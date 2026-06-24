株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が運営するキュレーションストア「CAViAR PRODUCTS（キャビアプロダクツ）」は、韓国発ライフスタイルブランド「MERRYFRIDAY（メリーフライデー）」との初となるコラボレーションアイテム「Merry Coaster（メリーコースター）」を2026年7月1日（水）より発売いたします。

韓国発の「MERRYFRIDAY」は、鮮やかな色彩と独創的なデザインが特徴のジャガード織スローケットブランド。日本上陸後まもなく開催されたPOPUPイベントでは完売商品が続出するなど、多くの支持を集めています。今回のコラボレーションでは、そんな「MERRYFRIDAY」の魅力をより身近に楽しめるアイテムとして、日々の暮らしに取り入れやすいコースターを企画しました。

もっと気軽に、暮らしに取り入れてほしくて

スローケットは魅力的だけれど、サイズも価格も決して小さなアイテムではありません。だからこそ今回目指したのは、もっと気軽に「MERRYFRIDAY」の世界観に触れられるプロダクト。 手のひらサイズのコースターにすることで、テーブルやデスク、ベッドサイドなど日常のあらゆる場所でブランドのデザインを楽しめるアイテムに仕上げました。

小さいけれど、しっかりMERRYFRIDAY

コースターは、ブランドを象徴するスローケットと同様にジャガード織で製作。プリントでは表現できない織り特有の立体感や奥行き、フリンジの表情までしっかりと再現しています。コースターとしてはもちろん、アクセサリートレイやディスプレイマットとして使用するなど、自由な発想で楽しむことができます。 カラーはレッドとグリーンの2色展開。MERRYFRIDAYらしい鮮やかな配色と、CAViAR PRODUCTSとのダブルネームデザインを落とし込んだ特別仕様です。

MERRYFRIDAY×CAViAR PRODUCTS Merry Coater

価格：\880（税込）、サイズ：12×12cm、素材：コットン20%、ポリエステル80%

【発売情報】

発売日：2026年7月1日(水) 販売店舗：CAViAR PRODUCTS博多阪急POPUP SHOP (7/1~14までの期間限定ショップ)、 CAViAR PRODUCTS（https://www.caviar-products.jp/)

【お客様お問い合わせ先】

株式会社ビヨンクール 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207 TEL：03-6804-5201