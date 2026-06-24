パティシエ歴27年、お菓子教室を17年間続け、延べ1万人以上にお菓子作りを伝えてきた手塚郁実(Atelier Sucre Epice代表)は、2026年9月10日、東京都豊島区駒込・染井銀座商店街に洋菓子店「おかしやシュクエピ」をオープンいたします。





おかしやシュクエピで販売予定の焼き菓子とタルト(写真はイメージ)





開業に向けて実施しているクラウドファンディングでは、現時点(6月22日)で支援者3223人、支援総額207万円を達成しました。現在も2026年6月30日まで支援を受け付けており、地域の方々や生徒様から多くの応援をいただいています。









【大塚の実家の台所から始まった17年間】

手塚は2009年、大塚の実家の台所でお菓子教室をスタートしました。その後、駒込駅近くのマンションの一室へ移転し約5年間活動。さらに西ヶ原のアトリエへ拠点を移し、約10年間、お菓子教室・販売・レシピ開発を続けてきました。





教室では延べ1万人以上の方へお菓子作りの楽しさと技術を伝え、多くの生徒やお客様とのつながりを築いてきました。その一方で、「いつか地域に根差したお店を持ちたい」という思いを長年抱き続けてきました。





いいづなりんごスイーツコンクール優勝作品





【なぜ染井銀座商店街だったのか】

今回出店する染井銀座商店街は、手塚自身が長年親しんできた地域です。大塚、駒込、西ヶ原と活動拠点を移しながらも、この地域で暮らし、多くのお客様と出会ってきました。そのため実店舗を持つなら、地域の方々が日常的に利用する商店街で開業したいと考えていました。





また近年、この地域では長く親しまれていた洋菓子店が閉店し、「近くでケーキを買える店が少なくなった」という声も聞かれています。お菓子を通じて地域の日常に寄り添い、商店街のにぎわいづくりにも貢献したいと考えています。









【染井吉野発祥の地から、桜をテーマに発信】

店舗がある駒込は、ソメイヨシノ発祥の地として知られています。「おかしやシュクエピ」では、店舗デザインやパッケージにも桜を取り入れ、地域の魅力をお菓子とともに発信していく予定です。





商品はフランス菓子をベースにした焼き菓子を中心に展開します。









【主な商品(一例)】

・プリン ： 486円(税込)

・クロワッサン ： 346円(税込)

・お誕生日ケーキ： 3,600円～(税込)





コンセプトは「Beginning of Happiness」～小さなお菓子から始まる幸せ～。

忙しい日々の中で、ほっと一息つける時間を届けるお菓子屋を目指しています。









【クラウドファンディングは6月30日まで実施中】

開業準備資金を募るクラウドファンディングは、2026年6月30日まで実施しています。









【主なリターン】

・染井銀座商店街ゆかりの商品とシュクエピ商品または商品券セット：5,000円、5,500円

シュクエピが出店する「染井銀座商店街」のお店とコラボした、特別な商店街応援セットです。

・シュクエピ焼き菓子セット ：5,000円、10,000円

・オープン後に利用できる商品券：5,000円、10,000円





※商品券はクラウドファンディング期間中のみ購入できる限定リターンです。

開業前から地域のお客様とのつながりが生まれており、限定リターンを通じてオープンへの期待も高まっています。









【クラウドファンディング概要】

プロジェクト名 ： 「東京・駒込に焼き菓子メインの小さなお菓子屋を作りたい」

募集期間 ： 2026年6月30日まで

現在の状況 ： 支援者数223人、支援総額207万円達成

プロジェクトURL： https://camp-fire.jp/projects/942217/view









【店舗概要】

店舗名 ： おかしやシュクエピ

所在地 ： 東京都豊島区駒込6-29-13(染井銀座商店街内)

アクセス ： JR・東京メトロ南北線「駒込」駅より徒歩10分

東京メトロ南北線「西ヶ原」駅より徒歩9分

オープン予定日： 2026年9月10日

営業予定日 ： 木・金・土(月1日曜日)

営業時間 ： 11：00～18：30

事業内容 ： 洋菓子製造販売

Instagram ： @sucre_epice

https://www.instagram.com/sucre_epice/

ホームページ ： https://sucre-epice.com/

オンラインショップ： https://sucre-epice.stores.jp/





「おかしやシュクエピ」の店舗外観イメージパース。木目を基調としたシックな佇まいで、店頭には自動販売機の設置も予定。

出店先となる豊島区駒込の「染井銀座商店街」に位置する店舗外観。かつて地域で親しまれた景観に、新たなお菓子屋として息を吹き込む。

2026年9月のオープンに向けて着々と進む、新店舗の内装工事の様子。





【代表プロフィール】

手塚 郁実(てづか ゆみ)

パティシエ歴27年。辻調理師専門学校卒業後、フランスで研修。「菓子工房オークウッド」オープニングスタッフ、「銀座ミキモトラウンジ」シェフを経て独立。2009年より「Atelier Sucre Epice」を主宰し、お菓子教室・販売・レシピ開発を行う。教室歴17年、延べ1万人以上を指導。





「おかしやシュクエピ」代表の手塚 郁実。パティシエ歴27年、お菓子教室を17年間主宰し、これまでに延べ1万人以上を指導。





■ 主な受賞歴

2025年 ： ジャパンケーキショー ギフト菓子部門 大会会長賞受賞

2021年 ： いいづなりんごスイーツコンクール 優勝・町民賞W受賞

2020年・2024年： ブコクリームチーズコンテスト 焼菓子部門 準優勝

2019年 ： メープルスイーツコンテスト 優秀賞