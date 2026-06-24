こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
札幌大学が6月27日に「OPEN CAMPUS 2026」を開催 ― 体験授業やキャンパスツアーなど実施、無料送迎バス運行や遠方からの参加者への交通費補助も
札幌大学（札幌市豊平区、学長：大森義行）は、6月27日（土）にオープンキャンパスを開催。同大の学びの特徴を紹介するウェルカムガイダンスをはじめ、大学の学びを一足早く知ることができる体験授業、在学生がキャンパスを案内するキャンパスツアーなど、「サツダイ」の魅力を体感できる多彩なプログラムを実施する。参加には事前の申し込みが必要。また、札幌市内の無料送迎バス（要事前申込）や、遠方からの参加者には交通費の補助も行う（要事前申請）。
当日は、教職員や先輩学生とじっくり対話ができる「サツダイ生と話そうコーナー」「教員による専攻相談」など、同大のキーコピーである「話せる、大学。」を体感できるコーナーも多数開設。進路への不安やキャンパスライフへの疑問など、なんでも気軽に相談することができる。
高校3年生はもちろん、分野未決定の高校1・2年生、保護者の参加も歓迎している。概要は下記の通り。
■オープンキャンパス開催概要
【日 時】 6月27日（土） 12:00〜15:30 （受付開始 11:30）
【場 所】 札幌大学キャンパス（札幌市豊平区西岡3条7丁目3-1）
【対 象】 高校生（1〜2年生の参加も歓迎）、既卒者、保護者の方
【主なプログラム】
ウェルカムガイダンス／Colorful Voice in OPEN CAMPUS／体験授業／先輩の専攻紹介／札大生によるキャンパスツアー／サツダイ生と話そうコーナー／教員による専攻相談／職員による総合相談／選抜制度説明会／保護者向け説明会
【申 込】
下記ページから事前の申し込み（予約制）
https://mypage.s-axol.jp/sapporo-u/login
【参加者サポート】
・札幌市内無料送迎バス運行（要事前申込）
札幌市中心部などからキャンパス直行のバスを運行。
・交通費補助（QUOカードPay）支給（要事前申請）
北海道内・道外遠方からの参加者を対象に交通費の一部を補助。
※詳細は特設ページを参照
【特設ページ】
https://www.sapporo-u.ac.jp/prospect/event/opencampus.html
●過去の参加者（3月、5月）のアンケートコメント
《高校生のコメント》
・とても施設が充実しているなと思いました。
・大学に来てみて設備や説明、体験授業を受けられて良かったです。
・キャンパスがとても広くて充実していると思いました。札幌大学学んでみたいと思いました。
・先生や生徒さんが暖かく歓迎して下さったり、わからないことを沢山教えてくださりとても助かりました。そして楽しかったです！
《保護者のコメント》
・思っていたより専門的なことを学べそうだと思いました。
・大学に入ってからの活動や専攻、学校の雰囲気も分かり、入試や学費の事も聴けて参加してよかったです。就職の事に関しても、学生の事を凄く考えてくれていると感じました。ありがとうございました。
・初めて参加しましたが、素敵な大学でした！生徒さんはみなさん元気で、とても感じが良かっです！（コメントは原文ママ掲載）
▼本件に関する問い合わせ先
札幌大学入学センター
TEL：0120-15-3201
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
高校3年生はもちろん、分野未決定の高校1・2年生、保護者の参加も歓迎している。概要は下記の通り。
■オープンキャンパス開催概要
【日 時】 6月27日（土） 12:00〜15:30 （受付開始 11:30）
【場 所】 札幌大学キャンパス（札幌市豊平区西岡3条7丁目3-1）
【対 象】 高校生（1〜2年生の参加も歓迎）、既卒者、保護者の方
【主なプログラム】
ウェルカムガイダンス／Colorful Voice in OPEN CAMPUS／体験授業／先輩の専攻紹介／札大生によるキャンパスツアー／サツダイ生と話そうコーナー／教員による専攻相談／職員による総合相談／選抜制度説明会／保護者向け説明会
【申 込】
下記ページから事前の申し込み（予約制）
https://mypage.s-axol.jp/sapporo-u/login
【参加者サポート】
・札幌市内無料送迎バス運行（要事前申込）
札幌市中心部などからキャンパス直行のバスを運行。
・交通費補助（QUOカードPay）支給（要事前申請）
北海道内・道外遠方からの参加者を対象に交通費の一部を補助。
※詳細は特設ページを参照
【特設ページ】
https://www.sapporo-u.ac.jp/prospect/event/opencampus.html
●過去の参加者（3月、5月）のアンケートコメント
《高校生のコメント》
・とても施設が充実しているなと思いました。
・大学に来てみて設備や説明、体験授業を受けられて良かったです。
・キャンパスがとても広くて充実していると思いました。札幌大学学んでみたいと思いました。
・先生や生徒さんが暖かく歓迎して下さったり、わからないことを沢山教えてくださりとても助かりました。そして楽しかったです！
《保護者のコメント》
・思っていたより専門的なことを学べそうだと思いました。
・大学に入ってからの活動や専攻、学校の雰囲気も分かり、入試や学費の事も聴けて参加してよかったです。就職の事に関しても、学生の事を凄く考えてくれていると感じました。ありがとうございました。
・初めて参加しましたが、素敵な大学でした！生徒さんはみなさん元気で、とても感じが良かっです！（コメントは原文ママ掲載）
▼本件に関する問い合わせ先
札幌大学入学センター
TEL：0120-15-3201
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/