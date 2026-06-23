【文化財に息づく怪異と、美の世界】妖怪提灯アートイベント「奇怪夜行2026」開催！

株式会社御花

400年の歴史を受け継ぐ、日本で唯一宿泊できる国指定名勝の料亭旅館・柳川藩主立花邸 御花（所在地：福岡県柳川市新外町1番地／代表取締役社長：立花千月香）は、創業210余年の八女提灯の老舗・伊藤権次郎商店とともに、妖怪提灯アートイベント「奇怪夜行2026『万福』のCRAFCULT展」を開催します。6回目を迎える今年のテーマは「原点回帰」。立花家伝来の絵巻に伝わる怪異の史料と、柳川の地に息づく伝承文化を起点に、伝統文化とアートによって新たな体験として表現します。

本年は、100畳の大広間を彩る提灯インスタレーションをはじめ、伝統工芸とアートが交差する多彩な作品を展開します。さらに、三柱神社と北原白秋生家・記念館をサテライト会場に迎え、柳川に伝わる河童伝説や文学の世界を、夜の提灯演出によって再構成します。御花の文化財空間にとどまらず、水郷のまちを巡りながら怪異と美に出会う、奥行きのある文化体験をお楽しみいただけます。

柳川藩主立花家に伝来した「怪異」妖怪の絵巻「芸州武太夫物語絵巻」

柳川藩主立花家に伝来する「芸州武太夫物語絵巻」は、少年・稲生平太郎と妖怪たちとの三十日間を描いた、江戸時代後期の全三巻の絵巻です。恐ろしくもどこか愛嬌のある妖怪たちが、生き生きと描かれています。「奇怪夜行2026」期間中は立花家史料館にて特別展示し、日本の怪異文化の世界をご紹介します。

水郷の夜を舟で巡り、奇怪夜行へ

サテライト会場である三柱神社を楽しんだあとは、欄干橋下の船着場から舟に乗り、河童伝説が息づく夜の掘割を巡りながら御花へ。水郷柳川ならではの景色とともに、奇怪夜行の世界へと向かう特別な移動体験です。

運航予定：17:40発／18:10発／18:40発

運航会社：柳川観光開発株式会社

予約開始日・予約方法などの詳細は、後日「奇怪夜行2026」特設サイトにてご案内。

毎年満員御礼。100畳の大広間で味わう没入型「怪談会」

奇怪夜行2026の連動企画として、2026年8月7日（金）・8日（土）の2日間、「100畳間 怪談会2026」を開催します。怪談師・三木大雲氏の語りとともに、日本に受け継がれてきた怪異や人の心の奥に潜む畏れに触れる特別な二夜。静寂に包まれた100畳の大広間で、物語の気配に身を委ねる、深く記憶に残る時間をお届けします。

三木大雲氏プロフィール

京都・蓮久寺の住職。怪談を通して仏教の教えや人生観を伝える独自の活動で知られ、テレビやラジオ、講演会など幅広い分野で活躍する怪談師。怪異譚や伝承を現代に伝える第一人者として高い支持を集めており、その語りは「怖いだけではなく心に残る」と多くの人々を魅了しています。YouTubeなどでも人気を博し、全国各地で怪談会を開催しています。

開催概要 100畳間 怪談会2026

開催日：2026年8月7日（金）・8日（土）時間：19:30～21:00（18:00受付開始）

会場：柳川藩主立花邸 御花 大広間 出演：怪談師 三木大雲氏

定員：各日100名／料金：一般 8,500円（税込）※未就学児入場不可

奇怪夜行2026『万福』のCRAFCULT展 イベント概要

予約する :https://livepocket.jp/e/fis-g

開催日：2026年8月13日（木）～16日（日）／21日（金）～22日（土）【計6日間】

時間：18:00～21:00（最終入場20:30）

入館料：一般 1,800円／高校生 1,000円／小中学生 500円／未就学児 無料（北原白秋生家・記念館への入館には、別途800円が必要です。）

会場：柳川藩主立花邸 御花・立花家史料館

主催：伊藤権次郎商店、柳川藩主立花邸 御花／企画：株式会社CRAFCULT ／協力：公益財団法人立花家史料館 協賛：西日本鉄道株式会社

特設サイト：https://ohana.co.jp/lp/kikaiyako-2026/

伊藤権次郎商店

福岡県八女市にある創業210年の老舗ちょうちん屋。重要文化財や神社仏閣などの装飾用の提灯を作り続けています。8代目伊藤博紀氏は伝統を守りながらも、世界的な映画の美術セットやインテリア等に展開するなど、新たな提灯の可能性を広げる活動にも力を注いでいます。

https://www.instagram.com/chochinkozo_8/?hl=ja

CRAFCULT

CRAFCULTは、福岡県八女市にある創業210年の提灯屋「伊藤権次郎商店」の8代目・伊藤博紀が代表を務めるクリエイティブ・ユニット。https://crafcult.studio.site/ (https://crafcult.studio.site/)

立花家史料館

江戸時代を通じて柳川を治めた立花家に伝わる美術工芸品や古文書を収蔵・展示する史料館。国宝1点、重要文化財3点を含む約5万点の収蔵品を保存・管理し、立花家400年の歴史と文化を現代へ伝えています。http://www.tachibana-museum.jp/

柳川藩主立花邸 御花

旧柳川藩主 立花家のお屋敷を、今も立花家の末裔が守り続けている料亭旅館。400年の歴史・文化を受け継ぎ、現在は屋敷の全敷地7,000坪が国指定の文化財（国指定名勝）であり、日本で唯一泊まれる国指定名勝です。その文化財の新たな魅力を創出するため、既存の枠にとらわれない様々な企画を行っています。2025年1月11日に宿泊棟を全面リニューアルいたしました。

会社名：株式会社御花 ／ 本社住所：〒832-0069 福岡県柳川市新外町1番地

代表：立花千月香 ／ 事業内容：宿泊業、ブライダル事業、飲食業 https://ohana.co.jp

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社御花 広報担当：熊野

電話：080-1053-9722 ／メールアドレス：kumano@ohana.co.jp