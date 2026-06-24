株式会社中島大祥堂(大阪府八尾市、代表取締役：中島 慎介)は、フルーツソースとクリームを独自開発のお餅で包み、常温・長期保存を実現した新食感フルーツ大福『もちふる』を、成田国際空港および関西国際空港の一部国際線エリア内にて期間限定で先行発売いたします。成田国際空港では2026年6月30日(火)より、関西国際空港では2026年7月1日(水)より販売を開始し、今後は販売チャネルを順次拡大予定です。





フルーツソース×クリーム×独自開発のお餅





■もちもち・ぷるぷるの新食感が生み出す、これまでにないフルーツ大福

中島大祥堂がこれまで培ってきたわらび餅やゼリーづくりの技術を活かし、新食感のフルーツ大福を開発しました。

もちもちとした弾力の中に、ぷるぷるとしたやわらかさをあわせ持つ独自のお餅で、なめらかなクリームと果実感あふれるフルーツソースを包み込んでいます。

大福ならではの食べ応えがありながらも、フルーツの爽やかな味わいで軽やかに楽しめるのも特長です。

もちもち・ぷるぷるのお餅、なめらかなクリーム、果実感あふれるフルーツソース。それぞれの素材が重なり合う新しい美味しさを、ぜひスプーンを入れて実感してください。





もちもち・ぷるぷるの新食感





■フルーツ大福の美味しさをそのままに、常温・長期保存を実現

「もちふる」は、独自のお餅でフルーツソースとクリームを包み込み、常温保存・賞味期限120日を実現した新しいフルーツ大福です。もちもち・ぷるぷるとした心地よい食感を保ちながら、いつでも気軽にお楽しみいただけます。

フルーツソースは、果実そのものの美味しさを感じられるよう独自に配合。お餅やクリームとの相性にもこだわり、それぞれの素材が調和する味わいに仕上げました。

フレーバーは、もも・いちご・シャインマスカットの3種類。単品のほか、3個入り・6個入りのアソートボックスもご用意しています。常温で持ち運べるため、旅行後のお配り土産にもおすすめです。





もちふる いちご





■いつでもどこでも楽しめる、持ち運びしやすいカップ入り大福

「もちふる」は、フルーツ大福には珍しいカップ入りの商品です。持ち運びの際にも形が崩れにくく、美味しさや見た目をそのまま保つことができます。

また、スプーンを同梱しているため、ご自宅はもちろん、旅行先や移動中など、場所を選ばず手軽にお楽しみいただけます。

そのままでも美味しくお召し上がりいただけますが、冷蔵庫で冷やすことで、より一層ひんやりとした味わいをお楽しみいただけます。





常温・長期保存可能でお土産にぴったり





■開発の背景

近年、日本を訪れる外国人旅行者の増加に伴い、日本らしさを感じられる土産菓子への需要が高まっています。また、「もちもち食感」は国内外で人気を集めており、フルーツ大福も日本ならではのスイーツとして注目されています。

一方で、一般的なフルーツ大福は日持ちや持ち運びの面で課題があり、お土産としては選びにくい側面もありました。

そこで中島大祥堂は、フルーツ大福の美味しさと食感を生かしながら、常温保存・長期保存を可能にした新しいフルーツ大福「もちふる」を開発しました。









【商品概要】

商品名 ： もちふる

フレーバー ： もも・いちご・シャインマスカットの3種

希望小売価格： ・単品：税込378円(税抜350円)

・3個入りアソート：税込1,134円(税抜1,050円)

(もも・いちご・シャインマスカット×各1個)

・6個入りアソート：税込2,268円(税抜2,100円)

(もも・いちご・シャインマスカット×各2個)

※成田空港は3個入り・6個入りのみの販売となります。

保存方法 ： 常温保存可能

賞味期限 ： 製造日より120日









【販売店情報】

●成田国際空港第2ターミナルビル本館3階保安検査後(国際線)

Fa-So-La TAX FREE AKIHABARA 本館店 催事コーナー

＜販売期間＞

2026年6月30日(火)～7月30日(木)の期間限定発売





●関西国際空港第1ターミナル国際線出発エリア内

TASTE OF JAPAN 関西旅日記 催事コーナー

＜販売期間＞

2026年7月1日(水)20:00頃～7月31日(金)18:00頃の期間限定発売

※販売チャネル順次拡大予定





▼販売店舗一覧はこちら

https://www.nakajimataishodo.jp/product/mua/









【中島大祥堂とは】

1912年創業。大阪府八尾市に本社を置き、「一番大切な人に食べてもらうお菓子づくり」を理念に、和洋菓子の製造・販売を行う。ギフト菓子を取り扱う「Hitotoe」、コンビニやスーパー等で販売する小売菓子を取り扱う「DANKE」、丹波里山の栗・黒豆・大納言小豆など素材を生かした洋菓子を取り扱う「中島大祥堂」など、様々なブランドを展開。





中島大祥堂ホームページ

https://www.nakajimataishodo.jp/









■会社概要

商号 ： 株式会社中島大祥堂

代表者 ： 代表取締役 中島 慎介

所在地 ： 〒581-0803 大阪府八尾市光町1丁目61番地 八尾駅前嶋野ビル8F

設立 ： 1912年11月

事業内容： 和洋菓子の製造販売、及び店舗経営

資本金 ： 1600万円

URL ： https://www.nakajimataishodo.jp/