株式会社サンシナジー(所在地：東京都千代田区、代表取締役：木村 慶子)は、米国コロラド州の医療機関専売ブランド Quicksilver Scientific(クイックシルバー・サイエンティフィック)が開発した高濃度水素バスタブレット『H2 Bath』の日本国内販売を2026年6月24日より開始いたします。





高濃度12ppm水素バスタブレット浴用剤「H2 Bath」(Quicksilver Scientific) ※本画像は生成AIを活用して作成したイメージです。





■6.8兆ドル市場の新たな源泉─「Recovery Economy(回復経済)」

世界のウェルネス市場は2024年に約6.8兆ドルに達し、2029年には約9.8兆ドルへの拡大が見込まれています(※)。その中で急速に存在感を高めているのが、「回復」を中心軸に据えた新市場──Recovery Economy(回復経済)です。

睡眠テクノロジー、リカバリーウェア、サウナ、コンディショニング。これらに共通するのは、「明日のパフォーマンスを守るための今夜の投資」という価値観です。回復はもはや休息ではなく、競争優位を生む自己投資として再定義されています。

株式会社サンシナジーは、この潮流の次の到達点を「翌朝リカバリー市場」と定義しました。そして今、その象徴となる製品を日本へ届けます。

※出典：Global Wellness Institute(GWI)「Global Wellness Economy Monitor 2025」





■Why Now ── なぜ今、「浸かるリカバリー」なのか

現代の健康投資は、かつての「リラクゼーション・鍛える・痩せる・若々しさを保つ」から大きく変化しました。注目される健康長寿市場で、医学の研究が示唆した新しいバロメーターは日々の回復です。それは、

● 疲労をリセットする

● コンディションを整え、最高の状態で一日をスタートする

● 回復を、習慣として日常に組み込む

という思想です。





水素は既に、医療の研究領域のみならず、自動車・発電・モビリティの次世代産業においても中核技術として注目されています。株式会社サンシナジーはここに新たな命題を提示します。

「エネルギーを支える水素から、コンディションを支える水素へ。」

そして『H2 Bath』が体現するのは、その命題の最も身近な実践形態──「浸かるリカバリー」という新しいウェルネス習慣です。

健康長寿を求める全ての現代人にとって、翌日の集中力低下や体調不良による機会損失を防ぐことは、現代のパフォーマンス追求者にとって 最高のタイムパフォーマンスであり、最高のコストダウンにつながる自己投資に他なりません。









■飲む水素から、浸かる水素へ─約200mLから約200Lへの進化

Quicksilver Scientificはこれまで、高濃度水素水生成タブレット『H2 Elite』を通じて「飲む水素」という先進的アプローチを医療機関・ウェルネス市場に10年以上提供してきました。

『H2 Bath』は、その研究知見と独自ナノバブル技術を応用し開発された、入浴型の次世代水素ソリューションです。

一般的な飲用水素製品が1回あたり約200mL単位で利用されるのに対し、『H2 Bath』は 約200Lの浴槽全体を水素の場へと変えます。リラクゼーションとしての浴槽がリカバリーステーションに変わる時が来ました。





独自ナノバブル技術で浴槽全体を水素の場へ変えるH2 Bathの微細な水素泡 ※本画像は生成AIを活用して作成したイメージです。





■特殊ナノバブル技術──高濃度12ppm以上を、タブレット1錠から

『H2 Bath』は特殊ナノバブル技術を採用し、水素濃度12ppm以上を目指して設計された水素バスタブレットです。

従来、同等水準の水素浴を実現しようとした場合、専用の水素発生器の導入が必要となり、初期費用は数万円～数十万円、場合によってはそれ以上に上ることも珍しくありませんでした。

『H2 Bath』は、そのすべての障壁を取り除きます。





＜従来の水素風呂＞

・専用設備が必要

・工事・設置が必要

・定期メンテナンスが必要

・持ち運び不可

・導入コスト：数万～数十万円以上





＜H2 Bath＞

・タブレットを浴槽に入れるだけ

・工事不要・即日利用可能

・メンテナンス不要

・旅先・出張先でも使用可能

・既存の自宅浴槽で利用可能





これが株式会社サンシナジーの提唱する新時代のコンセプトです。









■Recovery Anywhere. ― 回復を持ち運ぶ時代へ。

【活用シーンは無限大】

『H2 Bath』は、個人の日常から法人の付加価値提案まで、多様なシーンでの活用が期待されています。





＜医療・機能性医学領域向け＞

統合医療クリニックの患者様への処方・物販提案





＜ホスピタリティ・スパ・ウェルネス施設向け＞

高級ホテル・旅館でのアメニティ・物販／ウェルネスリトリート・スパでの回復プログラム組み込み／エステサロン・メディカルスパでの施術メニュー・物販





＜スポーツ業界向け＞

フィットネスクラブ・パーソナルジム・スポーツ関連用品での導入





＜個人・コンシューマー向け＞

自宅での毎日のセルフケア／スポーツ・トレーニング後のコンディショニング／出張・旅行先ホテルでの使用





浴槽にタブレットを入れるだけで高濃度水素浴を実現する「H2 Bath」 ※本画像は生成AIを活用して作成したイメージです。





■世界の医療機関・ウェルネスリーダーが信頼を置くブランド

Quicksilver Scientificは、Christopher Shade, PhDにより米国コロラド州で設立されたプレミアムウェルネスブランドです。世界特許の重金属検査とリポソーマルサプリメントの独自開発により、機能性医療・統合医療の分野において高い評価を受け、米国をはじめ日本を含む世界各国の医師・歯科医師・統合医療ドクターから支持されています。また、高品質なセルフケアを追求する経営者層、著名アスリート、セレブリティ、ウェルネス分野のオピニオンリーダーにも選ばれ続けるブランドとして、国際的な地位を確立しています。

長年にわたり、水素・解毒・栄養学・機能性医学の領域における研究開発を推進し、革新的な製品を医療機関専売チャネルを通じて提供してきた実績を持ちます。

株式会社サンシナジーが正規総代理店として輸入・品質管理・法規対応・正規流通を担当しています。









■Recovery Innovator 100 Program

─「浸かるリカバリー」を共に広げる、100施設限定の先行導入支援プログラム

『H2 Bath』日本発売を記念し、医療機関およびウェルネス関連事業者を対象とした先行導入支援プログラム「Recovery Innovator 100 Program」を開始いたします。

本プログラムは、「浸かるリカバリー」という新しいウェルネス文化の国内普及を推進することを目的とした、100施設限定の先行導入パートナープログラムです。





【参加対象施設】

医科クリニック／歯科クリニック／統合医療施設／サウナ施設／スパ／ホテル・旅館／フィットネスクラブ・パーソナルジム／エステティックサロン・メディカルスパ／ウェルネス関連企業





【提供内容】

製品説明資料・導入活用ガイド・体験用サンプル・販促サポート資料





「着るリカバリー」「眠るリカバリー」に続く“第三の選択肢”として、株式会社サンシナジーは全国のウェルネス・医療・美容・スポーツ事業者と連携し、「浸かるリカバリー」カテゴリーの確立と普及を推進してまいります。









■ 製品概要

商品名 ： H2 Bath

内容量 ： 120錠(約12回分)

発売日 ： 2026年6月24日

販売場所： QSS JAPAN TEAM医療機関／ウェルネス系施設／

オンラインストア／商社等

原材料 ： マグネシウム(240mg)(元素マグネシウムとして)、

リンゴ酸、ブドウ糖、酒石酸、

アジピン酸、フマル酸ステアリルナトリウム

保存方法： 常温保存

原産国 ： アメリカ合衆国

輸入元 ： 株式会社サンシナジー

製造元 ： Quicksilver Scientific社(米国コロラド州)

価格 ： 28,000円(税込)





【使用方法】

お風呂200Lに対して8～10錠(お湯約20Lに対して1錠)を入れ、完全に溶かしてから15～30分間入浴してください。お湯の量やお好みに合わせて、必要に応じて錠剤を追加してご使用いただけます。









■ 会社概要

URL ： https://sunsynergy.site

商号 ： 株式会社サンシナジー

所在地 ： 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー3F

代表者 ： 代表取締役 木村 慶子

事業内容： 医療・ウェルネス製品輸入販売、教育事業、学会運営





Recovery Anywhere. ― 回復を持ち運ぶ時代へ。