神奈川県 産業労働局 雇用労政課は、中小企業のための「業務応援人材活用セミナー」を2026年7月21日(火)に開催します。本事業は神奈川県産業労働局が主催している企業向けのオンラインセミナーで、参加は無料です。





やりたい業務、誰かに任せませんか？





◆業務応援人材活用セミナーとは？

中小企業において、人材確保は今や最大の経営課題です。しかし、日常業務に追われ、新たな採用手法に手を出す余裕がないのが実態ではないでしょうか？

そこで、人材採用とは別の手段として、社外から「やってもらいたい業務」を完遂できる力＝「業務応援人材」をご提案します。

本セミナーは、単なる座学ではない「クロストーク」で実施します。

「実際にどうやって業務を切り出したのか？」

「労務管理やコミュニケーションの壁をどう乗り越えたのか？」

成功事例を基に、採用に依存しない人材活用＝「業務応援人材」の真髄を現場のリアルを通じて浮き彫りにします。導入のステップ～労務対応のステップ～労務対応のノウハウまで、明日から経営に活かせる「具体的な処方箋」をわかりやすく解説します。









◆セミナーについて

日程 ： 2026年7月21日(火) 10：00～11：30

開催 ： Zoomウェビナーによる開催(参加無料)

内容 ： クロストーク「中小企業のための業務応援人材活用セミナー」

出演 ： ＜若色 広大氏＞

Color With(カラウィズ)株式会社 代表取締役

複業アカデミー校長

＜岩田 佑介氏＞

岩田社会保険労務士事務所 所長

特定社会保険労務士

参加対象： 神奈川県内に事業所がある企業の経営者・人事担当者様等

申込 ： 以下の2次元コード読み取り、もしくはURLから

HPにアクセスをお願いします。

お申込完了後、返信メールにてZoomのURLをお送りします。

https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0607/kanagawa-gosetsu/ouen_jinzai/





セミナー申込 2次元コード





※お試しができる「業務応援人材体験会」を後日開催します。

業務応援を担う人材を集め、必要な業務を小さく試せる実証プログラムです。

詳細はセミナーにご参加いただいた企業にお伝えをいたします。





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