知の巨人が生涯をかけて完成させた究極のメソッド。「定年後が人生で最も幸せ」が手に入る本

株式会社飛鳥新社

株式会社飛鳥新社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：土井尚久）より6月24日に発売となった『定年後の日本人は世界一の楽園を生きる〈実践・成功編〉』は、「おカネ」「人間関係」「健康」「趣味」「仕事」「勉強・教養」「マインド」「終活」など、佐藤優さんが実践する「定年後の知の技法」を個別具体的に詳述したはじめての実践マニュアル本です。全２５６ページにわたり懇切丁寧な解説が成されています。今日から実践できる方法が満載で、まさに「定年後のバイブル」と言えます。

全２５６ページの永久保存版

知の巨人が、生涯をかけて完成させた究極のメソッド

10万部突破ベストセラー『定年後の日本は世界一の楽園を生きる』が進化した完全マニュアル

「定年後が人生で最も幸せ」が手に入る！

これからの２０年こそ、自分史上「最高の人生」が送れる

「おカネ」「人間関係」「健康」「趣味」「勉強・教養」「マインド」「終活」――具体的実践方法を全公開した256ページの永久保存版！！



「定年後は、『～すべき』という固定観念は無用である。気乗りしない人間関係に消耗する時間を減らし、自分が本当にやりたいことにエネルギーを注ぐべきだ。本書は、私が生涯をかけて完成させた読者に成功体験を得てもらうための、『定年後の日本人が楽園をつかむ実践マニュアル』である――佐藤優」



【目次】

まえがき 定年後の日本人が楽園をつかむ実践マニュアル

第一章 実践・定年後のマインド「リセット」

第二章 実践・定年後のおカネ

第三章 実践・定年後の勉強

第四章 実践・定年後の仕事

第五章 実践・定年後の交友関係

第六章 実践・定年後の隠れ家

第七章 実践・定年後の家族関係

第八章 実践・定年後の恋愛・趣味・健康

あとがき 日本の60代以降の人たちは「人生の黄金期」を生きている

定年後はこの２冊で完璧

佐藤優（さとう まさる）

1960年、東京都生まれ、同志社大学神学部卒、同志社大学大学院神学研究科修了（神学修士）。1985年に外務省入省。英国の陸軍語学学校でロシア語を学び、その後、モスクワの日本国大使館、東京の外務省国際情報局に勤務。2002年5月に鈴木宗男事件に連座し、東京地検特捜部に逮捕、起訴され、無罪主張をし、争うも2009年6月に執行猶予付き有罪確定。2013年6月に執行猶予期間を満了し、刑の言い渡しが効力を失った。『国家の罠』『自壊する帝国』『交渉術』などの作品がある。

【商品情報】

『定年後の日本人は世界一の楽園を生きる〈実践・成功編〉』

著者：佐藤優

定価：1200円（税込）

発売日：2026年6月24日

発行：飛鳥新社

判型：新書判：256ページ

Amazonストア：https://amzn.to/4gv9LUM

【出版社情報】

株式会社 飛鳥新社

所在地：東京都千代田区一ツ橋２-４-３ 光文恒産ビル２F

■飛鳥新社ホームページ

http://asukashinsha.co.jp