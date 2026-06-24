福祉事業を展開する株式会社パーソナルサポート(所在地：札幌市白石区、代表取締役：音喜多 孝)は、好評につき満室が続く「すまいるハウス」シリーズの最新施設として、1DKの完全個室で自分らしい暮らしを実現するマンション型障がいグループホーム「すまいるハウス三番館」を2026年7月1日(水)、札幌市白石区にオープンいたします。





「障がいグループホームすまいるハウス三番館」

詳細URL： https://personal-support.co.jp/smile-house3/





障害者向けグループホーム「すまいるハウス三番館」





■すまいるハウス三番館4つの特徴

1. 家具家電付きの1DKタイプへ進化した完全個室

バス・トイレ別、独立キッチン、室内洗濯機置場、エアコン、フローリング、バルコニー、モニター付きインターホン、無料Wi-Fiを完備。ベッド・冷蔵庫・洗濯機・テレビ・IHクッキングヒーター等の家具・家電も標準装備しており、入居初日から整った生活をスタートできます。

グループホームでありながら、独立したキッチンと居室を備えた1DKタイプの完全個室は、他の入居者に気を遣わず「自分のペース」で過ごせる空間です。好きな時間に料理をし、静かにくつろぎたい夜はひとりでいられる。そんな「当たり前の暮らし」を、ここから始めることができます。もちろん、ご自身の家具の持ち込みも大歓迎です。





家具家電付きの1DKタイプへ進化した完全個室





2. プロの料理人が作る、毎日3食の食事提供

食事は飲食店と提携し、プロの料理人が作ったお弁当を朝・昼・夕の3食ご提供します。本格的なおいしさはもちろん、栄養バランスにもこだわったメニューを日替わりでお届けします。

「毎日の食事を自分で用意するのが不安」「栄養が偏りがち」

そんな方にこそ、この環境が力になります。アレルギーや食事制限にも個別に対応し、食べることを楽しめる毎日を大切にしています。

また、献立表からお好きなメニューを選べるため、小さな“選ぶ習慣”が自立への一歩につながります。

さらに、「自分で料理してみたい」という気持ちを応援し、自炊に挑戦したい方にはスタッフが基本から丁寧にレクチャーします。





プロの料理人が作る、毎日3食の食事提供





3. 都心10分・静かで便利な白石の住環境

地下鉄東西線「白石」駅から徒歩7分。都心へのアクセスは約10分と抜群でありながら、日当たり良好・騒音の少ない落ち着いた住環境が広がっています。コンビニ・スーパーも徒歩圏内にあり、日々の買い物も無理なく続けられます。駅周辺には区役所・飲食店・各種メディカルクリニックも充実しており、通院や手続きの際にも困りません。





地下鉄東西線「白石」駅から徒歩7分





4. 心と体を守る健康管理サポート

服薬管理・通院同行・日々の体調チェックなど、生活面での安心をしっかりと支えます。体の調子が優れない日も、精神的に不安を感じる日も、スタッフが親身になって寄り添います。「困ったときに、頼れる人がそばにいる」―その安心感が、自立した生活への大きな一歩につながると私たちは考えています。





心と体を守る健康管理サポート





■施設概要

施設名 ： すまいるハウス三番館

所在地 ： 北海道札幌市白石区栄通4丁目2-5

開設日 ： 2026年7月1日(水)

部屋タイプ ： 全室1DKタイプ 完全個室

入居対象 ： 障害福祉サービス受給者証をお持ちの方(精神・知的・発達障害等)

家賃 ： 36,000円／月(家賃補助最大10,000円適用で実質26,000円)

食費 ： 朝・昼食400円、夕食500円

アクセス ： 地下鉄東西線「白石」駅 徒歩7分

営業時間 ： 終日

定休日 ： なし

空き部屋数 ： 5部屋

お問い合わせ： 011-850-9997 (受付：月～土 9時～18時)

info@personal-support.co.jp

HP ： https://personal-support.co.jp/smile-house/









■求人情報

新規オープンにあたって、株式会社パーソナルサポートではスタッフを募集しています。シフト制で未経験でも活躍できるオープニングスタッフとして、福祉や療育に興味がある方、柔軟な思考をお持ちの方、周りと協力して働ける方、新しいことに挑戦することが好きな方を歓迎しています。30代40代の女性や主婦の方が活躍中です。









■会社概要

商号 ： 株式会社パーソナルサポート

代表者 ： 代表取締役 音喜多 孝

所在地 ： 〒003-0021 札幌市白石区栄通3丁目3-24 第二太田ビル2階-B

設立 ： 2014年3月

事業内容： 障がい者共同生活援助事業

資本金 ： 300万円

URL ： https://personal-support.co.jp/