浅草駅徒歩1分に眠る【 Google評価4.9 】の“世界一クレイジーな寿司体験”







「お寿司を食べに来たはずが、なぜか甲冑を纏い、歓声を浴びている…？」そんな魔法のような体験を提供する浅草の『陣-浅草（JIN-ASAKUSA）』。

訪れたゲストが“将軍”となり、国境を超えて天下を競う。そんな常識破りのエンタメ寿司が海外ゲストを熱狂させ、Google口コミでは評価4.9という驚異的な数値を記録しています。

日本主要メディアにはまだ見つかっていない「完全な空白地帯」として、海外から“逆輸入バズ”を巻き起こしてきた当店が、オープン1周年を機に、没入感を極めた「2大プレミアム新コース」を同時解禁。

浅草のど真ん中で、国境を超えた“将軍”たちが笑い合う。 世界が求める「体験型ダイニング」が、東京、浅草からお披露目です。

【撮影が止まらない】浅草の街を、自分だけのステージに。







＜ 将軍に変身 ＞



＜ お供を従えて ＞



＜ 観光客の注目の的 ＞



寿司を握った後は将軍に変身。お供（スタッフ）を従え、夜の雷門・浅草寺を堂々闊歩！

「シャッターチャンスがありすぎて困る」――そんな声を毎日いただきます。 店内の甲冑姿だけでなく、オプションの「 Asakusa Armor Walk （雷門フォトセッション）」では、日本を象徴する雷門を背に、まさにハリウッドスターのような特別感を体験できます。

背後に「お供（スタッフ）」を従え、ライトアップされた雷門や浅草寺の境内を堂々と闊歩するナイトウォーキングツアーは、 街行く観光客から注目を浴び、自分が主役として撮影される高揚感は、一生の思い出になること間違いありません。

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●『【Premium】SHOGUN フルコース+ Asakusa Armor Walk』

01.【体験】本格的な寿司握りレッスン： 職人の指導のもと、厳選されたネタで本格的な寿司握りに挑戦。

02.【興奮】戦国フードバトル： 高級食材の食べ比べクイズや、日本刀を使った職人のパフォーマンス。

03.【変身】本物の甲冑レンタル： コース終了後、店内で本物の「将軍の甲冑・兜」を身に纏い武将姿へ。

04.【出陣】浅草ナイトウォーク（目玉）： お供（スタッフ）を従え、ライトアップされた夜の雷門や浅草寺の境内を闊歩する、圧倒的インパクトの屋外ウォーキングツアー。

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【体験の革命】「食べる」だけの時間はもう終わり。天下を争う「陣」のフルコース









< プレミアムオープンバー >



＜ 職人のパフォーマンス ＞



< 最高級の食材をご用意 ＞



16世紀の戦国世界を独り占め。1日1組限定、究極の贅沢を味わう最上位VIPプラン

当店の「天下人フルコース」は、店内に一歩足を踏み入れた瞬間からスタートします。陣羽織を身に纏い、カウンター前の特等席で職人から直接、握り鮨のレクチャーを受け、自分の作品を食しながら、戦国クイズバトルへ。 単なる食事提供ではなく、職人・ゲスト・空間が一体となって作り上げる3時間のストーリーです。敗北すらもエンターテインメントへと昇華させ、最後には全員が最高の笑顔で「将軍」になれる体験をお約束します。

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● 『【プライベートVIP】天下人フルコース』

01.【限定】完全プライベート貸切： 1日1組限定。戦国時代をコンセプトにした贅沢な空間を完全貸切。

02.【特等席】職人技を独占：熟練の職人が目の前で魅せるダイナミックなパフォーマンスと極上の鮨を特等席で贅沢に堪能。

03.【至高】 五感で楽しむ贅沢なOMAKASEフルコース ：厳選された最上級のネタから最高級抹茶デザートまで、料理・職人技・エンターテインメントが融合した特別コース。

04.【贅沢】 最高級プレミアムオープンバー（フリーフロー）：VIPゲストにふさわしい、ビール、日本酒、ワインの他、山崎や響、ワイングラスで飲む1本2万円の超高級緑茶など、厳選された高級銘柄が揃う特別な飲み放題サービスを完備。

05.【好適】VIP・富裕層のおもてなしに： アルコールを飲まない海外の富裕層やベジタリアン、ムスリムの方々にも対応したメニュー、海外企業の接待、会食、本物志向のインフルエンサーなどにも最適な、次世代のラグジュアリー体験。

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【食のバリアフリー】誰ひとり、置き去りにしない。 ビーガンもムスリムも全員集合！







誰もが同じ感動を同じテーブルで共有できる「フードダイバーシティの聖地」を目指して

ビーガン、ハラール（ハラール対応調味料使用）、各種アレルギー。当店では「何を食べるか」よりも「誰と楽しむか」を大切にしています。 植物性由来の食材を使用した美しいビーガン寿司や、ムスリムの方も安心して召し上がれるように専用調理器具を使用して調理し、フードバトルではハラール認証の神戸牛もご用意しています 。

【メディア関係者様へ 】 貴媒体での“日本初”独占スクープ取材を歓迎します









＜ 寿司握り体験 ＞



＜ 老若男女で楽しめる＞



＜ 誰でも“将軍”になれる ＞



すでに 「浅草で将軍続出中！？」世界を驚かせる唯一無二の体験型レストラン

当店はオープン以来、100%インバウンド特化の戦略を貫いてきました。あえて国内メディアへの露出を控えていたため、現在、日本の主要メディアには一切未発見の「完全なメディア空白地帯」となっております。

すでにGoogle口コミでは200件近いコメント数の中、星4.9という圧倒的な高評価を記録しており 、海外ゲストの間ではSNSによる“逆輸入バズ”の土台が完成しています。「企画としてハズレがなく、かつ未開拓の初耳スポット」を探しているメディア様にとって、まさに今が日本初の独占取材・スクープとして取り上げていただける最高のタイミングです。

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● 取材の見どころ

【絵になる空間 】： 陣羽織を身に纏い、本格鮨を食す「食×歴史×エンタメ」の融合シーン。

【 体験の可視化 】：ゲストが将軍となり、職人と共にフードバトルを繰り広げる躍動感ある現場。

【 物語性 】：浅草の夜の街へ出陣する、「ディープな日本文化体験（Experience-based dining）」。

店内は撮影に最適な照明と構成を完備しており、貴媒体の読者・視聴者に「今すぐ行ってみたい」と思わせる画（え）を必ずお約束します。撮影・体験取材をご希望の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。貴媒体の企画として、全力でご協力させていただきます。

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【初めての方へ】体験型レストラン「陣-浅草（JIN-ASAKUSA）」とは？







＜Cool Japan＞



<店内からのスカイツリー>



< 日本刀パフォーマンス >



鎧兜や日本刀が並ぶ戦国さながらの非日常空間

『陣-浅草（JIN-ASAKUSA）』 は「普通の寿司屋じゃ物足りない！」という国内外のゲストを虜にする、世界でここだけの「寿司×侍×エンターテインメント」が融合した体験型寿司レストランです。

一歩足を踏み入れれば、そこは甲冑や日本刀、戦国時代の旗がひるがえる非日常の戦国ワールド。浅草駅から徒歩1分、店内からはスカイツリーも一望できる絶好のロケーションです。

当店の最大の特徴は、単に寿司を食べるだけでなく、お客様自身が武将の衣装を纏い、職人から本格的な握りレッスンを受け、さらに神戸牛やキャビアなどの高級食材をかけた「戦国フードクイズバトル」で将軍の座（天下統一）を目指すという、ストーリー仕立ての体験型120分フルコースです。

英語・中国語・韓国語のマルチリンガルにも対応。オープンから1年、あえて国内向け宣伝を行わなかったことで、訪れた海外ゲストのSNSや口コミだけで「Google評価4.9」を獲得した、知る人ぞ知る浅草の最先端バズスポットです。

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■ 寿司体験の様子→https://www.instagram.com/jinasakusa/tagged/

■ Google 口コミ → https://x.gd/4tEpq

■ 予約方法：公式予約サイト「TableCheck（テーブルチェック）」 https://www.tablecheck.com/shops/jin-asakusa/reserve

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※一部写真はイメージ画像を含みます。

【 店舗概要 】

陣-浅草 ＜JIN-ASAKUSA＞

■ URL：https://www.instagram.com/jinasakusa

■ 住所：東京都台東区花川戸1-10-14CREAL浅草スカイビュースクエア 4階

■ アクセス：

・東武伊勢崎線「浅草駅」徒歩約1分

・東京メトロ銀座線 「浅草駅」徒歩約3分

・都営浅草線 / 浅草駅」徒歩約5分

・つくばエクスプレス 「浅草駅」徒歩約7分

■ 営業時間：11:00～21:00

■ 定休日：不定休

■ 予約方法：公式予約サイト「TableCheck（テーブルチェック）」より承ります。 https://www.tablecheck.com/shops/jin-asakusa/reserve

■ コース受付時間

・《新》SHOGUN フルコース+ 【Asakusa Armor Walk】：18:30～21:30

・《新》【プライベートVIP】 天下人フルコース ：18:30～21:30

・SHOGUN フルコース ： 11:00～13:00／18:30～20:30

・SAMURAI フルコース ： 13:30～14:50／16:30～17:50

【 株式会社プレックスについて 】

■ 本社：〒556-002 大阪府大阪市浪速区幸町2-7-3 りそな・アルテ桜川ビル 5階

■ 代表者：代表取締役 皆戸達也

■ 設立：1996年8月

■ 電話番号：06-6568-5555（代表）

■ URL：http://prex.co.jp/

■ 事業内容：

・ レストラン経営による飲食事業

・ デリバリー事業

・ 調理加工食品の製造、販売

・ 全国有名百貨店での催事販売オンラインショップ販売

・ 店舗でのスイーツ販売