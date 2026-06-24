『デュオ・うめもも リサイタル Love, Let The Wind Cry』が2026年8月1日 (土)に新宿文化センター小ホール(東京都 新宿区 新宿 6-14-1）にて開催されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

http://confetti-web.com/@/DuoUmeMomo

「デュオ・うめもも」はソプラノ淡野桃子と、ピアニスト梅谷初によって、日本大学芸術学部在学中に結成されました。卒業後、二人はそれぞれアメリカとドイツへと活動拠点を移しましたが、その後も継続して共演してきました。 今回は2022年東京公演以来の待望のリサイタルになります。

「女性の詩と音楽」をテーマに時空を超えて伝える「現代への贈り物」

クラシック音楽の長い歴史の中で、その評価や文化の多くはヨーロッパの白人男性を中心に形作られてきました。しかし今、世界は多様な視点や、これまで歴史の影に隠されていた文化の価値を再発見する時代を迎えています。本公演 Love, Let the Wind Cry では、従来の枠組みを超えた自由な視点から、自然に浮かび上がってきた作品を選んでご紹介いたします。 演奏会のテーマは「女性の詩と音楽」。 古代ギリシャのサッフォーから始まる女性詩人たち、エミリー・ディキンソン、ルイーズ・ド・ヴィルモラン、ドラ・バスコンセロスなどが紡いだ言葉。その魅力に深くインスパイアされ、曲をつけた20世紀を代表する天才的な男性作曲家たち、アーロン・コープランド、フランシス・プーランク、エイトル・ヴィラ＝ロボス。そして、気高くも美しい珠玉の作品を遺した女性・黒人作曲家たち、エイミー・ビーチ、フローレンス・プライス、ウンディーヌ・スミス＝モーア。 彼女らの持つ柔らかな感性、そして型にはまらない自由さは、現代を生きる私たちの心に自然に入り込み、直に訴えかけてくるような素朴な素直さを持っています。それは土や風の香りを運んでくる言霊や音の響きであり、またカフェやエスプリの文化を感じさせる軽妙で洒脱な言葉のあやでもあります。 時代に翻弄され、抑圧の中でも、屈することなく表現の場を模索し続け、一時は忘れ去られるも、不死鳥のように蘇り、奇跡的に生き延びた彼女たちの強い魂の声をデュオうめももがお届けいたします。

演奏プログラム（予定）

ウンディーヌ・スミス＝モーア／サッフォー :「愛よ、風に叫べよ」 アーロン・コープランド：「エミリー・ディキンソンの12の歌曲」より エイミー・ビーチ：「夢に描く」Op. 15-3 (ピアノソロ) エイトル・ヴィラ＝ロボス: 「ブラジル風バッハ第5番：カンティレーナとアリア」 フランシス・プーランク：「ピアフを讃えて」(ピアノソロ) フランシス・プーランク／ルイーズ・ド・ヴィルモラン：「変身」 フローレンス・プライス：「夕陽」、「夜」、「夢を抱きしめて」 フローレンス・プライス：「黒人幻想曲4番」(ピアノソロ) など

出演者プロフィール

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=Mmz4Z4eaKcU

淡野 桃子（ソプラノ） / Momoko Tanno, soprano

フランスやアメリカで研鑽を積んだ後、米ミネアポリスの Theatre de la Jeune Lune のオペラ劇《フィガロ》でスザンナ、《ドン・ファン・ジョヴァンニ》でドンナ・アンナなどを演じ、全米ツアーに参加。その《ドン・ファン・ジョヴァンニ》公演においては同劇団がトニー賞を受賞。近年は《蝶々夫人》タイトルロールをはじめ、オペラ、歌曲、ミュージカルの分野で幅広く活躍。また、現在は米国ウィスコンシン大学等にて講師も務め、後進の育成にもあたるなど、国際的な教育・研究の場でもその手腕を発揮している。

梅谷 初（ピアノ） / Hajime Umetani, piano

ドイツ国家演奏家資格を取得後、ドイツを拠点に活動。2019年よりデュッセルドルフ市立音楽協会（Städtischer Musikverein zu Düsseldorf）のコレペティトアとして、主に同市を代表するコンサートホールであるトンハレ・デュッセルドルフの定期公演に継続的に携わる。直近で関わった作品は、マーラー「復活」ブラームス「ドイツ・レクイエム」ベンジャミン・ブリテンの「戦争レクイエム」モーツァルトの「ハ短調ミサ」ベートーヴェン「第9交響曲」など。声楽家との共演を柱にソリスト、室内楽奏者としてもドイツ国内を中心に演奏活動を続けている。

開催概要

『デュオ・うめもも リサイタル Love, Let The Wind Cry』 開催日時：2026年8月1日 (土) 13：30開場／14：00開演 ※上演時間は約90分 会場：新宿文化センター小ホール東京都 新宿区 新宿 6-14-1） ■出演者 デュオ・うめもも ソプラノ: 淡野桃子 ピアノ: 梅谷 初 ■チケット料金 前売り： 3,500円 当日券： 4,000円 学生券： 2,500円 （全席自由・税込）

チケットサイト「カンフェティ」 チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典 https://service.confetti-web.com