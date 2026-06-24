山本七平賞奨励賞を受賞したノンフィクション作家が書き下ろす昭和史の圧倒的人間ドラマと悲劇の物語

株式会社飛鳥新社

株式会社飛鳥新社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：土井尚久）より6月24日に発売となった『悲劇の天才将軍 石原莞爾の満洲』は、山本七平賞奨励賞を受賞したノンフィクション作家・加藤康男氏が書き下ろした石原莞爾と満州の知られざる真実を描いた力作。なぜ悲劇は起きたのか？現代にも通じる日本型組織の問題点なども含め歴史的観点から考察した警世の書です。

なぜ悲劇は起きたのか？

歴史から消された“もうひとつの戦争”

満洲の知られざる真実

天才軍人の挫折と苦悩が日本の未来を変えた



悲劇はなぜ起きたのか？

石原莞爾だけが見通していた「次なる世界」



【目次】

第一章 関東軍参謀

第二章 満洲事変

第三章 ラストエンペラー

第四章 満洲国誕生

第五章 参謀本部作戦課長

第六章 二・二六事件勃発

第七章 石原莞爾、再び満洲へ

第八章 東條英機との確執

終章 戦いの終焉

今に通じる歴史の教訓が満載

加藤康男（かとう・やすお）

1941年、東京生まれ。編集者、ノンフィクション作家。

早稲田大学政治経済学部中退ののち、出版社勤務。退職後は、近現代史などの執筆活動に携わる。『謎解き「張作霖爆殺事件」』（PHP新書）で、山本七平奨励賞を受賞。『禁城の虜―ラストエンペラー私生活秘聞』（幻冬舎）、『慟哭の通州』（飛鳥新社）、『三笠宮と東條英機暗殺計画 極秘証言から昭和史の謎に迫る』(PHP新書)、『靖国の軍馬』 (祥伝社新書)、『双葉山の邪宗門』（草思社）など多数。

【商品情報】

『悲劇の天才将軍 石原莞爾の満洲』

著者：加藤康男

定価：1200円（税込）

発売日：2026年6月24日

発行：飛鳥新社

判型：新書判：196ページ

Amazonストア：https://amzn.to/4xI3XNR

【出版社情報】

株式会社 飛鳥新社

所在地：東京都千代田区一ツ橋２-４-３ 光文恒産ビル２F

■飛鳥新社ホームページ

http://asukashinsha.co.jp