【本日スタート】オンラインセミナーイベント「Commerce NEXT」1日目はワールド、LINEヤフー、TikTok Shopなど9講座＜無料＞
TikTok Shop Japan 執行役員 シニアディレクター マルチカテゴリー 王竽 氏（左）、執行役員 シニアディレクター ビューティ＆ファッション 黄益 氏（右）
EC業界の専門紙「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)を発行する日本流通産業新聞社は6月24日（水）、25日（木）の2日間、大型オンラインセミナーイベント「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」(https://ourl.jp/ZI3wn)を開催します。
2日間で全18講座を配信します。本日（6月24日）は9講座ご用意しています。KEYNOTE（基調講演）ではLINEヤフー、TikTok Shop、ワールドが登壇します。
事前申込者数は1300人（6月23日時点）を突破しました。今からでも申し込みは間に合います。ぜひ本日（6月24日）配信のセミナーを聴講してください！
セミナーイベントの詳細へ :
https://ourl.jp/ZI3wn
6月24日のセミナータイムテーブル＜講演１.＞「KEYNOTE（基調講演）」10:00~10:41
「サービス横断で新たな価値創造、LINEヤフーが取り組むAI戦略最前線とは」
講師：LINEヤフー コマースドメイン ショッピングSBU プロダクト開発1 ユニットリード 市丸数明氏、ソリューション営業ユニット ユニットリード 鹿内亮子氏
＜講演２.＞「スペシャリストセッション」10:41~11:23
「【創業8年で売上300億円超】インフルエンサーマーケティングは”オワコン”ではない！ 柔軟剤やシャンプーのヒットで証明。インフルエンサーマーケを”成果が出る投資”に変える、ナハト流・再現性重視の運用ノウハウ」
講師：ナハト インフルエンサーDepartment統括責任者 渡辺智裕氏
＜講演３.＞「スペシャリストセッション」11:23~12:02
「Qoo10とユナイテッドアローズで売上アップを実現！"あと払いだけじゃない"ペイディ導入が成功した理由」
講師：Paidy Relationship Management Department 部長 川上沙織氏、eBay Japan 戦略マーケティング室 アライアンスマーケティングチーム チーム長 権田進之介氏、ユナイテッドアローズ EC推進部 副部長 木下貴博氏
＜講演４.＞「スペシャリストセッション」12:02~12:40
「AI時代に伸びるコマースとは？～顧客体験と売上を向上するEC戦略～」
講師：KOMOJU Account Executive 松岡将史氏、ウェブライフ 代表取締役 山岡義正氏
＜講演５.＞「KEYNOTE（基調講演）」12:40~13:23
「『TikTok Shop』日本進出から1年のリアルを聞く！コスメから家電まで、先行セラーが実践する『売り方』と『ハロー効果』とは」
講師：TikTok Shop Japan 執行役員 シニアディレクター ビューティ＆ファッション 黄益氏、執行役員 シニアディレクター マルチカテゴリー 王竽氏
＜講演６.＞「スペシャリストセッション」13:23~14:01
「オートバックスセブンに学ぶ、CX戦略起点のコマース変革とは」
講師：Mirakl 代表取締役社長 佐藤恭平氏、オートバックスデジタルイニシアチブ 代表取締役社長（株式会社オートバックスセブン IT管掌） 則末修男氏
＜講演７.＞「スペシャリストセッション」14:01~14:42
「AI検索時代、第三者の声をどう設計するか ― “見られる”から“語られる”へ、Narrative Marketingという新戦略」
講師：バリューコマース 執行役員 Chief Strategy Officer 天野武氏
＜講演８.＞「KEYNOTE（基調講演）」14:42~15:25
【ファッションEC×AI最前線】 ワールドが挑む、 9兆円市場の商機を逃さない「“AIが効く組織” の作り方」
講師：ワールド 企業戦略室 AI・イニシアティブ長（OpenFashion／AuthenticAI COO） 上條千恵氏、エグゼクティブ・ディレクター 築地雄峰氏
＜講演９.＞「スペシャリストセッション」15:25~16:02
「広告で売れない時代に、ECが次にやるべき戦略「メディアコマース」～ECは売るだけの場所から、"選択を助ける"メディアへ～」
講師：W2 執行役員 セールス＆マーケティング本部 本部長 鴨下文哉氏
※収録時間の関係により、セミナーイベントサイトのタイムテーブルと実際の配信時間に少しズレがあります。
セミナーイベントの詳細へ :
https://ourl.jp/ZI3wn
聴講申込者向け3大特典- 「＜2026年版＞ネット通販売上ランキングTOP200」データ進呈
※「セミナー」視聴後に「全体アンケート」回答が条件
- 事前登録・招待制のリアル交流会に参加可能
※参加者数に上限があります。希望の参加者の中から抽選させていただく可能性があります
- 期日までの登録でアーカイブ視聴可能
※ アーカイブ視聴期間は6/26～7/24
イベント概要
イベント名：「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」(https://ourl.jp/ZI3wn)
会期：＜オンライン＞2026年6月24日（水）10:00～16:00、25日（木）10:00～16:00
＜リアル交流会＞2026年7月23日（木）
配信／会場：＜オンライン＞EventHubで配信
＜リアル交流会＞東京都中央区のカンファレンスホールで開催（招待時にご案内）
主催：株式会社日本流通産業新聞社「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)
参加費：無料（事前登録制）
セミナーイベントの詳細へ :
https://ourl.jp/ZI3wn
【お問い合わせ先】
株式会社日本流通産業新聞社「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)
「Commerce NEXT」事務局
E-mail：event@nb-club.com