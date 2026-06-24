『MFゴースト』 ZIPPOが登場！100個限定・シリアルナンバー入りで予約販売開始！

『MFゴースト』ZIPPOの予約販売、開始。

株式会社フェイス『MFゴースト』ZIPPO

株式会社フェイス（本社：石川県白山市、運営：CAMSHOP.JP）は、『MFゴースト』ZIPPOの予約販売をCAMSHOP.JPで開始いたしました。

本商品は100個限定生産。すべての商品にシリアルナンバーを刻印した特別仕様となっており、ファンやコレクターに向けた希少性の高いアイテムです。

『MFゴースト』の世界観を手のひらサイズに凝縮

『MFゴースト』は、『頭文字D』の作者・しげの秀一氏が描く公道レース漫画を原作とした人気作品です。近未来の日本を舞台に、内燃機関車による公道レース「MFG」で繰り広げられる熱いバトルが、多くのファンを魅了しています。

今回登場するZIPPOは、講談社公認ライセンス商品として製作。重厚感のあるミラー仕上げのボディに、作品の魅力を表現したデザインをレーザー加工により施しました。

アウトドアの場面で活躍するライターとしてはもちろんのこと、ディスプレイやコレクションアイテムとしてもお楽しみいただけます。

100個限定生産・シリアルナンバー入り

本商品は100個限定生産となり、一つひとつに固有のシリアルナンバーを刻印しています。

限定生産ならではの特別感と所有する喜びを感じられる仕様となっており、『MFゴースト』ファンはもちろん、ZIPPOコレクターにもおすすめのアイテムです。

数量限定生産のため、予定数に達し次第販売終了となります。

予約ページ

https://camshop.jp/?mode=cate&cbid=2881950&csid=0&sort=n(https://camshop.jp/?mode=cate&cbid=2881950&csid=0&sort=n)

『頭文字D』ZIPPO

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商品詳細

サイズ：H5.5×W3.8×D1.2(cm)

素材：真鍮(米国Zippo社製)

JAN：4570138442929

品番：442929



（C）しげの秀一・講談社／MFゴースト製作委員会

CAMSHOP.JP

販売元会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593(#)

メール ：27@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/

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