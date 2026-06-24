「自分で摘んでパクッ！」子どもの“やりたい”があふれる。子連れ家族来園率は驚異の76％！の元保健師と元保育士が想いを詰めた、遊んで育むブルーベリー狩り体験型農園【栃木県真岡市】

BLUEBERRY BASE MOKA

栃木県真岡市でブルーベリー観光農園を運営する「BLUEBERRY BASE MOKA」が、2026年6月13日（土）より今シーズンの営業を開始しました。

当園は、18年間行政保健師として子育て支援に携わってきた園主と、元保育士のスタッフが「食と体験を通して子どもの生きる力を育み、みんなで子育てする場を作りたい」との想いから開園したブルーベリー狩り体験型農園です。

■ 「BLUEBERRY BASE MOKA」今シーズンの見どころ

1. 市場に出回らない「大粒・完熟」ブルーベリー。一粒のご褒美「とちのしずく」

当農園では、ブルーベリー専用のスマート農業（養液栽培システム）を導入しています。水分と肥料を最適な環境になるよう管理し、市場にはあまり出回らない大粒で甘い品種にこだわって厳選した42種類800本を栽培しています。樹の上でギリギリまで完熟させたブルーベリーを楽しめるのはブルーベリー狩りならではの楽しみです。6月には500円玉サイズにもなる大粒で甘さがつまった品種もあります。

今シーズンからは、当農園で採れるブルーベリーを『とちのしずく』（商標登録）と命名し広く展開。

保健師・保育士として、たくさんの人に触れてきたからこそ、毎日忙しく頑張るあなたに届けたい想いー。日々頑張る「あなた」への一粒のご褒美になるように、との想いを込めました。

大粒のブルーベリー「とちのしずく」

2. ファミリーが楽しめる工夫がいっぱい

2025年シーズンの子連れ家族入園者は76％と子連れ家族に圧倒的人気の農園（当園調べ）。

園内には、お子様も楽しめ、保護者の方も癒される工夫がいっぱい。ブルーベリー狩りだけじゃない、ファミリーでゆっくり滞在できる、保健師・保育士の想いが詰まった工夫が散りばめられています。

●農園の設備●

ブルーベリーは植木鉢で育てています。地面にはシートが敷いてあるため、歩きやすく、足元も汚れません。ベビーカーや車椅子でのご利用も可能です。

周りはネットで覆っているため、お子様が農園の外に飛び出してしまうなどの心配もありません。

遮光テントやミスト、扇風機、麦茶のフリードンク、氷入りのカップ、無料の水遊びなどで暑さ対策をしており、暑い夏でも楽しく過ごせます。

当園では、ブルーベリーの樹を低くなるよう調整して剪定しています。これは小さなお子様の手が届く高さ。どの世代でもブルーベリ狩りを楽しめます。

園内の様子小さい子でも楽しめる高さのブルーベリー

●体験の紹介●

・時間無制限のブルーベリー狩り

お子様連れでお出かけすると想定外の出来事だらけ。時間通りに進むことってめったにありません。園主のそんな経験から、当園は時間を気にせずゆっくり過ごしていただけますよう、入園後は時間無制限のお楽しみを提供しています。

・ピザ焼き体験

摘み取ったブルーベリーを好きなだけトッピングして、400度以上の本格ピザ窯で焼き上げる体験ができます。「自分自身で焼き上げる」という体験にこだわりました。焼いている時のブルーベリーの弾ける音や艶、チーズやピザ生地がふんわり膨らみ、焦げ目がついてくるー。ぷくぷくジュワッと弾けて出てくる果汁と香ばしい香り。その場で焼き上げるからこそ感じられる、これこそが「生」の体験です。

・アイスしぼり体験

当園とジェラート専門店がタッグを組み、特別に作ったアイスがあります。アイスを自分でしぼれる体験。自動ではない、自分の力で搾り出すアイス。目の前でぐるぐる出てくるアイスはまさに新感覚！

・無料の宝探しと水遊び・遊具

ファミリーに嬉しい、無料で参加できる体験メニュー。園内に隠された宝探しと水遊び・遊具はブルーベリー狩りだけではお子様が飽きてしまうかも？！の心配に対応できるよう、保健師・保育士ならではのアイデアです。これで、保護者の方もゆっくりと自然の中での時間を過ごせます。

・深さ45ｍからの冷たい地下水で足水

お子様はもちろん、大人の方にも自然の中で風を感じながら癒しを感じてほしい。深さ45ｍからの地下水に足を入れれば一気に汗が引き、真夏の空の下でもひんやり過ごせ、癒しのひとときとなります。

アイスしぼり体験ピザ焼き体験園内で笑顔あふれる親子地下水で足水

●ブルーベリーをふんだんに使ったブルーベリー農家のスイーツ●

・スムージー

ブルーベリーをふんだんに使った大人気のスムージー。

・ジェラート

ジェラート専門とブルーベリー農家でつくった、濃厚だけど後味さっぱり！何回も食べたくなる美味しすぎるジェラートです。味はブルーベリーヨーグルトとブルーベリーレアチース、ジャージーミルクがあります。

・かき氷

特製ブルーベリーソースとフレッシュブルーベリーがたくさん乗ったブルーベリーづくしのかき氷。

・ブルーベリーピザ

ブルーベリーとモッツァレラチーズの塩味が絶妙に合う、新感覚のピザ。一度食べたら病みつきになるピザです。

当園自慢のスイーツ

絶品かき氷ブルーベリーピザはテイクアウトもできます。

●その他●

今シーズンから、当園で採れる大粒で甘さが特徴のブルーベリーをプレミアムブランドとして『とちのしずく』（商標登録）と命名し広く展開。真岡市内の洋菓子店「ラフィーネ」様「ミチヨコーヒー」様のスイーツに当園のブルーベリー「とちのしずく」が使われています。

それに加え、地域の大人が子どもたちの体験を支えるペイフォワード（恩送り）の仕組み「みらいのタネ」プロジェクトを本格導入いたします。

【2026年シーズン 営業概要】

オープン期間：2026年6月13日（土）～ 8月16日（日）予定

開園時間：午前10時 ～ 午後4時（最終受付 午後2時30分） 平日は午前10時から午後1時

開園日：土日祝日 平日不定営業

予約：事前予約制（予約フォーム(https://select-type.com/rsv/?id=lBm3GUVCmZo)）

場所：BLUEBERRY BASE MOKA（栃木県真岡市上大田和3111）

アクセス：北関東自動車道真岡ICから車で10分

いがしらリゾート・井頭公園（一万人プール）より車で3分

■ 代表者プロフィール

BLUEBERRY BASE MOKA 代表：北城 早織里（ほうじょう さおり）

18年間、行政保健師として母子保健・子育て支援事業、健康増進事業に従事。

多くの親子と関わる中で、自然や食を通じた子どもの育成の大切さや、大人も子どもも体と心が健康に安らぐ場所があることの大切さを実感し、農業未経験から一念発起。2024年に公務員を退職し、当農園を開園。

農業と「まちづくり・子育て支援・福祉」を掛け合わせた新しい農業のカタチを提案している。

右が代表会社情報

BLUEBERRY BASE MOKA（ブルーベリーベースもおか）

代表 北城 早織里（ほうじょう・さおり）

住所：〒321-4411 栃木県真岡市上大田和３１１１

TEL：070-9055-4094

WEB：https://www.blueberry-base-moka.com/

Instagram：https://www.instagram.com/blueberry_base_moka/