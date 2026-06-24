スマホが会員証やチケットに。Apple/Google Wallet対応のNFCリーダー『WalletMate II』シリーズの取扱いを開始
宏福商事合同会社（本社：東京都荒川区）は、このたび、WalletMate II、WalletMate II Mini、WalletMate II Boostの3製品について、取扱いを開始したことをお知らせいたします。Apple/Google Walletを活用した会員証、クーポン、チケット、アクセス管理などの需要拡大を受け、関連ソリューションの提案を強化してまいります。
スマートフォンのデジタルウォレット活用が急速に普及する中、店舗やイベント会場での非接触体験の向上が求められています。これを受け、宏福商事合同会社は、Apple VASおよびGoogle Smart Tapの認証を取得した最新NFCリーダー『WalletMate II』シリーズ3製品の取扱いを開始。モバイルウォレットを活用した次世代のマーケティングやアクセス管理ソリューションを強力に支援いたします。
WalletMate IIは、Apple MFi認定でApple VAS ECP 1.0およびAccess ECP 2.0に対応しております。Google Smart Tapにも対応するモバイルウォレットNFCリーダーです。ISO 14443 Type A/B、MIFARE、FeliCa、ISO 18092 NFC、ISO 15693カードにも対応し、キオスク端末やIoT機器への組込みにも適した設計です。
WalletMate II Miniは、小型のモバイルウォレットNFCリーダーモジュールです。Apple VASに対応し、Google Smart Tapにも対応しています。
USB CCID、PC/SCに準拠しています。
対応規格は、ISO 18092 NFC、ISO 14443 Type A/B、ISO 15693、MIFARE、FeliCaです。
WalletMate II Boostは、Apple VASおよびGoogle Smart Tap認証取得済みのモバイルウォレットNFCモジュールです。USB 2.0フルスピードインターフェース、またはRS-232（TTL/UART、要望に応じて）に対応し、セキュリティチップベースの鍵管理も案内されています。
これにより宏福商事合同会社は、据置型リーダーから小型組込みモジュールまで、用途に応じた選択肢を提供してまいります。小売、会員サービス、アクセス管理、スマートマーケティング、組込み開発など、幅広い導入相談に対応します。
対象製品
WalletMate II
WalletMate II Mini
WalletMate II Boost
WalletMate II
WalletMate II Mini
WalletMate II Boost
お問い合わせはこちらから
🔹 ACS製品専門店K-SHOP販売サイト：(https://cbdcanna.base.shop/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=acs_202604&utm_content=release07_direct)
その他でご購入の場合
🔹 韋駄天販売サイト：(https://www.idaten.ne.jp/portal/EOCCAK001_logout.html/) iDATEN(韋駄天)はダイワボウ情報システムが運営する、 取引先の皆様とDISを結ぶIT業界最大規模の電子商取引(BtoB)システムです。
🔹 Amazon販売サイト：
ACR40U(https://amzn.to/4ugByMb)
ACR1552U(https://amzn.to/3QTm6r3)
ACR1555U(https://amzn.to/4n3iJtQ)
Advanced Card Systems Japan 株式会社（ACS）について
所在地:〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-2-6日本橋大栄ビル7階
設立：1995年
事業内容：ICカードリーダー／ライター、FIDOセキュリティキー、NFCソリューション
URL：https://www.acs-japan.jp/(https://www.acs-japan.jp/?utm_source=jpedm7&utm_medium=acsjp)
宏福商事合同会社について
所在地：東京都荒川区西尾久6-13-6-A103
設立：2018年12月
事業内容：貿易業（ACS日本正規代理店）
URL：http://www.kofukutrading.com(https://kofukutrading.com/acs_iccardreader/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=acs_202604&utm_content=release07_kofuku)
【お問い合わせ先】
宏福商事合同会社
Email：acsjapan(アットマーク）kofukutrading.com
URL：https://www.kofukutrading.com(https://kofukutrading.com/acs_iccardreader/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=acs_202604&utm_content=release07_kofuku)