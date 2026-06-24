浦上蒼穹堂 浦上満氏が選ぶ浮世絵の名品 帝国ホテル 東京で一日限りの浮世絵特別鑑賞会を開催

帝国ホテルのオンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」

浦上蒼穹堂 浦上満氏が選ぶ浮世絵の名品帝国ホテル 東京で

一日限りの浮世絵特別鑑賞会を開催

～葛飾北斎「冨嶽三十六景」、歌川広重「東海道五拾三次」などを解説付きで鑑賞～

株式会社 帝国ホテルが手掛けるオンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」（アナザーインペリアルホテル）は、日本の伝統文化を五感で味わう体験プランシリーズ「JAPANESE ESSENCE SALON」の第二弾として、「視覚」の体験に焦点を当てたイベント「特別美術館―浮世絵―」を帝国ホテル 東京にて開催いたします。2026年7月26日（日）の一日限定で、6月24日（水）より先着50名の予約受付を開始いたします。

葛飾北斎 冨嶽三十六景「神奈川沖浪裏」 天保2年（1831）頃 URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/japanese-salon-0767.html



体験プランシリーズ「JAPANESE ESSENCE SALON」では、「日本伝統文化を五感で味わう」をテーマに、美術鑑賞や能楽、落語など五感に響く一期一会のプランを、年間を通して展開予定です。第二弾となる今回は、日本を代表する芸術のひとつである浮世絵をテーマに、日本人の美意識や文化的背景に触れる特別なひとときをご提供いたします。

本プランは、東洋古陶磁の専門美術商「浦上蒼穹堂（うらがみそうきゅうどう）」代表であり、国内外の美術館への出品や監修を数多く手掛ける世界屈指の「北斎漫画」コレクター 浦上満（うらがみ みつる）氏の全面協力のもと実現した一日限りの特別催事です。会場には、世界的にも高い評価を受ける葛飾北斎「冨嶽三十六景」や歌川広重「東海道五拾三次」「名所江戸百景」、喜多川歌麿「歌まくら」「画本虫撰」などの名品が並び、浦上氏自らが作品の魅力や見どころを解説します。

世界有数のコレクションを、解説とともに間近で鑑賞

美術コレクターである父・浦上敏朗氏の薫陶を受け、幼少期より古美術に親しんできた浦上氏は、半世紀以上にわたり浮世絵を蒐集（しゅうしゅう）してきました。とりわけ「北斎漫画」コレクションは質・量ともに世界屈指の規模を誇ります。当日は浦上氏による基調講演の後、この日のために選んだ浮世絵の名品をご鑑賞いただきます。

葛飾北斎作品だけでなく見どころのひとつとなるのは、歌川広重「名所江戸百景 大はしあたけの夕立」の「初摺」と「後摺」の比較展示です。摺られた時期によって線や色彩の表現が異なる浮世絵版画の特徴を、実際の作品を並べて公開いたします。また、通常の美術館ではガラスケース越しに展示される浮世絵作品を、遮るものがない至近距離で鑑賞できます。作品の繊細な線や摺りの重なり、和紙の風合いにいたるまで、本来の質感を生で克明に観察できる特別な機会です。

歌川広重 名所江戸百景「大はしあたけの夕立」 安政4年（1857）

浦上満氏コメント

「大切なのは、本物を見ること。それもガラス越しではなく、摺りが早く保存状態のよいものをじっくり見ることです。それだけで大変な“ごちそう”なんです。素晴らしい作品は、知識として知るだけではなく、実際に見ることで感動が湧くものです。浮世絵を間近に眺めていると、江戸の人々が愛した風景や色彩・遊び心、そして日本人ならではの美意識が身近なものに感じられるはずです。“本物と向き合う時間”が、浮世絵により親しみを感じるきっかけになればと思っています。」

プロフィール

浦上満（うらがみ みつる）

東洋古陶磁の専門美術商「浦上蒼穹堂」代表。1951年東京都生まれ。1987年以来、全国50以上の美術館で「浦上コレクション 北斎漫画展」を開催。また大規模な北斎展として、特別展『北斎づくし』（2021年）、『HOKUSAI─ぜんぶ、北斎のしわざでした。展』（2025年）なども企画開催。

2016年第10回国際浮世絵学会賞を受賞。現在、国際浮世絵学会常任理事、東洋陶磁学会特別会員。

開催概要

● 【新商品・先着定員制】JAPANESE ESSENCE SALON「特別美術館―浮世絵―」

開催日時：2026年7月26日（日）14:00～17:00（13:30受付開始）

開催場所：帝国ホテル 東京 2階 牡丹・菊の間（東京都千代田区内幸町1-1-1）

販売価格：1名様 38,000円（消費税込）

販売数 ：50名様限定（最小催行人数30名様）

※1名様より購入可能、複数名でご利用の場合は人数分お買い求めください。

販売期間：2026年6月24日（水）10:00より一般販売開始

※定員になり次第締め切りとなります。

※販売状況はニュースリリース配信時点（2026年6月24日）の情報です。販売日は変更する可能性がございます。

販売場所：ANoTHER IMPERIAL HOTEL公式サイト

URL ：https://another.imperialhotel.co.jp/product/japanese-salon-0767.html

プログラム

浦上満氏による基調講演（60分）

浮世絵鑑賞（60分）

葛飾北斎、歌川広重、喜多川歌麿などの名品を鑑賞しながら、浦上氏による解説をお楽しみいただきます。

質疑応答・交流（45分）

お飲み物とスイーツをご提供いたします。

※プログラム内容および時間は変更となる場合がございます。

「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」とは

「もっとあなたを、驚かせたくて。」をコンセプトに、⾧年愛されてきた帝国ホテル伝統の味わいはもちろん、帝国ホテルのシェフやソムリエ、バーテンダーをはじめとするアンバサダーがセレクトした、日本各地の「良いもの、良いこと」を厳選し、新しい驚きと出会いをお届けするオンラインモールです。帝国ホテルならではの価値としてご自宅へお届けするとともに、新たな顧客接点の創出と、地域との継続的な関係構築を広げています。

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