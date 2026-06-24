2026年6月24日

報道関係者各位

引越革命株式会社

引越革命株式会社(本社:大阪府東大阪市、代表取締役:藤枝 勲、以下「引越革命」)は、2026年6月26日(金)から28日(日)に開催される「第73回 近畿高等学校バスケットボール大会」に向けて、約70年ぶりとなる新しい優勝トロフィーを新調し、制作・進呈することをお知らせします。

今回のトロフィーは、従来の金属やクリスタル製とは一線を画し、彫刻師の手によって

100%無垢の木材から削り出された、全国初の井波彫刻の技法による「本格木彫り」の芸術作品です。引越革命のスポンサー活動また持続可能な未来への願いを込めたSDGs活動の一環として未来へ受け継がれる新たな伝統をここに創出いたします。

■ 背景:歴史の継承と、王者にふさわしい「心から誇れる新しい象徴」トロフィーへの挑戦

近畿高等学校バスケットボール大会は、1954年の第1回大会以来、数々の名勝負を生み出してきた歴史ある大会です。

しかし、初代の優勝トロフィーは代々受け継がれる中で老朽化が進んでおりました。

「高校生たちが本気で憧れ、優勝した瞬間に

心から誇れる新しい象徴を作れないか」――。

そんな近畿各府県の高体連バスケットボール専門部 専門委員長の皆さまからの相談を受け、同大会スポンサーである引越革命は2026年2月に「優勝トロフィー制作プロジェクト」を発足し、幾度もの議論を経てステンレスやガラスといった一般的な素材ではなく、高校生の瑞々しい生命力と、深く根を張り大きく成長する姿を象徴する「100%無垢の木材」を採用した、世界に一つだけの木製トロフィーの制作が決定いたしました。

■ 木製トロフィーに込めた思い:無垢の木に宿る、高校生の「無限の可能性」への賛美

今回誕生したトロフィーは、つぎはぎを一切しない「一本の木」から削り出されています。これは、一つのゴールを目指してひたむきに努力を重ねてきた高校生たちの「純粋な情熱」と、決して折れない「強い絆」を表現したものです。

10年、50年と時を経るごとに色艶を深め、傷さえも歴史の誇りとして輝き続ける、次世代の選手たちへ未来を紡ぐ挑戦のシンボルとなることを願っております。

■ トロフィー仕様:男女で異なる表情を見せる、技の結晶

本作品は、気鋭の彫刻師・木村正和氏(木村彫刻工房)が伝統ある井波彫刻の技法を用いて無垢の木から一点一点魂を込めて削り出しました。男子・女子のそれぞれの躍動感や気品を表現するため、異なる種類の木材を使用しています。

■ プロジェクトメンバーからのメッセージ

【大会の歴史】

近畿バスケットボール協会 会長:山岡 秀雄

「1954年から紡がれてきた近畿大会の歴史の中で、このトロフィー新調はまさに歴史的な転換点となります。代々の選手たちが繋いできた伝統のバトンを、このように素晴らしい形で未来へ継承できることを誇りに思います。新調されたトロフィーには、これまでの73回の歴史と、これから始まる新たな時代の息吹が宿っています。この重みを胸に、選手たちが素晴らしいパフォーマンスを見せてくれることを期待しています」

【高校生への想い】

近畿高体連バスケットボール専門部 専門委員長:三差 政利

「数年前から老朽化が進んでいたトロフィーから、引越革命様のご協力により、誰も見たことがない素晴らしい『オール木製』のトロフィーが完成しました。無垢の木のように、純粋で、まっすぐで、無限の可能性を秘めた高校生たち。このトロフィーを掲げる彼らの最高の笑顔が見られる瞬間を、今から心待ちにしています」

【未来への継承】

引越革命株式会社 代表取締役:藤枝 勲

「当社が大会スポンサーとしてこの歴史的プロジェクトに参画できたことは企業として最大の喜びです。持続可能な素材である『木』を100%使用したこのトロフィーは、当社のSDGs活動の象徴でもあります。無垢の木が持つ『成長する温もり』を通じて、未来のバスケットボール界を担う若者たちへ、終わらないエールを送り続けます」

【作品に込めた魂】

木村彫刻工房 彫刻師:木村 正和（井波彫刻協同組合理事）

「つぎはぎをしない木彫りは、一太刀の狂いも許されない真剣勝負です。それは、コンマ一秒に全てをかける高校生たちのコート上の姿そのもの。選手たちの情熱、ご家族の祈り、そして大会に関わる全ての方々の想いが宿るよう、伝統ある井波彫刻の技法を用いて無垢の木から一彫り一彫りに魂を込めました。ぜひ、手にした時の生命の温もりを感じてください」

■ 感謝の結び:プロジェクトメンバーへの謝意

本プロジェクトの完遂にあたり、多大なるご尽力と情熱を注いでくださいました、プロジェクトメンバーの皆様に、引越革命より心からの深い感謝を申し上げます。(※敬称略)

近畿バスケットボール協会 会長 / 山岡 秀雄

全国高体連バスケットボール専門部 副部長 / 茺口 貴行

近畿高体連バスケットボール専門部 部長 / 杉本 嘉文

近畿高体連バスケットボール専門部 専門委員長 / 三差 政利

京都府高体連バスケットボール専門部 専門委員長 / 岩崎 広行

滋賀県高体連バスケットボール専門部 専門委員長 / 望月 健司

奈良県高体連バスケットボール専門部 専門委員長 / 時田 和也

和歌山県高体連バスケットボール専門部 専門委員長 / 酒井 久視

兵庫県高体連バスケットボール専門部 専門委員長 / 中安 和生



【第73回 近畿高等学校バスケットボール大会 】

日程：2026年6月26日（金）27日（土）28日（日）

表彰式・優勝トロフィー進呈 28日（日）

16：00頃を予定しております。

場所：Asueアリーナ大阪（大阪市中央体育館）

〒552-0005 大阪府大阪市港区田中３丁目１－４０

主 催 ： （ 公財）日本バスケットボール協会

近畿高等学校体育連盟

大阪府教育委員会

主 管 ： 近畿高等学校体育連盟バスケットボール専門部

大阪府高等学校体育連盟

大阪府高等学校体育連盟バスケットボール専門部

後 援 ：（ 一社）近畿バスケットボール協会

（一財）大阪府バスケットボール協会

（公財）大阪府スポーツ協会・読売新聞社

特別協賛 ： 引越革命株式会社

■ 今後の展望：スポーツ協賛を通じて目指す未来

引越革命は、大阪および近畿圏の高校バスケットボールへの協賛活動を通じて、教育としての部活動が持つ重要性や役割を深く実感しております。今後も本大会の継続的な発展を支援するとともに、ひたむきに目標へ向かって取り組む高校生たちが躍動し、活躍できる機会や場所の創出に貢献してまいります。若者たちのスポーツ環境を守り、昨今の学校における部活動離れの解消に少しでも寄与できるよう、企業として並走し続けます。

≪ 引越革命株式会社について ≫

引越革命は、これまでの「自宅に訪問して見積もり・商談を行う」というアナログな引越しスタイルを刷新し、特許を取得した革新的なWEB見積もりシステムをコアに、スマホ（LINE・チャット）のみで見積もりから申し込み、決済までが完結する完全通販スタイルの引越しサービス「ラク越（RAKU－KOSHI）」を展開しております。 顔を合わせず、電話もせず、スマートに完結する利便性が高く評価され、2025年には関西・関東圏を中心に年間30万件を超える見積もり依頼をいただくなど、新生活のスタートをITと物流の力で支えるWEBサービス・物流企業です。

【会社概要】

社名： 引越革命株式会社

代表者： 代表取締役 藤枝 勲（Isao Fujieda）

設立： 2000年12月8日

資本金： 1億9,000万円（資本準備金含む）

本社所在地： 〒578-0921 大阪府東大阪市水走3-10-33

事業内容： 引越・ITサービス事業

コーポレートサイト： http://www.2020.co.jp

「ラク越」サービスサイト： https://lucksite.jp/

◇ 引越革命の取り組み・活動

引越革命では、中核事業である引越し・ITサービスに加え、持続可能な社会の実現に向けたSDGs活動や、労働環境改善、顧客満足度向上のための多様なプロジェクトを積極的に推進しています。

● スポーツ振興・部活動の活性化（バスケットボール協賛）

Bリーグ「大阪エヴェッサ」のプラチナパートナーをはじめ、大阪高体連バスケットボール専門部、関西学生バスケットボール連盟の特別協賛企業として、バスケットボールを通じた地域スポーツの振興と部活動の活性化に力を注いでいます。

・大阪高体連バスケットボール専門部との取り組み

：http://www.2020.co.jp/wc2025/

・関西学生バスケットボール連盟との取り組み

：https://www.kibf.or.jp/ksd

・大阪エヴェッサ パートナーシップ

：https://www.2020.co.jp/evessa/

●参加型SDGsへの取り組み

2017年よりSDGsに賛同し、事業を通じた環境負荷軽減に留まらず、スタッフが主体的に参加できる教育支援や地域活性化などの社会貢献活動を展開しています。

・SDGsの取り組みについて：https://2020.co.jp/sdgs.html

● 最新テクノロジーによる労働環境の改善

現場で働く作業員の身体的負担を大幅に軽減するため、引越し業界において先進的となる「作業用アシストスーツ・ロボット」の導入を推進し、持続可能な労働環境の構築を目指しています。

・ロボット導入プロジェクト：http://robot.2020.co.jp/

● 新生活をトータルでサポートする周辺サービス

「ラク越」ご契約者様限定で、電気・ガス・水道の開栓・閉栓手続きをトータルで代行サポートする『引越革命ライフラインサポート』を提供し、お引越しに伴う煩雑な手続きの負担を解消しています。

・ライフラインサポート：http://www.lucksite.jp/lifeline/

● オウンドメディア・SNSによる情報発信とコミュニケーション

・ラク越オリジナルコラム：

お客様から寄せられる疑問を基に、引越し・片付け・暮らしの手続きに役立つ80タイトル以上の得するコラムを配信中。

（https://lucksite.jp/column/）

・公式Instagram（@smart_movi）：

「#憧れの暮らし」「#QOLを上げる」「#生活のあるある」をテーマに、日々の暮らしがちょっぴり楽しくなるライフハック情報をお届けしています。

（https://www.instagram.com/smart_movi/）