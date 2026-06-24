NTTプレシジョンメディシン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：是川幸士、以下「当社」）は、在宅医療対応電子カルテ「movacal.net（以下、「モバカルネット」）」のオプションとして、請求書・領収書などの印刷から封入、郵送までを一括で代行する「請求書発送代行オプション」（以下「本サービス」）を2026年7月1日より提供開始いたします。

本サービスは、医療機関さま向け経営支援事業を展開する株式会社シーユーシー（本社：東京都港区、代表取締役：茺口慶太）と連携し、同社が提供する「いしくる請求書おまかせサービス(※)」を活用することで、医療機関さまにおける請求関連業務の効率化を実現するものです。

(※)「いしくる」は、株式会社シーユーシーの登録商標です。

１．サービス開発・提供開始の背景

医療機関さまにおいては、診療と並行して多くの事務業務が発生しており、特に請求関連業務は、

・請求書／領収書／明細書の印刷

・封入・封緘

・郵送手配

といった一連の工程を伴うため、医療事務スタッフさまの負担が大きくなりがちです。

また、手作業による対応が多いことから、誤送付や封入ミスといったヒューマンエラーのリスクも存在しています。

こうした背景を踏まえ、当社は「モバカルネット」の提供だけでなく、「モバカルネット」をご利用の医療機関さまのバックオフィス業務を支援する取組みとして、本サービスの提供を開始することとしました。

２．対象者

「モバカルネット」の「収納管理オプション」をご利用中の医療機関さま

３．サービスの主な特長

特長① 「モバカルネット」の操作のみで請求業務が完結

「モバカルネット」上で送付対象の患者さまを選択するだけで、請求書・領収書・明細書の印刷から発送までを自動で実行します。

特長② 請求関連業務を一括代行

請求書・領収書・明細書の印刷、封入、郵送までを一括で代行することで、従来必要であった一連の事務作業を削減します。

特長③ 業務負担の軽減とヒューマンエラーの防止

手作業によるミス発生のリスクを低減するとともに、事務作業時間の削減により、医療機関さまの業務効率化および働き方改革に寄与します。

特長④ 運用に応じた柔軟な設定が可能

請求書・領収書・明細書の送付に加え、お知らせ文書や訪問予定表の同封など、医療機関さまごとの運用に応じた柔軟な設定が可能です。

４．今後の予定

当社は、在宅医療現場が本来の診療に専念できる環境づくりをめざし、電子カルテを起点として医療機関さまの診療・事務・経営をトータルにご支援するサービスを拡充してまいります。