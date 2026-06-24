株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、フランスの老舗時計ブランドLIP（リップ）より、世界限定1,906本の特別モデル「【LTD1906】ラリー・メカ・クォーツ クロノグラフ 39mm - グランプリ・ド・フランス・ヒストリック -」 を2026年6月26日（金）に発売いたします。

本モデルは、フランスの歴史的モータースポーツイベント「Grand Prix de France Historique（グランプリ・ド・フランス・ヒストリック）」とのコラボレーションによって誕生した限定ナンバリングモデルです。LIPが同イベントのオフィシャルタイムキーパー就任3周年を記念して製作した第3弾モデルとなります。

今作のデザインインスピレーションは、フランス・ポール・リカール・サーキットを象徴する鮮やかなシアンブルーのランオフエリア。ホワイトダイヤルに配置された2つのブルーサブダイヤルと、中央を結ぶチェッカーフラッグモチーフが、モータースポーツの興奮と伝統を表現しています。 また、世界限定1,906本という生産数は、1906年に開催された第1回フランスグランプリへのオマージュ。歴史的レーシングクロノグラフの精神を受け継ぐ、モータースポーツファン必見のコレクターズモデルです。

フランス時計産業の聖地「ブザンソン」で製造

LIPの本拠地であり、フランス時計産業の中心地として知られるブザンソンで製造される本モデルは、フランスブランドならではの伝統とクラフトマンシップを体現しています。 39mmのポリッシュ仕上げステンレススチールケースには、ブルーステッチを施したブラックカーフレザーストラップを装着。さらに、ブルーとブラックのツートーンラバーストラップが付属し、シーンに応じたスタイルチェンジを楽しむことができます。 搭載されるVK64メカ・クォーツムーブメントは、機械式クロノグラフのような操作感とクォーツの高い実用性を両立。1/5秒単位のクロノグラフ計測や60分積算計を備え、レーシングウォッチらしい機能性を実現しています。 スタイル、精度、そしてモータースポーツの歴史を融合した、LIPならではの特別な一本です。

Rallye Meca-Quartz Chronograph 39 mm- Grand Prix de France Historique

商品概要

品番 670076 商品名 【LTD1906】ラリー・メカ・クォーツ クロノグラフ 39mm - グランプリ・ド・フランス・ヒストリック - 価格 77,000円（税込） 発売日 2026年6月26日（金） 限定数 世界限定1,906本（シリアルナンバー入り） 生産国 フランス（ブザンソン）

スペック

ケースサイズ：39mm/ ケース素材：ステンレススチール/ 風防：K1ミネラルダブルドームガラス/ムーブメント：VK64 メカ・クォーツクロノグラフ/ 防水性能：5気圧防水/ カレンダー機能搭載/ 重量：約75g/ バンド幅：18mm/ストラップ：ブラックカーフレザー（ブルーステッチ）/ 付属ストラップ：ブルー×ブラック ラバーストラップ/ 専用ボックス付属

ABOUT LIP

1867年創業のLIPは、フランスを代表するウォッチブランドとして150年以上の歴史を誇ります。数々の革新的な時計を生み出しながら、フランス時計産業の伝統を継承。現在もブザンソンを拠点に、クラシックとモダンを融合したタイムピースを世界へ発信しています。 LIP日本公式サイト：https://lipwatch.jp/

発売店舗

H°M’S” WatchStore表参道/H°M’S” WatchStore名古屋/一光堂/ 石國商店国分寺マルイ店 H°M’S” WatchStore公式オンラインストア (https://www.hms-watchstore.com/)/その他LIP取扱店

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