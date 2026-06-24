一般社団法人 仏教補完代替医療機構(所在地：京都市下京区、理事長：榮 康照)は、寺院・僧侶向け支援企画として、「寺院・僧侶用GPTs」を2026年6月24日に公開いたしました。

寺院・僧侶用GPTsは、法話作成、文章整理、寺務補助、情報発信、講義準備など、寺院・僧侶の多様な実務を支援するために設計されたAIサービスです。

利用希望者は案内用ページから登録し、自動返信メールにて利用案内URLを受け取ることで利用を開始できます。なお、寺院・僧侶用GPTsは継続して無料でご利用いただけます。





案内ページURL： https://utage-system.com/p/PoJB1cZDM4kA









■寺院・僧侶の現場に寄り添うAI支援サービス

「寺院・僧侶用GPTs」は、寺院・僧侶の実務や発信、学びの整理を支援するために設計したAIサービスです。

現代の寺院・僧侶は、祈りや法務だけでなく、地域との関係づくり、相談対応、案内文作成、講座準備、情報発信など、多様な役割を担っています。一方で、こうした業務は個人の経験や力量に依存しやすく、文章作成や構成整理、発信準備に多くの時間と労力がかかることも少なくありません。

一般的なAIは幅広い用途に対応できる一方で、寺院や僧侶の現場で求められる礼節、言葉の重み、宗教的文脈への配慮まで踏まえた支援には、物足りなさを感じることがあります。そこで寺院・僧侶用GPTsでは、寺院・僧侶の現場に寄り添う共通版GPTsとして、活用しやすい形で公開いたしました。









■主な特徴

寺院・僧侶用GPTsの主な特徴は、次の4点です。

1．寺院・僧侶の実務に寄り添う設計

法話や講話の構成整理、行事案内や寺院文書の下書き補助、講義準備の壁打ち、SNSや動画発信の原稿補助など、現場で実際に生じる用途を見据えて設計しています。





2．言葉の重みと礼節を重視

寺院・僧侶の現場では、単に文章が整っているだけでなく、相手への敬意、礼節、宗教的文脈への理解が求められます。寺院・僧侶用GPTsは、そのような現場感覚に寄り添うことを重視しています。





3．AIを“補助者”として位置づけ

寺院・僧侶用GPTsは、僧侶の判断や宗教的責任をAIが代替することを目的としたものではありません。思考整理、構成補助、下書き支援、発信準備の補助などを通じて、現場の働きを支えるための補助ツールとして提供するものです。





4．継続して無料で利用可能

より多くの僧侶・寺院関係者に活用いただけるよう、寺院・僧侶用GPTsは継続して無料で提供しています。AI活用に関心はあっても導入の敷居を感じていた方にとっても、安心して利用しやすい入口となることを目指しています。









■利用方法

利用希望者は、案内用ページより必要事項を登録します。登録完了後、自動返信メールにて「寺院・僧侶用GPTs」の利用案内URLを受け取り、利用を開始できます。









■今後の展望

今後は、寺院実務支援、法話支援、僧侶育成支援、寺院発信支援など、寺院・僧侶の活動に役立つ機能や活用の幅をさらに拡充していく予定です。

また、AIを通じて仏教の智慧を現代の言葉へと橋渡しし、寺院と社会、人と教えをつなぐ新たな接点を育てていくことも、本プロジェクトの大切な目的の一つです。









■開発者コメント

「寺院や僧侶の現場には、外からは見えにくい多くの実務と責任があります。その一方で、本当に大切な祈りや教え、人との関わりに注ぐ時間が、雑務によって圧迫される現実もあります。

この『寺院・僧侶用GPTs』は、僧侶の営みを機械化するためのものではありません。人が担うべき本質をより大切にするために、AIを補助線として活用する試みです。継続して無料でご利用いただける形で公開することで、より多くの方に実際に触れていただき、寺院・僧侶の現場にとって本当に使える支えへと育てていきたいと考えています。」









■サービス概要

サービス名 ： 寺院・僧侶用GPTs

提供形態 ： 寺院・僧侶向けAI支援サービス

公開日 ： 2026年6月24日

利用料金 ： 無料

利用方法 ： 案内ページより登録後、自動返信メールにて利用案内URLを送付

対象 ： 僧侶、寺院関係者、仏教に関わる学び・発信を行う方など

案内ページURL： https://utage-system.com/p/PoJB1cZDM4kA