バカルディ、アイリッシュウイスキー「TEELING（R）（ティーリング）」を完全取得

アイリッシュウイスキー・ブランドが、家族経営企業バカルディのプレミアム・ブランド・ポートフォリオに加わる

バミューダ、ハミルトン--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- バカルディ・リミテッドは、同族経営企業であるバカルディがティーリング・ウイスキー・カンパニー（Teeling Whiskey Company）およびアイリッシュウイスキーブランド「TEELING®（ティーリング）」を完全所有することになる取引を完了したと発表しました。創業者のジャック・ティーリングとスティーブン・ティーリングは、今後も戦略アドバイザーとして同ブランドに携わり、その将来像を描きながら長期的な成長を推進します。

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Three expressions of Teeling Irish Whiskey: Single Grain, Small Batch and Single Malt

今回の発表は、バカルディが2017年にダブリンを拠点とする同ウイスキー会社の少数持分を取得して以来、両社が築いてきた実りある関係を受けたものです。その後、バカルディは出資比率を引き上げ、2022年に過半数株主となりました。

「TEELINGはバカルディにまさにふさわしいブランドです」と、バカルディ・リミテッドの最高経営責任者（CEO）、マヘシュ・マダヴァンは述べました。「同ブランドは、品質とクラフトマンシップ、そして新鮮な発想と革新的なウイスキーを通じて、アイリッシュウイスキー分野に果敢に挑む姿勢を体現しています。同ブランドがこれまでに獲得してきた数百もの賞が、その成功を何よりも物語っています。アイリッシュウイスキー分野には、世界的に見て大きな長期的可能性があり、TEELINGを擁することで、当社はあらゆる機会を生かすうえで絶好の立場にあります。」

バカルディがティーリング・ウイスキー・カンパニーとの関係を築いて以来、TEELINGブランドは規模を2倍以上に拡大し、世界市場での存在感を大幅に高めてきました。TEELINGは現在、世界80を超える市場に輸出されています。

「私たち兄弟は、TEELINGを託す相手として、バカルディ以上にふさわしい存在はないと確信しています」と、ティーリング・ウイスキー・カンパニーの共同創業者、ジャック・ティーリングは述べました。「過去9年間にわたりバカルディのチームと緊密に協力してきたことで、家族経営企業であるバカルディが、TEELINGブランドが体現するすべての価値と、アイリッシュウイスキーの水準向上に取り組む同ブランドの姿勢を深く理解し、高く評価していることを確信しました。今回、TEELINGとダブリンの素晴らしいチームが全面的にバカルディ・ファミリーの一員となるにあたり、今後どのような成果を上げていくのか、非常に楽しみにしています。」

ティーリング・ウイスキー・カンパニーは、2012年の設立以来、手造りにこだわった少量生産のアイリッシュウイスキーづくりにおける型破りなアプローチにより、ウイスキー界で存在感を示してきました。*TEELINGは現在、「世界で最も多くの賞を受賞したアイリッシュウイスキー」であり、その卓越した品質と味わいは、World Whiskies Awards（ワールド・ウイスキー・アワード）、Irish Whiskey Masters（アイリッシュ・ウイスキー・マスターズ）、International Wine & Spirit Competition（インターナショナル・ワイン・アンド・スピリッツ・コンペティション）、San Francisco World Spirits Competition（サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション）をはじめ、その他数多くの主要な酒類コンペティションで評価されています。2015年にダブリンで125年以上ぶりとなる新たな蒸溜所として開業したTEELING Whiskey Distillery（ティーリング・ウイスキー蒸溜所）は、同ブランドを支える職人技を体現する施設であり、これまでに100万人を超える来場者を迎えています。

*World Whiskies Awards（ワールド・ウイスキー・アワード、2019～2025年）に基づく

お酒は常に責任を持ってお楽しみください。

TEELING（ティーリング）ウイスキーについて

ティーリング・ウイスキー・カンパニーは、アイリッシュウイスキーにおける由緒あるTEELING家の商標を復活させ、クラフト蒸留をダブリンに取り戻すため、2012年に設立されました。それ以来、同社はアイリッシュウイスキー業界で最も革新的な企業となり、イノベーションを推進するとともに、手造りにこだわった個性豊かな少量生産のアイリッシュウイスキーを取りそろえています。TEELING Whiskey Distillery（ティーリング・ウイスキー蒸溜所）は、ダブリンで125年以上ぶりとなる新設蒸溜所として2015年に操業を開始し、開業以来100万人を超える来場者を迎えています。TEELINGウイスキーは現在、80を超える市場に輸出されており、その品質が高く評価され、650を超える国際的な賞を受賞しています。TEELING、そのトレードドレス、およびフェニックス・ロゴは商標です。

バカルディについて

世界最大の非公開国際スピリッツ企業であるバカルディ・リミテッドは、スピリッツとワインを生産、販売、流通しています。バカルディ・リミテッドのポートフォリオは、ラム酒「バカルディ」（BACARDÍ®）、テキーラ「パトロン」（PATRÓN®）、ウォッカ「グレイグース」（GREY GOOSE®）、ブレンド・スコッチウイスキー「デュワーズ」（DEWAR’S®）、ジン「ボンベイ・サファイア」（BOMBAY SAPPHIRE®）、ベルモットおよびスパークリングワイン「マルティーニ」（MARTINI®）、100%ブルーアガベ・テキーラ「カサドレス」（CAZADORES®）のほか、スコッチウイスキー「ウィリアム・ローソンズ」（WILLIAM LAWSON’S®）、コニャック「デュッセ」（D’USSÉ®）、アメリカン・ストレートウイスキー「エンジェルズ・エンヴィ」（ANGEL’S ENVY®）、エルダーフラワーリキュール「サンジェルマン」（ST-GERMAIN®）など、一流ブランドおよび新興ブランドを含む、200を超えるブランドやラベルで構成されています。164年以上前にキューバのサンティアゴ・デ・クーバで創業した家族経営のバカルディ・リミテッドは、現在約8,000人を雇用し、10か国・地域で生産施設を運営し、160を超える市場でブランドを販売しています。バカルディ・リミテッドは、バカルディ・インターナショナル・リミテッドを含むバカルディ・グループ各社を指します。www.bacardilimited.comをご覧いただくか、LinkedInおよびInstagramで当社をフォローしてください。

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Source: Bacardi Limited