手のひらサイズのバッグシリーズ「NANOPLUS」を展開する株式会社Cycle（代表：飯田 航、本社：東京都豊島区、以下Cycle）は、2026年6月24日(水)よりブランドムービーをABEMAにてCM放映いたします。本ムービーでは、「レモンサイズから、100倍の大きさに大変化。」をテーマに、NANOPLUSならではのコンパクトさと大容量を15秒の動画で表現。ブランドコンセプトである「小さく持って、大きく使う。」をより多くの方へ届けるための認知拡大施策として展開いたします。

ブランドムービー放映の背景

2025年に年間販売個数3万個を突破したNANOPLUSは、さらなるブランド認知拡大を目指し、初となるブランドムービーを制作いたしました。 これまで主にEC販売やポップアップストアを通じてブランドを紹介してまいりましたが、より多くのお客様へNANOPLUSの魅力を伝えるため、ABEMAでの放映を決定いたしました。 今回のブランドムービーでは、「収納時はレモンより小さいバッグが、取り出すと約100倍の大きさに広がり、さまざまな食材を入れることができる」というサイズ感のギャップや、NANOPLUSが持つポップな世界観を、映像で表現しています。 株式会社Cycle 代表 飯田 航 コメント 『NANOPLUSは、日常の持ち運びをより快適にすることを目指して開発したバッグブランドです。2025年にはECを中心に年間3万個以上を販売し、多くのお客様にご支持いただきました。また、2026年からは百貨店やポップアップストアなどオフラインでの展開も好調に推移しており、より多くのお客様に実際に商品を手に取っていただく機会が増えています。 その結果、2026年の売上は前年の約1.5倍となる見込みです。今回のブランドムービーでは、商品の機能だけでなく、「小さく持って、大きく使う。」というNANOPLUSの価値観を映像で表現しました。ABEMAでの放映を通じて、より多くの方にブランドの魅力を知っていただければ幸いです。』

「NANOPLUS（ナノプラス）」の製品概要

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=hy8GyU-lRxU

「NANOPLUS（ナノプラス）」は、軽量・コンパクト・丈夫な日本のバッグブランドです。 その始まりは、たった25gのエコバッグ。ハンカチ１枚と同じくらいの軽さで手のひらに収まるサイズ感でありながら、見た目以上の19L※の収納力を実現しました(※NANOPLUS STANDARDの仕様）。厚さ0.05mmの耐久性の高いリップストップナイロンを使用しており、この生地は縦横に太めの強化糸が格子状に配置され、軽量ながら丈夫です。毎日の買い物はもちろん、さまざまなシーンで活躍します。 ■商品概要 ・NANOPLUSシリーズ （税込 2,400円～／サイズ展開：MICRO・STANDARD・XL・XXL） ・NANOPLUS POCKET シリーズ （税込 2,400円～） ・NANOPLUS FITシリーズ （税込 4,600円～） 素材：リップストップナイロン ※価格はサイズや無地・柄によって異なります。

株式会社Cycleについて

https://nano-plus.jp/ https://pluslf.jp/

企業名：株式会社Cycle（旧：A-Trade合同会社） 令和3年3月1日より株式化、社名変更 所在地：東京都豊島区西池袋４－２８－１３ パークサイド西池１０２ 設立： 平成29年3月1日 代表： 飯田 航 資本金：5,000,000円 事業内容：海外スポーツ・健康・環境関連用品の日本国内販売、日本国内における各種マーケティングの提案、および実施、各種スポーツ関連イベント開催、海外EC関連事業 など

https://cyclelife.co.jp/