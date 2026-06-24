ASP Japan合同会社が、十二指腸内視鏡の滅菌に対応する「Ultra GI（TM） サイクル」を発売開始

ASP Japan合同会社が、十二指腸内視鏡の滅菌に対応する「Ultra GI™ サイクル」を発売開始し、より高い水準での十二指腸鏡内視鏡の再処理プロセスの提案を始める

東京--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- ASP Japan合同会社（以下、ASP Japan）は、ALLClear™ Technologyを搭載したSTERRAD™ 100NX※システム向けに、十二指腸内視鏡を含む軟性内視鏡の滅菌に対応する「Ultra GI™ サイクル」を発売しました。

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ステラッド100NX ALLClear™ with Urtral GI™

Ultra GI™ サイクルは、複雑な構造を有する十二指腸内視鏡の再処理に対応する滅菌サイクルです。十二指腸内視鏡の再処理において、従来多くの施設で実施されている高水準消毒に加え、より高い水準の安全性を目指す選択肢として、過酸化水素ガスプラズマ滅菌による新たな提案を行います。

本邦においては、既に富士フイルム株式会社製の十二指腸用処置スコープ 電子内視鏡 ED-840T十二指腸用処置スコープ ED-840T に対する滅菌の適合性を取得しており、今後、医療現場における十二指腸内視鏡の再処理の質と安全性の向上を提案しています。

十二指腸内視鏡の再処理に求められる、より高い安全性

十二指腸内視鏡は、鉗子起上装置などの複雑な構造を有しており、洗浄・消毒・乾燥を含む再処理工程において、特に慎重な管理が求められる医療機器のひとつです。近年、国内外において十二指腸内視鏡に関連する感染対策への意識が高まっており、医療機器再処理のあり方についても、より高い安全性を追求する議論が進み始めようとしています。

2026年6月に開催された第101回日本医療機器学会大会においても、金沢大学医薬保健研究域医学系感染症科学臨床検査医学金森肇先生より、十二指腸内視鏡に関連した多剤耐性菌アウトブレイクなどの臨床報告や、高水準消毒から滅菌へ再処理の方法を今後再検討する意義について講演が行われ、過酸化水素ガスプラズマ滅菌を含む再処理の更なる安全化に対する新しい知見が共有されました。

また、東京大学医学部附属病院消化器内科/感染制御部特任講師大木大輔先生からは、胆膵領域における内視鏡治療の高度化や、免疫抑制状態、多剤耐性菌保菌など感染リスクに配慮が必要な患者群に関する臨床上の課題が説明されました。このような臨床背景を考慮し、十二指腸内視鏡の再処理に対して更に高い安全マージンを確保することの重要性について講演が行われました。

ASPが取り組んできた内視鏡滅菌という課題

ASPは、長年にわたり「患者様の最も大事な瞬間に、患者様を守ること」をミッションに掲げ、医療器材を介した感染リスクの低減に取り組んできました。

消化器内視鏡、気管支鏡、膀胱鏡などの再処理においては、現在も高水準消毒で運用されている施設が多くあります。一方で、医療現場における感染対策への意識の高まりを背景に、ASPは以前より、内視鏡再処理における安全性向上の必要性について情報提供や教育活動を行ってきました。

今回発売したUltra GI™ サイクルは、こうした取り組みの一環として、十二指腸内視鏡の再処理に対し、滅菌という新たな選択肢を提供するものです。

STERRAD™ 100NXの拡張性を活かした新たな価値提供

Ultra GI™ サイクルは、ALLClear™ Technologyを搭載したSTERRAD™ 100NXシステムで使用可能な、十二指腸内視鏡対応の滅菌サイクルです。

STERRAD™ 100NXは、過酸化水素ガスプラズマ技術を用いた低温滅菌システムです。今回、Ultra GI™ サイクルを追加することにより、十二指腸内視鏡の再処理においても、より高い水準の感染対策を支援することが可能となります。

ASPは今後も、STERRAD™ 100NXのプラットフォームとしての拡張性を活かし、十二指腸内視鏡をはじめとする消化器内視鏡領域における医療機器再処理の高度化に貢献してまいります。

ASP Japan合同会社について

ASP Japan合同会社は、Advanced Sterilization Products社の日本法人です。

ASP社は、「患者様の最も大事な瞬間に、患者様を守ること」をミッションに掲げ、医療器材を介した感染から患者様を守るため、滅菌領域および洗浄・消毒領域において、製品・サービスを提供しています。

STERRAD™シリーズをはじめとする低温滅菌技術、ならびに内視鏡洗浄・消毒関連製品を通じて、医療現場における感染対策と医療機器再処理の質向上に貢献しています。

※販売名：ステラッド™ 100NX

管理区分：管理医療機器（クラスII）/ 特定保守管理医療機器

認証番号：223AABZX00144000

一般的名称：プラズマガス滅菌器

製造販売業者：ASP Japan合同会社

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