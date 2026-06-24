株式会社天山(所在地：福岡県太宰府市、代表取締役：江口 義浩)は、太宰府参道の本店・横をリニューアルし、新たにフレッシュフルーツ専門ブランド「FRESH FRUIT TENZAN」を、2026年6月27日(土)にグランドオープンいたします。





これまで「鬼瓦最中」や、福岡県産ブランド苺「あまおう」の等級DXで大粒サイズのみを使用した「あまおう苺大福最中」で、国内外の観光客に数多くの“驚き”を提供してきた天山。2025年11月には西日本シティ銀行様とのコラボレーションによる「太宰府ぷりん」を成功させるなど、伝統を守りながら常に新しい挑戦を続けてきました。





今回のリニューアルでは、福岡県産を中心とした地元の旬のフルーツを贅沢に使用し、果実本来のおいしさを楽しめるフレッシュフルーツ専門ブランド「FRESH FRUIT TENZAN」をオープンします。フルーツを通じてお客様に驚きをお届けするとともに、太宰府参道に新たな食べ歩きの楽しみ方を提案します。





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■ 「ゴクゴク巡る、とびきりの果実体験！」生搾りミックスジュース

フレッシュフルーツ天山の看板メニューは、16オンス(約470ml)の大容量「生搾りミックスジュース」です。カップいっぱいにカットフルーツを詰め込んだ、見た目にも楽しい一杯をご提供します。





生搾りミックスジュース





● 見て選ぶ楽しさ

店頭に並ぶ色とりどりのフルーツカップの中から、お客様ご自身でお好みの一杯をお選びいただけます。





● 目の前で仕上げるライブ感

お客様が選んだフルーツカップを、その場でブレンダーにかけてご提供。フルーツを選ぶ楽しさと、目の前でジュースが完成するライブ感をお楽しみいただけます。





● 地元の旬を味わう

福岡県産を中心に、地元の旬のフルーツを厳選。その時期に最もおいしい果実を使用し、季節ごとの味わいをお届けします。









■ 「FRESH FRUIT TENZAN」美味しさの秘密

1. 圧倒的な旬素材： 「本物」にこだわる天山の目利きで甘さと香りがピークの果実のみを使用。

2. 青果のプロとの絆： 信頼できる卸業者、生産者さんとの密なコミュニケーションによって開拓した独自の仕入れルートで直接連携し、希少なフルーツも確保。

3. 素材の甘さをそのままに： 余計な加工をせず、果実本来の糖度を活かしているため、大容量でも最後まで飲み飽きません。フルーツに自社開発の自然な甘さを追求したシロップをわずかに加えてご提供いたします。

4. 驚くほどのボリューム感： 一般的なジュースバーの約2倍サイズ。一口目から「ゴクリ」と喉を鳴らす満足感を提供し、幸せの本物果実体験を長く味わっていただけます。

5. 伝統技術の継承： 和菓子職人として培った「素材の良さを引き出す力」をフルーツに応用。

6. 遊び心あるデザイン： 天山のシンボル・鬼瓦が果物の帽子を被った、思わずSNSに載せたくなる新ロゴ。

7. 太宰府参道でのリフレッシュ： これまで大宰府参道には梅が枝餅をはじめ、食べるスイーツなどは多くあった一方で、飲みながら体験できる商品が少なく、これまでもお客様から求められることも度々ありました。今回の大宰府散策中の渇いた身体に、とびきり贅沢な潤いを届けます。





色とりどりの冷凍ショーケース





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■ 店舗概要

ブランド名： FRESH FRUIT TENZAN(フレッシュフルーツ天山)

オープン日： 2026年6月27日(土)

所在地 ： 〒818-0117 福岡県太宰府市宰府2-7-12(天山本店 併設)

営業時間 ： 10：00～17：00

定休日 ： 不定休

電話番号 ： 080-8951-0808

アクセス ： 西鉄電車(西鉄太宰府線) 太宰府駅より徒歩約3分

Instagram ： https://www.instagram.com/freshfruit_tenzan/

公式サイト： https://monaka-de.com/









■ 会社概要

会社名 ：株式会社天山

代表者 ：代表取締役 江口 義浩

本社所在地：〒818-0117 福岡県太宰府市宰府2-7-12

事業内容 ：菓子(食品)の製造・販売業

TEL ：092-403-3990

FAX ：092-403-3991









■ 株式会社天山について

25年以上にわたり、太宰府参道で「鬼瓦最中」をはじめとする和菓子を提供。 「天山」という名には「これ以上、この上ない喜びを提供する」という想いが込められています。食を通して伝統的な技術を大切にしながら、今の時代に合った「驚き」を創造し続けています。





太宰府参道で飲み歩き





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