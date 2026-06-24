健康食品・サプリメントの企画・製造・販売および輸出入等を行う株式会社トータルヘルスコンサルティング（本社：東京都千代田区東神田、代表取締役社長：森重一雄）は、過酷な環境下で市民の命を守る消防隊員向けに2026年6月2日（火）に熱中症対策セミナーを横浜市消防局 青葉消防署にて開催しました。 本セミナーでは、本格的な夏季の到来を前に、火災出動や救助活動など極限の高温環境下で任務にあたる消防隊員の安全とパフォーマンス維持を目指し、英国生まれの革新的な「Precision Fuel & Hydration（プレシジョン フューエル アンド ハイドレーション）」の製品を用いた科学的な熱中症対策のアプローチを案内いたしました。

■セミナー開催の背景と目的

消防隊員は、通気性が制限された重厚な防火衣や装備を着用して活動するため、体内熱がこもりやすく、一般的な環境下よりも熱中症のリスクが著しく高まります。また、一度の出動で大量の発汗を伴うため、単なる「水分補給」だけでは不十分であり、汗によって失われる「ナトリウム（塩分）」を的確に補う必要があります。 人間が汗から失うナトリウム量には最大で12倍もの個人差（1リットルあたり200mg～2,400mg）があるという科学的データに基づき、本セミナーでは、隊員一人ひとりの発汗特性に合わせた「電解質補給戦略」の重要性を解説。現場での重症化防止と迅速な疲労回復を実現するための実践的な知識を提供しました。

汗に含まれる塩分（ナトリウム）濃度を測定できる発汗テスト（スウェットテスト）を横浜市消防局青葉消防署員2名に実施してもらいました。

■セミナー内容と「Precision Fuel & Hydration」の活用

セミナーでは、発汗と脱水が身体機能（判断力、持久力など）に与える影響を解説した上で、汗によって失われる電解質を適切な量摂取しないと、熱中症やけいれん、足がつるといった症状が引き起こされる可能性があることを説明し、発汗テスト（スウェットテスト）を受けていただいた方には、結果に合わせて当社が日本総代理店を務める「Precision Fuel & Hydration」製品の最適な補給プランをご紹介いたしました。

【主なセミナー内容】

● 人が活動する上で、欠かせない「必須栄養素」の重要性 ● 「水分補給」ではなく「電解質（ナトリウム）補給」の重要性 ● 水だけを飲むことで引き起こされる「低ナトリウム血症」の危険性 ● 汗に含まれるナトリウム量は、個人差が12倍もあり、自分自身の汗で「損失するナトリウム量の数値」を知っておくことの重要性 ● 「熱中症」と「低ナトリウム血症」の違いと「電解質」について ● 消防士のための「暑熱順化トレーニング」低負荷アプローチのご紹介

■開催概要

日時： 2026年6月2日（火）14:00～15:30 会場： 横浜市消防局 青葉消防署（神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町３３－１） 対象： 青葉消防署 職員 講師： 医療法人財団 興学会 代表理事 小野芳司 株式会社トータルヘルスコンサルティング 愛川ひかる 株式会社ニシヤマ 江尻 海

■今後の展望

株式会社トータルヘルスコンサルティングは、今回の青葉消防署での取り組みをモデルケースとし、今後も全国の自治体消防、警察、自衛隊などの公安職をはじめ、建設現場や工場といった酷暑環境下での労働災害防止を目指す企業に対し、科学的根拠に基づいた熱中症対策セミナーおよびソリューションの提供を拡大してまいります。

▼Precision Fuel & Hydration SWEAT TESTS（スウェットテスト）YouTube動画 https://pfandh.jp/sweat-test ▼Precision Fuel & Hydration 日本公式サイト https://pfandh.jp/ ▼熱中症対策特設サイト https://pfandh.jp/heatstroke_lp/

■会社概要 商号：株式会社トータルヘルスコンサルティング 代表取締役：森重一雄 所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-5 東神田ビル8階 設立：平成14年5月2日 事業内容：スポーツ関連事業、食品輸入事業、歯科医療事業、サプリメント事業、美容健康事業 WEB事業、出版事業、広告代理店事業 URL ： https://thcjapan.com/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】 株式会社トータルヘルスコンサルティング TEL：03-3526-3081