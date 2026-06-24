創業115年超の老舗レイングッズメーカーであり、傘の累計販売1,000万本以上の実績を誇る株式会社丸十コーポレーション(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：林 拓)が展開する自社ブランド「weer(ウェア)」のエントリーライン「weer Lite(ウェア ライト)」より、高遮熱性生地を使用した『weer Lite 遮熱日傘』を2026年7月1日(水)より発売いたします。





長くなる夏に必要なのは「高遮熱」





これに先立ち、本日2026年6月24日(水)より、Amazonおよび楽天市場「weer公式オンラインストア」にて先行予約販売を開始いたします。





記録的な猛暑が予想される今年の夏に向け、単なる「日よけ」ではなく、確かな「遮熱効果(涼しさ)」を徹底的に追求しました。長年の歴史で培った厳格な品質管理体制のもと、高い機能性と日常に溶け込むデザインを両立した日傘を一足早くお届けいたします。









■ 開発の背景：深刻化する「猛暑」と、日傘に求められる「涼しさ」

近年、夏の気温上昇は過酷さを増し、熱中症対策は外出時の最重要課題となっています。もはや日傘は紫外線対策(UVカット)のためだけではなく、「いかに涼しく移動できるか」という遮熱性が強く求められています。

そこで、天候とともにある日常を支える企業として、優れた高遮熱性生地を採用。強烈な日差しと熱を強力に遮断し、まるで“木陰を持ち歩く”ような快適さを提供する新商品を開発いたしました。









■ 新商品の特長

1. 【圧倒的な遮熱性】国内検査機関で実証された「表面温度差20℃」

遮熱性最高ランク「S65+」を証明





weer Liteが採用する「高遮熱性生地」が、太陽光と熱を強力にシャットアウト。国内の検査機関による試験において、光を照射して30分経過後に、ブランク(遮るものが何もない状態)と比較して表面温度差が20℃という確かな遮熱効果が実証されており、ジリジリとした真夏の熱線から身体を守ります。





2. 遮光率100％・UVカット率100％(UPF50+)

遮光率、UVカット率共に100％





「完全遮光(遮光率100％)」の生地を採用。紫外線遮蔽率(UVカット率)も「100％(UPF50+)」を誇り、真夏の強い日差しから肌や目を徹底的に守ります。





3. 急な雨にも安心の「撥水度4級」

晴れの日だけでなく、夏の変わりやすい天気にもこれ1本で対応できる晴雨兼用仕様です。「撥水度試験4級」をクリアした優れた水弾きに加え、丈夫な6本骨構造で急な雨や風にも強く設計されています。





4. 毎日持ち歩きたくなる、性別を問わず使いやすいスマートなデザイン

全3色のカラーバリエーション





重さは約261g、折りたたみ時は約28cmと、カバンに入れてスマートに持ち歩ける設計です。「ホワイト、ベージュ、ライトブルー」の爽やかでシンプルなカラー展開は、男女問わずどんなコーディネートにも自然に溶け込みます。





5. 老舗メーカーが誇る「ダブルチェック体制」の安心品質

生産工場での検品に加え、日系検品会社による第三者検品のダブルチェック体制





累計販売1,000万本以上を手掛ける115年企業のノウハウを注入。生産工場での検品に加え、日系検品会社による第三者検品のダブルチェック体制を敷いており、見えない部分まで品質と安全性を担保しています。









■ 商品情報

名称 ：weer Lite 遮熱日傘

販売料金 ：3,980円(税込)

親骨サイズ ：55cm(開いた時の直径：97cm／折りたたみ時の長さ：約28cm)

重量 ：約261g

素材 ：ポリエステル100％

カラー ：全3色(ホワイト、ベージュ、ライトブルー)

機能 ：遮熱性マイナス20℃(30分後最大／※ブランク比較)、

遮光率100％、UVカット率100％(UPF50+)、

晴雨兼用(撥水度4級)、耐風(6本骨)

先行予約開始日：2026年6月24日(水)(Amazon、楽天市場にて受付)

正式発売日 ：2026年7月1日(水)

発送予定 ：2026年7月上旬より順次発送

(※各ECモールのシステムおよび倉庫への入庫状況により、

在庫反映やお届け時期が前後する場合がございます)





【取扱い・先行予約場所】

・楽天市場「weer楽天市場店」

https://item.rakuten.co.jp/weer-online-store/weerlite_e_at_heatshielding/





・Amazon「weer公式ストア」

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H2CB1WL4





・weer公式オンラインショップ

https://www.weer-japan.com/products/weer-lite-umbrella-at-heat_shielding/









■ 「weer Lite(ウェア ライト)」とは

weer Liteロゴ





weer Liteは、weerの思想を体感できるエントリーモデル。スマートな設計と手に取りやすい価格でブランドの“入口”を担います。“ちょうどいい安心”をお届けするファッションギアです。









■ 株式会社丸十コーポレーションについて

株式会社丸十コーポレーションは、1911年に大阪・南久宝寺町で小間物問屋として創業しました。

時代の変化とともに取り扱い商品を進化させ、戦後はビニール製品やレイングッズへと事業領域を広げ、現在ではレインウェア・傘を中心とする天候関連商品の専門メーカーとして歩んでいます。

創業当初から一貫しているのは、「暮らしに寄り添う道具を誠実につくる」という姿勢です。

日常の中で何気なく使われるものだからこそ、壊れにくく、扱いやすく、価格と品質のバランスが取れていること。

そして、見えない部分まで手を抜かないこと。

長年のOEM生産で培ってきた設計力と品質基準、生産現場との連携体制、日系検品会社による第三者検品体制。

これらはすべて、株式会社丸十コーポレーションが積み重ねてきたものづくりの土台です。

伝統を守るだけではなく、その時代の暮らしに合う形へと変化させ続けること。

株式会社丸十コーポレーションは、天候とともにある日常を支える企業として、これからも“価値で選ばれるスタンダード”を追求していきます。









■ 会社概要

商号 ： 株式会社丸十コーポレーション

代表者 ： 代表取締役社長 林 拓

所在地 ： 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1-6-13

創業 ： 1911年(明治44年)

設立 ： 1966年(昭和41年)1月12日

資本金 ： 5,000万円

事業内容： レイングッズ製造輸入販売

レインウェア・傘を中心とする天気に関する商品全般

URL ： https://maruju-corp.co.jp/

https://www.weer-japan.com/