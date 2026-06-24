東京臨海広域防災公園では、2026年8月1日（土）・2日（日）に、「空を見上げてIN 東京」を開催します。 「空を見上げて」は、被災した子どもたちを元気づけようと、2011年8月に岩手県大船渡市から始まり、これまでに日本各地で延べ41回開催されました。東日本大震災の風化防止を目的に、東京では2013年から始まり、今年で12回目の開催となります。 このイベントでは、事前申込で、ロープで係留した熱気球に体験搭乗することができます。地上10～20メートルの高さまで浮かび上がり、普段は見ることができない景色を楽しむことができます。 また会場では、ハンググライダーのVR体験や小型機・パラモーターの展示も行います。 是非、東京臨海広域防災公園にお越しください。

実施概要

名称

東日本対震災復興支援熱気球イベント 第4１回空を見上げてIN東京

日程

2026年8月1日（土）・2日（日）

場所

東京臨海広域防災公園 多目的広場

主催

東京臨海広域防災公園 特定非営利活動法人 熱気球運営機構

共催

一般財団法人 日本航空協会

協力

本田技研工業株式会社・JAグループ佐賀

内容

熱気球体験搭乗（係留）

時 間：6:30～9:00 定 員：各日400名程度 申 込：事前予約制 2026年7月1日（水） 9：00～申込開始 参加費：大人（中学生以上）3,000円 子ども（小学生） １,500円 未就学児 500円

事前予約：以下の予約フォームよりお申込みください。 （右記ボタンからもお申込みいただけます） ＜予約フォームのURL＞ https://select-type.com/rsv/?id=W6IuJVZJP60&c_id=139904&mode=1&ym=2026-08&w_flg=1

https://select-type.com/rsv/?id=W6IuJVZJP60&c_id=139904&mode=1&ym=2026-08&w_flg=1

※参加費の一部は東日本大震災の復興活動を行っている団体に寄付されます。 ※当日の天気（雨・風）により急遽搭乗を中断・中止することがあります。 ※搭乗・申込の注意事項は予約フォームに記載しております。ご一読ください。 ※熱気球には、妊娠中の方はご搭乗できません。 ※当日会場での申込は承っておりません。

熱気球教室



時 間：10:00～10:30 定 員：なし 申 込：不要 参加費：無料 ※搭乗はできません

ハンググライダーVR体験

時 間：7:30～9:30 定 員：30名まで 申 込：当日先着順 参加費：無料 対 象：小・中学生

小型飛行機等の・展示

時 間：7:30～9:30 参加費：無料

模型飛行機教室

時 間：7:30～9:30 定 員：50名まで 申 込：当日先着順 参加費：無料 対 象：小学生

アクセス

りんかい線「国際展示場」下車 徒歩４分 ゆりかもめ「有明」下車 徒歩２分 ※会場には一般来園者用の駐車場がありません。公共交通機関をご利用ください。

お問い合わせ

東京臨海広域防災公園 TEL：03-3529-2180