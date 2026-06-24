中高生団体 Yabusame Technology は、2026 年9月5日～6日に開催される日本最大級のものづくりイベントである Maker Faire Tokyo 2026 に出展いたします。





私たちは、STEM教育（科学・技術・工学・数学を横断した実践型教育）の普及を目的として活動している学校横断型の中高生団体です。今回の出展では、私たちが取り組んでいるロボット開発や教育活動について、多くの方々に知っていただくことを目指しています。





■Yabusame Technology の活動

Yabusame Technology は、東京を拠点に活動する学校横断型の中高生団体です。 私たちは「学生主体」「多様性」「STEM教育の推進」を柱とし、国際ロボット競技会への挑戦や地域向けワークショップの開催を通じて、次世代の技術人材育成に取り組んでいます。これまでに小学生向けプログラミング教室やロボット教室の開催、企業との交流、地域イベントへの出展などを行ってまいりました。

また、国際ロボット競技会 FIRST Robotics Competition（FRC）への出場を通じて、技術力だけでなくチーム運営や社会貢献活動にも力を入れています。





■Maker Faire Tokyo 2026 での出展内容

今回の出展では、2025-26 シーズンの国際ロボット競技会 FIRST Tech Challenge（FTC）に出場した際に開発した競技ロボットを展示いたします。また、ロボット開発の過程やチームの活動内容をまとめた資料の展示・配布を行うほか、活動紹介ポスターの展示も実施いたします。

中高生が主体となって取り組むロボット開発や国際大会への挑戦について、多くの方々に知っていただける機会となることを目指しています。来場者の皆様には、実際のロボットや製作過程に触れていただきながら、中高生が主体となって取り組むものづくりや STEM 教育の魅力を体験していただく予定です。

また、チームメンバーとの交流を通じて、ロボット競技やプログラミング、エンジニアリングへの興味・関心を深めていただく機会を提供いたします。

















図 Maker Faire Tokyoのロゴ













■出展概要

イベント名：Maker Faire Tokyo 2026

日時：2026年9月5日（土） 12:00~18:00

2026年9月6日（日） 10:00~17:00

会場：有明GYM-EX

出展内容：・ロボット展示・活動紹介・STEM教育普及活動の紹介・来場者との交流





■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

Yabusame Technology 広報部

Mail：yabusametechnology@gmail.com

お問い合わせフォーム：https://yabusame-technology.com/inquiry/