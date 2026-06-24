【新刊】難しい政治・選挙のイメージが180度変わる！セイジドウラク編『しくみがわかればガチでおもしろい！選挙・政治のふしぎ』が6月24日(水)に発売開始。

株式会社ＴＢＳラジオ

趣味のように政治を語るTBS Podcast番組『セイジドウラク』がついに書籍を出版します。

- 「政治って難しそう、自分には関係ない…」と思っていませんか？- 「選挙のニュースを見ても、いまいちピンとこない…」と感じていませんか？

本書は、そんな心理的ハードルをガチで飛び越え、知っているようで知らない選挙や政治の「裏側」や「仕組み」を最高におもしろく解説した一冊です。人気漫画家・小迎裕美子さんによるクスッと笑えるマンガも満載で、大人の学び直しから小中高生の主権者教育まで、世代を問わず楽しく読み進められます。お子さんやご親戚へのプレゼントにぜひ！

■本書のみどころ

1. 「難しい」を「おもしろい」に変える、全く新しい政治の教科書！

専門用語や複雑な制度を徹底的に噛み砕き、イラストや図解、エピソードを交えて解説。「仕組みがわかるだけで、ニュースを見るのがこんなに楽しくなるんだ！」という驚きを体験できます。

2. 小迎裕美子氏による、切れ味バツグンのマンガ＆イラスト

数々のヒット作を手がける小迎裕美子さんのマンガが、政治や選挙の「素朴な疑問」や「あるある」をユーモラスに表現。読者を飽きさせず、一気に読ませる推進力になっています。



3. 選挙の“ガチ”な裏側まで徹底解剖

単なる制度の解説にとどまらず、「候補者はどんな戦略を立てているの？」「選挙運動の裏側ってどうなっているの？」といった、大人の知的好奇心を刺激するディープな疑問にも迫ります。



4. 番組ならではの細かすぎる知識の数々

ページの欄外には、『セイジドウラク』ならではの細かすぎる政治知識の数々が掲載されていて、マニアックな楽しみ方もできます。

■構成内容（一部抜粋）

【内容の一例】

- 衆議院議員選挙、参議院議員選挙のしくみ- 内閣とは？政党とは？派閥とは？- 政治家のお給料はいくら？政治家は逮捕されない？- 実在の政治家の経歴を追ったコラム- 欄外「まめ知識」には、学校では教えてくれない政治に関するおもしろエピソードが！■書誌情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/3392/table/2210_1_f2af02042261db9370503d3578127441.jpg?v=202606240951 ]

■セイジドウラクとは？

TBSラジオ記者の澤田大樹と選挙ライターの宮原ジェフリーが語り手となり、政治を趣味のように誰もが気軽に、かつ深く楽しむためのPodcast番組。難解に思われがちな政治の世界を、エンターテインメントの視点から分かりやすく、かつ鋭く紐解くアプローチで注目を集め、第6回JAPAN PODCAST AWARDS企画賞優秀賞受賞。

TBS Podcast『セイジドウラク』

配信日時：毎週月曜 17時頃配信

出演者：澤田大樹、宮原ジェフリー

番組HP：https://www.tbsradio.jp/sd/

番組メールアドレス：sd-tbsradio@tbs.co.jp

番組X：https://x.com/sd_tbsradio

番組ハッシュタグ：#セイジドウラク

◇Spotifyで聴く： https://open.spotify.com/show/2KwanmUKt3CmVZa7NCoyuz