神社の特徴などを、具体的に解説します。

霊感ゼロでもわかる「見るべきポイント」

本書の大きな特徴は、特別な霊感がある人だけに向けた内容ではないことです。

境内に入る前の空気感。

鳥居をくぐったときの体の反応。

天気の急な変化、手を合わせた時の風の変化。

参拝後に起こる小さな変化。

こうした“誰でも気づけるサイン”を手がかりに、神社の状態や、自分との相性を見極めていきます。

神社は、ただ願いごとをしに行く場所ではありません。

本当に神様とつながるためには、参拝する側の姿勢や、願いの届け方にもコツがあります。

本書では、神様への優先順位の上げ方、願いが届きやすくなる参拝方法、金運・恋愛運系の神社で気をつけたいことなど、実践的な内容も多数収録しています。

目次より

はじめに

■神社好きほど戸惑う、「神様がいない神社」という視点

■私が「空の社」を知った日

■神様がいる神社、いない神社の違いとは



第一章 神様がいる神社、いない神社

■有名神社だから神様がいるとは限らない

■神様が残りやすい土地には理由がある

■無理にお参りをせず、素通りしてよい

■祈りは、相手とつながる行為である

■神社に入る前に見るべき三つのサイン

■神様が離れる神社には共通点がある

■神様が離れるきっかけは、境内の中にもある

■たくさん拝むことより、つながる神社を選ぶこと

■恐怖心が、“別のもの”とつながることがある



第二章 神様のサインと、神社との相性

■神様がいる神社は、明るく軽く感じられる

■写真からでも、神様の気配は感じ取れる

■神様は、特別な霊感がなくても感じられる

■神様がいる神社で起こりやすい歓迎サイン

■誰と行くかで、神様のサインは変わる

■格式の高い神社では、サインが出にくいことがある

■神様のサインは、体と心にも現れる

■神社では、映像のようなかたちで返事が来ることもある

■神様は、お社の外に鎮座していることもある

■神様が宿りやすいのは、木・岩・水場

■神様の返事は、“気づき”として返ってくることがある

■相性の悪い神社には、行く前からサインが出る

■相性の悪い神社では、参拝後に流れが乱れることがある

■相性の悪い神社に行ってしまった後は



第三章 神様との関係性のつくり方

■神様は、関係のある人を先に見る

■一度の参拝だけでは、ご加護は得にくい

■初めての神社でも、すでにご縁があることがある

■神様同士にも、つながりがある

■本宮と分社、どちらに願いは届くのか

■神社に渦巻く、参拝者の「念」

■有名な金運神社、恋愛神社ほど注意が必要な理由

■有名神社は、早朝に行ったほうがよい理由

■参拝客が少ない神社は、本当にご利益がないのか

■無人神社にこそ、大きな利点がある

■無人神社は、神様のサインを受け取りやすい

■有名神社と無人神社を使い分けてみよう



第四章 神様に願いを届けるには

■神様への優先順位は、どうすれば上がるのか

■神札は有人神社で受け、関係は無人神社で育てる

■榊は、神様とのやり取りを深める

■お供え物で、神様の反応が変わることがある

■神様へのお供えに迷ったら、お酒がよい

■お礼参りをしてこそ、願掛けは完結する

■お礼参りと「稲荷の祟り」



第五章 あなたに合った神様の探し方

■神様との相性は、気質の近さで見えてくる

■稲荷系

■龍神系

■水神系

■芸能系

■弁財天系

■八幡系

■海の女神系

■お犬様系

■火神系

■山神系

■熊野系

■桜の神系

■月の神系

■鉄の神系



【書誌情報】

『神様がいる神社 いない神社』

あらかし時雨・著

本体1,600円＋税（定価1,760円）

2026年6月24日より全国書店にて発売開始

【著者プロフィール】

あらかし時雨

幼い頃より霊感があり、霊障が醜く引きこもりの時代を過ごす。山伏から榊を使った気の浄化法を学び、心身が回復したことを機に榊の浄化法を研究している。第六感を使った占い、神社鑑定、神棚鑑定をメインに活動中。著書に『悪い気は植物が吸ってくれる』（飛鳥新社）。YouTubeチャンネル「あらかし時雨」運営中。

あらかし時雨オフィシャルサイト https://siguresakaki.com/

【出版社情報】

株式会社 飛鳥新社

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