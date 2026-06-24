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日本映画大学が8月13日〜16日に「こども映画大学」を開催 ― 夏休みは大学生といっしょに映画づくりにチャレンジ！
日本映画大学（川崎市麻生区）は8月13日（木）〜16日（日）まで、麻生区在住・在学の小学4〜6年生を対象とした「こども映画大学〜夏休み映画づくり〜」を開催する。この取り組みは、同大と川崎市麻生区、イオンシネマ新百合ヶ丘が、地域連携事業として共催するもの。小学生らが学生らとともにシナリオ作りから撮影・編集を経て映画を制作し、完成した作品をイオンシネマ新百合ヶ丘の大スクリーンで発表する。要事前申し込み、定員20名（申し込み多数の場合は抽選）。参加費無料。
日本映画大学では、地域社会との関わりの中で、地域の人材育成に資する活動（域学連携）に取り組んでいる。
「こども映画大学〜夏休み映画づくり〜」は、2011（平成23）年度に行政との連携事業「映画づくり体験」としてスタート。現在は日本映画大学の授業科目「こども映画教育II」とコラボした域学連携事業として実施している。
同イベントは、受講する学生と地元の小学生たちが、シナリオ作りから撮影・編集・発表会進行までの映画づくりを共に学び、作品を完成させるもの。完成した映画は、最終日にイオンシネマ新百合ヶ丘の大スクリーンで、参加者の家族らを招待して上映される。
学生らと小学生が主体的に対話し、共に学び合うことで、豊かな創造力と表現力が生まれ、協同してものづくりを行うことで、他者への思いやりやチームワークを育むことが期待される。概要は下記の通り。
◆「こども映画大学〜夏休み映画づくり〜」概要
【日 程】 8月13日（木）〜16日（日）
【場 所】
・日本映画大学白山キャンパス（川崎市麻生区白山2-1-1）
・イオンシネマ新百合ヶ丘（川崎市麻生区上麻生1-19-1イオンスタイル新百合ヶ丘6F） ※8月16日（日）のみ
【対 象】
川崎市麻生区在住または在学の小学4〜6年生（4日間参加可能な方）
※お子さまのみの参加となります。最終日の上映会は家族で鑑賞可能です。
【参加費】 無料
【定 員】 20名
【申 込】
川崎市麻生区ウェブサイト（下記URL）より申し込み
https://www.city.kawasaki.jp/asao/page/0000166387.html
・応募締切：7月23日（木） ※応募多数の場合は抽選。結果は7月24日（金）頃にメールで通知。
【共 催】 日本映画大学、麻生区役所、イオンシネマ新百合ヶ丘
【後 援】 川崎市教育委員会、NPO法人しんゆり・芸術のまちづくり「映像のまち・かわさき」推進フォーラム
【公式WEBサイト】こども映画大学
https://kodomoeigadaigaku.com/
（関連記事）
・日本映画大学が8月14日〜17日に「こども映画大学」を開催 ― 夏休みは大学生といっしょに映画づくりにチャレンジ！（2025.06.24）
https://www.u-presscenter.jp/article/8434
▼本件に関する問い合わせ先
日本映画大学 総務部 地域社会連携担当
TEL：044-951-2511（代表）
メール：chiiki@eiga.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
「こども映画大学〜夏休み映画づくり〜」は、2011（平成23）年度に行政との連携事業「映画づくり体験」としてスタート。現在は日本映画大学の授業科目「こども映画教育II」とコラボした域学連携事業として実施している。
同イベントは、受講する学生と地元の小学生たちが、シナリオ作りから撮影・編集・発表会進行までの映画づくりを共に学び、作品を完成させるもの。完成した映画は、最終日にイオンシネマ新百合ヶ丘の大スクリーンで、参加者の家族らを招待して上映される。
学生らと小学生が主体的に対話し、共に学び合うことで、豊かな創造力と表現力が生まれ、協同してものづくりを行うことで、他者への思いやりやチームワークを育むことが期待される。概要は下記の通り。
◆「こども映画大学〜夏休み映画づくり〜」概要
【日 程】 8月13日（木）〜16日（日）
【場 所】
・日本映画大学白山キャンパス（川崎市麻生区白山2-1-1）
・イオンシネマ新百合ヶ丘（川崎市麻生区上麻生1-19-1イオンスタイル新百合ヶ丘6F） ※8月16日（日）のみ
【対 象】
川崎市麻生区在住または在学の小学4〜6年生（4日間参加可能な方）
※お子さまのみの参加となります。最終日の上映会は家族で鑑賞可能です。
【参加費】 無料
【定 員】 20名
【申 込】
川崎市麻生区ウェブサイト（下記URL）より申し込み
https://www.city.kawasaki.jp/asao/page/0000166387.html
・応募締切：7月23日（木） ※応募多数の場合は抽選。結果は7月24日（金）頃にメールで通知。
【共 催】 日本映画大学、麻生区役所、イオンシネマ新百合ヶ丘
【後 援】 川崎市教育委員会、NPO法人しんゆり・芸術のまちづくり「映像のまち・かわさき」推進フォーラム
【公式WEBサイト】こども映画大学
https://kodomoeigadaigaku.com/
（関連記事）
・日本映画大学が8月14日〜17日に「こども映画大学」を開催 ― 夏休みは大学生といっしょに映画づくりにチャレンジ！（2025.06.24）
https://www.u-presscenter.jp/article/8434
▼本件に関する問い合わせ先
日本映画大学 総務部 地域社会連携担当
TEL：044-951-2511（代表）
メール：chiiki@eiga.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/