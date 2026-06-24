株式会社 日本教育クリエイト(所在地：東京都新宿区、代表取締役：鳥居 敏)は、2026年7月に愛知県およびオンラインにて外国人介護職員育成セミナーを実施いたします。





外国人介護職員を受け入れているものの、「どのように育成すればよいかわからない」「国家試験合格までの道筋が見えない」「法人として支援体制を整備したい」といったお悩みはありませんか。

本セミナーでは、外国人介護職員の受け入れ後から介護福祉士国家試験合格までの育成プロセスをわかりやすく解説します。育成の全体像や必要な手続き、活用できる制度について学びながら、他法人の取り組み事例も共有いただけます。

外国人介護職員が安心して成長できる環境づくりのヒントを得られるセミナーです。





【詳細はこちらから】

https://x.gd/FQ5Y4





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■このような方におすすめ

・外国人介護職員の育成担当者

・施設長、管理者

・人事、教育担当者

・外国人介護職員の受け入れを検討している法人担当者









■セミナー内容

・介護福祉士国家試験合格までのロードマップ

いつ、何をすればよいのかをわかりやすく解説します。





・実務者研修の受講料負担を軽減する給付金制度

活用できる支援制度についてご紹介します。





・国家試験受験に必要な手続き

受験予定の職員へそのまま説明できる内容をお伝えします。





・法人交流セッション

他法人の取り組みや現場の課題を共有し、情報交換を行います。









■開催概要

・対面開催(定員20名先着順)

日時 ：2026年7月9日(木)16:00～17:00

申込締切：7月6日(月)

開催場所：三幸福祉カレッジ名古屋駅前教室

所在地 ：愛知県名古屋市中村区名駅3-13-24 第一はせ川ビル5階

参加費 ：無料





・オンライン開催

(1)2026年7月6日(月)16:00～17:00

申込締切：7月1日(水)





(2)2026年7月14日(火)16:00～17:00

申込締切：7月9日(木)





【お申込はこちら】

https://x.gd/rTz9D

参加申込は、上記申込ページから受け付けています。





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■会社概要

株式会社 日本教育クリエイト

代表者 ： 代表取締役 鳥居 敏

所在地 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト7階

設立 ： 1975年10月

事業内容： ＜人材サービス事業＞

医療・福祉に特化した人材紹介・人材派遣・委託事業の運営

＜生涯学習事業＞

医療事務・介護職員初任者研修・介護福祉士実務者研修・

登録販売者受験対策講座・カラーコーディネーター等、

医療・福祉・薬剤・カラーに特化した生涯学習事業

＜法人向け研修事業＞

医療・福祉に特化した法人向け研修事業

＜レセプト点検サービス事業＞

レセプト点検にIT技術を導入することで、業務効率化＆収益改善を支援

＜ITソリューション事業＞

SI・DX推進をはじめ、専門性の高いシステムエンジニアの

派遣・紹介を通じて、IT課題をトータルに支援

＜HR事業＞

医療に特化した採用支援・定着支援等、人材戦略をトータルに支援

＜福祉サービス第三者評価事業＞

質の高い福祉サービスの実現を目指し、専門的な評価を通じて

事業所の改善と信頼性向上を支援

資本金 ： 5,000万円

URL ： https://www.nk-create.co.jp/