歌手・俳優・華道家として活躍する當間ローズは、遺品整理・生前整理事業を展開するゼロプラス株式会社とともに、特別コラボレーション企画として制作したYouTubeシリーズ全6本を、2026年6月24日(水)午前8時より一斉公開いたしました。





當間ローズと荒津社長 対談1





本企画では、遺品整理の現場で実際に起きている様々な現実や社会課題、そして故人や家族に込められた想いに焦点を当て、「ありがとうを未来へ。」というメッセージを発信しています。

また公開当日は、シリーズの見どころをまとめたダイジェストショート動画も同時公開いたしました。





當間ローズと荒津社長 対談2





■ 本企画のテーマ

「遺品整理の現実、そして『ありがとうを未来へ。』」

遺品整理は、単に故人の持ち物を整理する作業ではありません。

そこには、一人ひとりの人生の軌跡、家族との思い出、そして伝えきれなかった感謝の気持ちが残されています。

本シリーズでは、遺品整理の現場で実際に起きている現実を伝えるとともに、大切な人との絆や命の尊さ、そして「ありがとう」を未来へつないでいくことの大切さを、6本の動画を通じて発信します。

誰にでも訪れる「別れ」と向き合いながら、家族や人生について考えるきっかけとなることを目指しています。









■ 當間ローズ プロフィール

歌手・俳優・華道家。

ブラジル・イタリア・沖縄にルーツを持ち、音楽活動をはじめ、舞台、テレビ、ラジオ、芸術文化活動など幅広い分野で活躍。

2017年メジャーデビュー。2019年には、ブラジル文化活動への貢献、アーティストとしての活躍が評価され『FOCUS BRASIL』グランプリを受賞。2020年には『バチェロレッテ・ジャパン』出演をきっかけに全国的な注目を集める。映画・TV・ラジオなどメディアに多数出演し、現在はTBS系『ラヴィット！』NHK総合『うまい』への出演.NHKラジオ第1『地球ラジオ』レギュラーパーソナリティとして活動中。

また、静岡県日本茶大使、湖西市ふるさと大使を務めるほか、外務省ホームページで中南米の魅力を伝え、独自の芸術表現である『華道』、「ハイブリッド盆栽」を国内外で発表し、文化・芸術活動にも力を注いでいる。

さらに、「薔薇色の人生プロジェクト」を立ち上げ、特別支援学校や外国人学校などで、ロスフラワーを通して、講演活動を行い、異文化共生や多様性への理解、個性は魅力で有る事を広げる活動にも積極的に取り組んでいる。差別のない社会の実現を目指し、日本語・英語・スペイン語・ポルトガル語の4カ国語を駆使して、日本の素晴らしい文化や伝統の魅力を国内外へ発信し続けている。









■ 動画一覧

【當間ローズコラボ企画 Vol.1】 https://youtu.be/nrdJviNE1ZQ





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【當間ローズコラボ企画 Vol.2】 https://youtu.be/jEUwDpQgf8k





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【當間ローズコラボ企画 Vol.3】 https://youtu.be/XIFVKHLGZg4





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【當間ローズコラボ企画 Vol.4】 https://youtu.be/AfGkNcYBIUU





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【當間ローズコラボ企画 Vol.5】 https://youtu.be/tY_deUHwwX0





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【當間ローズコラボ企画 Vol.6】 https://youtu.be/90fX0pmnYvA





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※ダイジェスト版ショート動画 https://youtube.com/shorts/W1k2gjF5xGQ









■ 関連リンク

當間ローズ公式ホームページ

https://www.toumarose.com





當間ローズInstagram @toumarose_official

https://www.instagram.com/toumarose_official?igsh=MXU0dnppMDhwYTE1&utm_source=qr





ゼロプラス株式会社

https://zeroplus-info.com