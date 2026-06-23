AIで建物診断＆修繕後を可視化する新サービスを2026年7月1日（水）にリリース

株式会社アケボノ

塗装・防水をメインに大規模修繕事業を展開する株式会社アケボノ（本社：埼玉県熊谷市）は、AI技術を活用し、外壁やシーリングの劣化を瞬時に検出・スコアリングする「AI建物劣化診断サービス」と修繕完了後の美しい姿を再現する「AI修繕ビフォーアフター生成サービス」の2つの新サービスの提供を2026年7月1日（水）より開始いたします。

職人の豊富な経験値にAIの科学的な解析力を掛け合わせることで、診断の透明性と信頼性を格段に向上。さらに、言葉や図面だけでは伝わりにくかった修繕後の仕上がりを具体的な視覚情報として提示することで、企業担当者様・マンションオーナー様の大規模修繕工事における不安を解消し、早期の意思決定と資産価値の向上をサポートします。

■背景と開発の目的

大規模修繕工事において、企業担当者様やオーナー様にとって「本当に今、この修繕が必要なのか」「高額な費用をかけてどれだけ綺麗になるのか」という点は、判断が非常に難しい課題です。

また、専門知識のないオーナー様への説明や、工事中の騒音・足場設置に伴うテナント（入居者）への説明には、多大なコミュニケーションコストとリスクが伴っていました。

当社はこの課題を解決すべく、「科学的なデータによる納得感（劣化診断）」と「直感的な未来のビジュアル（ビフォーアフター生成）」を連動し、提案から合意までをスムーズにつなぐAI活用サービスの提供を開始します。

■サービス概要

〇AI建物劣化診断サービス2026年7月1日（水）よりサービス開始）

現地調査で撮影した写真から、人の目では見落としがちな微細なひび割れ、シーリングの破断、

コンクリート内部の鉄筋腐食リスクなどを、AIが瞬時に検出・分析する次世代の建物診断サービスです。

・見落としのない緻密な検出力

コンクリート内部に潜む「鉄筋腐食リスク」まで 瞬時に検知。

・客観的な4段階評価

職人の主観に頼らず、 科学的データに基づいて 緊急性を正確に判定。

・スピードレポート作成

複雑な劣化状況をまとめた詳細な診断レポートを その場で即座に作成・発行。

現場調査報告書は、物件概要、総合診断結果、現場調査総評、部位別劣化診断（現場写真と詳細解説）などで構成されます。

※画像はイメージです。

〇AI修繕ビフォーアフター生成サービス（ 2026年7月1日（水）よりサービス開始）

深刻な劣化状況を撮影した「ビフォー」の現場写真から、修繕工事完了後の美しい姿をAIが

再現するサービスです。

・専門工事の「見える化」

高耐久シーリングの打替え、クラック補修、弾性塗装、鉄部防錆塗装など、

言葉では伝わりにくい複雑な補修後の仕上がりを画像化。

・クオリティを提示

美観が完全に回復した最高レベルの仕上がりイメージを一目で比較・確認。

・簡単3ステップ

１.現地調査時にビフォーの写真を撮影 ２.撮影写真と要望をもとにAIへ指示 ３.アフター画像を生成

※画像はイメージです。

■導入によるメリット

〇受注・早期決断の強力な後押し

潜在的な雨漏りリスクを早期に可視化（コスト削減）し、かつ「資産価値の向上」を直感的にイメージできるため、高額な修繕工事への不安を解消し、早期成約へ導きます。

〇提案時のコミュニケーションコスト削減

専門知識のない担当者様・オーナー様に対しても、データ（科学的根拠）とビジュアルで一発で納得してもらえる説得力が生まれます。

〇テナント（入居者）へのスムーズな説明

工事中の騒音や足場設置に対する不満に対し、「工事後はこれだけ綺麗になります」という安心感のある事前説明の材料として活用できます。

■AI建物劣化診断サービスとAI修繕ビフォーアフター生成サービスについてのお問い合わせ先

・株式会社アケボノお問い合わせフォーム：https://www.akebonos.co.jp/contact/

■今後の展望

2026年7月期で売上21億円（見込み）を達成する当社は、本AIサービスの導入により大規模修繕業界の不透明さを解消し、施主様との高い信頼関係を構築します。

今後はAIの解析精度をさらに向上させ、「北関東ドミナント（2026～27年）」、「首都圏拡大（2028～29年）」を進め、2031年には「売上100億円・従業員200名体制」の確立を目指します。

高い生産性による従業員の高待遇化を進めるとともに、既存建物の資産価値を最大化する「建物再生事業」を通じて解体抑制やCO2削減を実現し、地球環境保全という社会的価値をもって日本のインフラを次世代へとアップデートしてまいります。

■株式会社アケボノについて

熊谷市の株式会社アケボノは、塗装・防水をメインとした大規模修繕に特化した専門企業です。

「安心で快適な改修工事の提供」と「社員の幸福追求」を理念に掲げ、県Ａランク等の高い技術力と１日約１５０人の職人の稼働体制を誇ります。

１００％下請けから脱却し、見積もりの明文化や膜厚測定の数値開示で不透明さを打破。

完全分業制や画期的なＡＩ教育システムにより生産性を極大化し、酷暑の街・熊谷の豊かな未来づくりに貢献します。

■会社概要

・社名 ：株式会社アケボノ

・所在地 ：埼玉県熊谷市肥塚1410

・代表者 ：細田健一代表取締役

・創業 ：1971年（昭和46年）

・資本金 ：24,950,000円

・従業員数 ：50名（2026年1月時点）

・事業内容 ：塗装・防水をメインに大規模修繕事業を展開

・URL ：https://www.akebonos.co.jp/