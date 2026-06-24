【最新トレンド】人材派遣業界のM&A動向レポートを公開 ――人材派遣業界、建設・技術分野を軸に成長継続

フーリハン・ローキー株式会社

米投資銀行フーリハン・ローキー（Houlihan Lokey, Inc.／ニューヨーク証券取引所上場：HLI）の日本法人であるフーリハン・ローキー株式会社は、各業界別のM&A動向における独自の洞察を示す「セクターレポート(https://japan.hl.com/insight/sector-report)」を公開しております。

この度、人材派遣業界国内各社の2025年度決算概要をもとに分析を行い、M&A動向レポートを公開しました。

＜調査結果サマリー＞

人材派遣業界、建設・技術分野が牽引し成長継続

（レポート詳細：https://japan.hl.com/insight/business-services/132239 ）

技術者・建設派遣中心に主要各社で業績拡大

- メイテック、アルプス技研、コプロHDなどをはじめ、技術者派遣や建設派遣を中心に稼働人数と契約単価が上昇し、業界全体として増収増益基調が継続- 一方で一部企業にみられる減収減益は、事業売却や非中核事業の不振、先行投資によるコスト増加が主因となっており、全体としては底堅い成長環境にある

建設人材不足を背景に、建設派遣企業が成長加速

- 通期見込みにおいても多くの企業が増収増益を計画しており、特にコプロHDやナレルグループなど建設派遣企業は、建設セクターの慢性的な人手不足を背景に高い成長を維持。建設プロジェクトの増加と人材需給の逼迫により、採用強化と単価改善が進み、同領域が業界成長の中核を担う構造が鮮明に

株価はパーソル・UTなど含めTOPIXに劣後し軟調推移

- 各社業績は堅調であるものの、市場の期待を大きく上回る水準に至らず、各社の業績株価はTOPIXを下回る軟調な展開が続いている- この株価動向を背景に、EV/EBITDA倍率などのバリュエーション指標は、一部企業を除き業界全体として前年比で±1倍の水準で推

M&A活発化、PE関与や非公開化で業界再編が進展

＜調査概要＞

＜当社ビジネスサービスグループのご案内＞

- 特定分野の強化を目的としたM&Aや、PEファンドをパートナーとする非公開化、PE投資先企業による選択と集中を目的としたM&Aなど、業界再編の動きが継続- 技術者・建設派遣領域は需給の強さに支えられた好調な事業環境やアセットの希少性から、高いバリュエーションで評価される傾向が継続[表: https://prtimes.jp/data/corp/142899/table/11_1_5f9e7e41ef0e012f63aef522831547b9.jpg?v=202606240951 ]

フーリハン・ローキーのビジネスサービスグループは、ITサービス、ソフトウェア/SaaS、フィンテック、BPO・人材サービス、物流、建設、環境サービス、ファシリティマネジメント等のセクターをカバーし、M&Aアドバイザリー、資金調達、財務リストラクチャリングおよび財務・バリュエーションアドバイザリーにおいて、高い評価を得ています。各セクターにおいて主要なストラテジック・ファイナンシャルバイヤーそれぞれとシニアレベルで深い関係を構築しており、クライアントに対して戦略的パートナーや買い手候補のご紹介、資金調達サポート等、最善のソリューションを提供しています。

＜セクターレポートのアーカイブ＞

詳細を見る :https://japan.hl.com/industry-coverage/business-services

当社ウェブサイト(https://japan.hl.com/insight/sector-report)にてご覧いただけます。

＜お問合せ先＞

フーリハン・ローキー株式会社

マーケティング部

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フーリハン・ローキーについて

フーリハン・ローキー（Houlihan Lokey, Inc. NYSE:HLI）は、企業、機関投資家、投資ファンド、および政府機関に対し、独立した立場から戦略的・財務的な助言を提供する、世界トップクラスの投資銀行です。独自の深い業界知識と広範なグローバル・ネットワークを背景に、信頼を礎としたパートナーシップを重視し、M&A、キャピタル・ソリューション、事業再生（フィナンシャル・リストラクチャリング）、財務・評価アドバイザリーの各分野において、革新的かつ統合的なソリューションを提供しています。また、業界屈指の圧倒的な成約実績から得られる、客観的データに基づいた独自の視点を活用することで、クライアントの最も重要な目標達成において確固たる価値を提供しています。

公式ウェブサイト https://japan.hl.com/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/houlihan-lokey/