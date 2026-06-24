株式会社ミルト（Blue Life Style）は、「バッグの中を探す時間を減らしたい」という想いから開発したミニショルダーバッグ『Blue trip』の販売を開始しました。 近年、キャッシュレス化やスマートフォンの普及によって持ち歩く荷物は減少傾向にあります。 しかしその一方で、 「イヤホンが見つからない」 「鍵がバッグの奥に入ってしまった」 「財布を探すのに時間がかかる」 など、小物を探すストレスは日常の中に残っています。 Blue tripは、旅行バッグで好評だった「スーツケース構造」をミニショルダーバッグに採用することで、その課題解決を目指しました。

バッグの中を探さない収納設計

Blue tripはバッグを大きく開くことができる両開き構造を採用。 収納物をひと目で確認できるため、必要なものをスムーズに取り出せます。 従来のミニショルダーバッグのように、 「バッグの底で小物が迷子になる」 というストレスを軽減します。

旅行バッグで好評だった『スーツケース構造』を採用

Blue tripには、旅行バッグで好評だったスーツケース構造を採用しています。 片面全面メッシュ仕様により収納物が見やすく、どこに何が入っているかをすぐに把握できます。 収納を整理しやすく、必要なものへ最短でアクセスできる設計です。

財布としても使える収納設計

Blue tripにはカードや現金を収納できるスペースを搭載しています。 財布とバッグを別々に持ち歩く必要がなく、 スマートフォンと本商品だけで気軽に外出することができます。 日常使いはもちろん、旅行先での街歩きやサブバッグとしても活躍します。

クラウドファンディングやECモールで支持されたBlue Tripシリーズ

Blue tripシリーズは、クラウドファンディングやECモールを通じて多くのお客様にご支持いただいています。 旅行バッグは ・Makuake：約1,400万円 ・CAMPFIRE：約630万円 の支援総額を達成。 ミニショルダーバッグもクラウドファンディングで約500万円の支援をいただきました。 また楽天市場ではデイリーランキング1位を獲得するなど、多くのお客様に支持されています。

ブランドコンセプトは「移動をスマートに」

Blue Life Styleは 「移動と暮らしを整える」 をコンセプトに商品開発を行っています。 Blue Tripシリーズでは、「移動をスマートに」 をテーマに掲げています。 通勤 通学 買い物 子育て など、日常の移動におけるストレスを減らすことを目指しています。

公式Instagram

商品の使用シーンや収納方法、開発ストーリーなどは、 公式Instagramでも発信しています。

商品概要

⚫︎商品名：Blue mini tripバッグ ⚫︎カラー：ブラック&ベージュ ⚫︎サイズ：（約）：縦30cm × 横42cm × マチ15cm ⚫︎販売価格：14,000円

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商品購入ページ

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Blue Tripのミニショルダーバッグの詳細はこちら

Blue Life Style公式LINE

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公式ラインからは、新商品情報の先行公開や、 Newカラーの情報公開、限定クーポン等の配信をいたします。

お客様の声から生まれた、開発ストーリー

https://lin.ee/uWhy27b

これらの声は、ほんの一部です。 私たちは、皆様が旅先や日常で「本当に使えるバッグ」を求めていることを、改めて実感しました。 『Blue Trip』が目指すのは、単に機能的なバッグを作ることではありません。 旅の準備から心躍るような「ワクワクする体験」をお届けすることです。 その想いを、もっと日常に寄り添う形で実現できないか。 皆様の声に背中を押され、私たちの新たな挑戦が始まりました。